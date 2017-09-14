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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12561125621256312564

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:09

Екзистенційний — той, що належить до існування. росія розуміла, що це екзистенційна війна двох просторів – українського і російського. Від лат. exsistentia — існування, життя, буття.
https://www.youtube.com/shorts/-CUqiglvguE
Востаннє редагувалось yama в Вів 11 лют, 2025 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:13

  yama написав:українського простору свободи і російського простору рабства
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:21

  Hotab написав:З вашою позицією, чекаю коли ухилянтська братія почне змішувати вас з кизяками, як вона це робить з Холявою:
скуяли. Фриз никого не учит жить, не обзывает, не оскорбляет, не посылает в окоп. У человека такая точка зрения, у кого то другая. За точку зрения здесь ни с чем не смешивают.

Когда кто то приходит с воспаленным ЧСВ приходится его давить для сохранения баланса, иначе ветка превратиться в большой срач. А так хоть мысль об обратке возможно кого то сдержит от лишнего обвинений других форумчан (даже если они в чем то виноваты).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:29

  Letusrock написав:
Війна може закінчитися за місяць-два. Компроміс може бути дуже болючим для українців, — мер Києва Кличко


надо запасаться седативами и черпать духовность
иначе трындец
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:29

  Letusrock написав:
Війна може закінчитися за місяць-два. Компроміс може бути дуже болючим для українців, — мер Києва Кличко

що ще там придумали болючіше?
flyman
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