jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання.
Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.
"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".
Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.
"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
Это не могло победить по определению Вместо того чтобы максимально мобилизоваться экономически, в первые месяцы войны, когда не было дефицита людей в армии , вся сила ушла на пропаганду репараций , Крыма и создания мутных схем бронирования суши мастеров и помощников помощников. Глядя на это в свою очередь европейцы не захотели напрягаться. Один чешский Петр Павел робко предложил экономически мобилизовать бегунков - покрутили у виска , типа посягает на европейские ценности. При этом запросто могут быть бусифицировать экспотртеров с ЗП в 10 раз большими или 50 летних к.т.н
фріз писав, що корупція породжується на низах, тому всім тим корупціодавцям в два рази строгіше чим корупцієбравцям
Отвечу без цитирования, полистал, неохота возвращаться. 1. Я точно никогда в жизни не давал взятки за техосмотр, сотрудником ГАИ(ДАІ) и полиции. У меня никогда не было ни авто, ни прав на вождение. И не планирую. Пользуюсь, когда есть потребность такси Бонд, комфорт класс, у меня рядом их отстойник, так что время подачи 2-5 минут, и не имею гембеля с парковкой, ремонтом, бензином, паркоместом и тд. Исключительно удобно. 2. Драпатого я видел не издалека, а рядом стоял на КП, то есть мог бы его потрогать, но у военных это не принято. 3. В оккупированном Херсоне нельзя взять цивильного в плен, допускаю, что могло арестовать например ФСБ, но это не пленный, это политзаключенный. 4. Спиливать номера стрелкового оружия. Это совсем невероятно. А как эти автоматы тогда различить? Это славянские женщины имеют разные лица, а автоматы в основном трудно различимы. Особенно когда всё в куче в блиндаже, только по номерам отличить. Некоторые эстеты конечно тюнингуют свой автомат, тогда сразу видно. У меня был эстет, который две тысячи баксов вложил в свой АК, тогда понятно сразу видно. 5. По поводу размеров зарубежной помощи. Тут редко, но соглашусь с Зеленским, который сказал в ответ на коммент высокопоставленного респа, что Украина получила не 170 миллиардов долларов от США, а 75 миллиардов. Куда делись остальные сами там в США разбирайтесь. Действительно всегда удивляло, что амеры записывали в помощь Украине дотации на развитие американского производителя.
freeze З вашою позицією, чекаю коли ухилянтська братія почне змішувати вас з кизяками, як вона це робить з Холявою: «та міг би ти ще нас років 5 позахищати, он там є такий самий, так він ще служить, а ти чого?» «так ти сидів не на нулі, хулі ти ви****ся» «ти сам обрав Зеленського, тому мав захищати свій вибір, а ми -ні» Дніпропетровське нічне апное прибіжить в 2 ночі, розкаже, що вам потрібно було обвішатися тротилом і взірвати собою КП в Олешках, це можна в будь якому віці. А не приходити на дембель і розкачувати зазори в стійких ухилянтських рядах. , далі буде …
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 16:12, всього редагувалось 2 разів.