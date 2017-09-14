Додано: Вів 11 лют, 2025 16:35

"Є люди, які три роки не вилазять з передової. Якщо з 18-24 річними ми підписуємо контракт на рік, і людина після року служби може звільнитися. То чому цього не може зробити той, хто три роки ногами місить багнюку, втрачає здоров'я. У мене в підрозділі є дитинка, їй 22 рочки. Він воює з 19. Як буде з ним? Він пішов по мобілізації добровольцем й не має жодних пільг та мільйонів", - пояснив Матяш.Він додав, що в цьому випадку йдеться не про системну роботу над знищенням ворога, а про "гасіння пожежі"."Так не має бути. Якщо ми намагаємося затягнути 18-24 річних якоюсь цукеркою, то як щодо людей, які воюють з початку чи середини цієї війни? Зі мною зараз у кабінеті дядьки. Чому вони мають гнути свої спини? Тому я вважаю, що це історія про популізм. Давайте, якщо ми будемо робити мобілізацію, то робитимемо спільні умови для всіх. І тоді люди будуть розуміти, на що вони будуть розраховувати", - додав Матяш.