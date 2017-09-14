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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1256212563125641256512566>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:13

  yama написав:українського простору свободи і російського простору рабства
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:29

  Letusrock написав:
Війна може закінчитися за місяць-два. Компроміс може бути дуже болючим для українців, — мер Києва Кличко


надо запасаться седативами и черпать духовность
иначе трындец
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:29

  Letusrock написав:
Війна може закінчитися за місяць-два. Компроміс може бути дуже болючим для українців, — мер Києва Кличко

що ще там придумали болючіше?
младовоєнпенсів мірного врємєні з невостребуваним ВОС на ЛБЗ відсвічувати в теплік?
чи незлмниць на демографічний фронт виконати обов"язок не менше 5 раз?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:35

  flyman написав:
  Letusrock написав:
Війна може закінчитися за місяць-два. Компроміс може бути дуже болючим для українців, — мер Києва Кличко

що ще там придумали болючіше?

Напевно погіршений варіант того, що Арахамія здуру парафував у Стамбулі - з "новими територіальними реаліями".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:35

Реакція

"Є люди, які три роки не вилазять з передової. Якщо з 18-24 річними ми підписуємо контракт на рік, і людина після року служби може звільнитися. То чому цього не може зробити той, хто три роки ногами місить багнюку, втрачає здоров'я. У мене в підрозділі є дитинка, їй 22 рочки. Він воює з 19. Як буде з ним? Він пішов по мобілізації добровольцем й не має жодних пільг та мільйонів", - пояснив Матяш.

Він додав, що в цьому випадку йдеться не про системну роботу над знищенням ворога, а про "гасіння пожежі".

"Так не має бути. Якщо ми намагаємося затягнути 18-24 річних якоюсь цукеркою, то як щодо людей, які воюють з початку чи середини цієї війни? Зі мною зараз у кабінеті дядьки. Чому вони мають гнути свої спини? Тому я вважаю, що це історія про популізм. Давайте, якщо ми будемо робити мобілізацію, то робитимемо спільні умови для всіх. І тоді люди будуть розуміти, на що вони будуть розраховувати", - додав Матяш.
https://www.unian.ua/society/v-zsu-nesp ... ws_in_post
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:36

  Schmit написав:
  flyman написав:
  Letusrock написав:Війна може закінчитися за місяць-два. Компроміс може бути дуже болючим для українців, — мер Києва Кличко

що ще там придумали болючіше?

Напевно погіршений варіант того, що Арахамія здуру парафував у Стамбулі - з "новими територіальними реаліями".

без літія на 500 млрд дол.?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:37

  Schmit написав:
  flyman написав:що ще там придумали болючіше?

Напевно погіршений варіант того, що Арахамія здуру парафував у Стамбулі - з "новими територіальними реаліями".


Так. Арестович сказав що навіть Соскін прихуїє
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:39

  flyman написав:без літія на 500 млрд дол.?

самый плохой вариант (из реальных) признают оккупацию 4 областей и Крыма, репарации рф за нефтебазы, 500ярдов сша за оружие, медведчук президент, диктатура и выездные визы. в оккупацию по днепру не верю, по крайней мере на данном этапе у рф нет ни человеческих ни финансовых ресурсов. Даже в то что им нужны обл.центры (Запорожье/Херсон) не верю. Кормить пенсов и бюджетников?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:40

  fox767676 написав:
  Schmit написав:
  flyman написав:що ще там придумали болючіше?

Напевно погіршений варіант того, що Арахамія здуру парафував у Стамбулі - з "новими територіальними реаліями".


Так. Арестович сказав що навіть Соскін прихуїє

В цьому весь компот.
Що отим всім кличкам-арестовичам відомо про що домовляються (домовляться чи ні, то вже інше питання), а пересічний ні слухом, ні духом.
Наче лох))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 16:42

detroytred

Кличко може мати зв'язок з німецькмии політиками та американськми селебрітіз
Арестович - з Абрамовичем та іншими добрими та не дуже добрими руськими
fox767676
 
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