RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12561125621256312564>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:22

  fox767676 написав:
  jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання. 8)

Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.

"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".

Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.

"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini


Это не могло победить по определению
Вместо того чтобы максимально мобилизоваться экономически, в первые месяцы войны, когда не было дефицита людей в армии , вся сила ушла на пропаганду репараций , Крыма и создания мутных схем бронирования суши мастеров и помощников помощников. Глядя на это в свою очередь европейцы не захотели напрягаться. Один чешский Петр Павел робко предложил экономически мобилизовать бегунков - покрутили у виска , типа посягает на европейские ценности. При этом запросто могут быть бусифицировать экспотртеров с ЗП в 10 раз большими или 50 летних к.т.н

фріз писав, що корупція породжується на низах, тому всім тим корупціодавцям в два рази строгіше чим корупцієбравцям
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38392
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:28

А, и "плана Маршалла " ещё
Типа Америке деньги некуда девать
Ну вот поглядим сейчас
fox767676
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 13.06.20
Подякував: 368 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

- Я правильно понял, что Рада только что проголосовала за «…торговлю на крові з одвічним ворогом?..»

И заодно - «…спонсировала терроризм».

Особенно, учитывая, что эти реакторы нельзя ни обслуживать, ни сертифицировать без «Росатома», МАГАТЕ не даст права на эксплуатацию без привлечения российских специалистов.

ТЕАТР АБСУРДА ! продовжуєм качати російську нафту нафтопроводом ДРУЖБА в знак нашої дружби з рф та для допомоги РФ заробити 6 млрд на нафті
yama
 
Повідомлень: 4990
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9102 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:33

  yama написав:- Я правильно понял, что Рада только что проголосовала за «…торговлю на крові з одвічним ворогом?..»

И заодно - «…спонсировала терроризм».

Особенно, учитывая, что эти реакторы нельзя ни обслуживать, ни сертифицировать без «Росатома», МАГАТЕ не даст права на эксплуатацию без привлечения российских специалистов.

ТЕАТР АБСУРДА ! продовжуєм качати російську нафту нафтопроводом ДРУЖБА в знак нашої дружби з рф та для допомоги РФ заробити 6 млрд на нафті

"Я ваш вирок" (с) Зє.
Schmit
 
Повідомлень: 4779
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:36

  yama написав:- Я правильно понял, что Рада только что проголосовала за «…торговлю на крові з одвічним ворогом?..»

И заодно - «…спонсировала терроризм».

Особенно, учитывая, что эти реакторы нельзя ни обслуживать, ни сертифицировать без «Росатома», МАГАТЕ не даст права на эксплуатацию без привлечения российских специалистов.

ТЕАТР АБСУРДА ! продовжуєм качати російську нафту нафтопроводом ДРУЖБА в знак нашої дружби з рф та для допомоги РФ заробити 6 млрд на нафті

тепер їх потрібно захищати (як пишуть псокоти: РФ хоче знищити до останнього), цей "борг священний"

ще тариф на е.е підняти, бо ж "само себе не окупить"

ефективним підняти з.п., премії і "золоті парашути"

Трамп, зрозуміло, що в долі, плюс літій і все таке.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 15:40, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38392
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:38

  yama написав:- Я правильно понял, что Рада только что проголосовала за «…торговлю на крові з одвічним ворогом?..»

И заодно - «…спонсировала терроризм».

Особенно, учитывая, что эти реакторы нельзя ни обслуживать, ни сертифицировать без «Росатома», МАГАТЕ не даст права на эксплуатацию без привлечения российских специалистов.

ТЕАТР АБСУРДА ! продовжуєм качати російську нафту нафтопроводом ДРУЖБА в знак нашої дружби з рф та для допомоги РФ заробити 6 млрд на нафті

Нет, конечно: Рада проголосовала за обогрев замерзающих зимой пенсионеров.
Ну и про маленькую "побочку" в виде экспорта ЭЭ.
_hunter
 
Повідомлень: 9198
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:45

2-3 тижні? Ні, місяць-два

Війна може закінчитися за місяць-два. Компроміс може бути дуже болючим для українців, — мер Києва Кличко
Letusrock
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тепер їх потрібно захищати (як пишуть псокоти: РФ хоче знищити до останнього), цей "борг священний"
ще тариф на е.е підняти, бо ж "само себе не окупить"

екзистенційна війна, вона така
Letusrock
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:59

Отвечу без цитирования, полистал, неохота возвращаться.
1. Я точно никогда в жизни не давал взятки за техосмотр, сотрудником ГАИ(ДАІ) и полиции. У меня никогда не было ни авто, ни прав на вождение. И не планирую. Пользуюсь, когда есть потребность такси Бонд, комфорт класс, у меня рядом их отстойник, так что время подачи 2-5 минут, и не имею гембеля с парковкой, ремонтом, бензином, паркоместом и тд. Исключительно удобно.
2. Драпатого я видел не издалека, а рядом стоял на КП, то есть мог бы его потрогать, но у военных это не принято.
3. В оккупированном Херсоне нельзя взять цивильного в плен, допускаю, что могло арестовать например ФСБ, но это не пленный, это политзаключенный.
4. Спиливать номера стрелкового оружия. Это совсем невероятно. А как эти автоматы тогда различить? Это славянские женщины имеют разные лица, а автоматы в основном трудно различимы. Особенно когда всё в куче в блиндаже, только по номерам отличить. Некоторые эстеты конечно тюнингуют свой автомат, тогда сразу видно. У меня был эстет, который две тысячи баксов вложил в свой АК, тогда понятно сразу видно.
5. По поводу размеров зарубежной помощи. Тут редко, но соглашусь с Зеленским, который сказал в ответ на коммент высокопоставленного респа, что Украина получила не 170 миллиардов долларов от США, а 75 миллиардов. Куда делись остальные сами там в США разбирайтесь. Действительно всегда удивляло, что амеры записывали в помощь Украине дотации на развитие американского производителя.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20546
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:05

freeze
З вашою позицією, чекаю коли ухилянтська братія почне змішувати вас з кизяками, як вона це робить з Холявою:
«та міг би ти ще нас років 5 позахищати, он там є такий самий, так він ще служить, а ти чого?»
«так ти сидів не на нулі, хулі ти ви****ся»
«ти сам обрав Зеленського, тому мав захищати свій вибір, а ми -ні»
Дніпропетровське нічне апное прибіжить в 2 ночі, розкаже, що вам потрібно було обвішатися тротилом і взірвати собою КП в Олешках, це можна в будь якому віці. А не приходити на дембель і розкачувати зазори в стійких ухилянтських рядах.
, далі буде … :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лют, 2025 16:12, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 14359
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 12561125621256312564>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 85331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 259305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 905112
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7463)
11.02.2025 15:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.