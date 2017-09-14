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Додано: Вів 11 лют, 2025 16:09
Екзистенційний — той, що належить до існування. росія розуміла, що це екзистенційна війна двох просторів – українського і російського. Від лат. exsistentia — існування, життя, буття.
Востаннє редагувалось yama в Вів 11 лют, 2025 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 16:13
Додано: Вів 11 лют, 2025 16:21
скуяли. Фриз никого не учит жить, не обзывает, не оскорбляет, не посылает в окоп. У человека такая точка зрения, у кого то другая. За точку зрения здесь ни с чем не смешивают.
Когда кто то приходит с воспаленным ЧСВ приходится его давить для сохранения баланса, иначе ветка превратиться в большой срач. А так хоть мысль об обратке возможно кого то сдержит от лишнего обвинений других форумчан (даже если они в чем то виноваты).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 16:29
Додано: Вів 11 лют, 2025 16:29
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