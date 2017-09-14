Додано: Вів 11 лют, 2025 17:06

Реакція влади на інтерв’ю генерала Наєва



Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка», повідомили джерела Цензор.НЕТ.



Верховний головнокомандувач В.Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтервʼю генерала С.Наєва «Українській правді», у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу. Вчора увечері я розбирав на стрімі основні цитати інтервʼю.



А сьогодні зранку Наєв отримав призначення у війська. Наші джерела говорять, що керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського.



Зеленський призначив Наєва у 2020-му році командувачем Обʼєднаних сил, у 22-му присвоїв звання Герой України, а рівно рік тому, 11 лютого 2024-го зняв з посади командувача Обʼєднаних сил, і з того часу Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони, ніякої штатної посади в армії не мав.



І ось одразу після інтервʼю, у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, Верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим засобам масової інформації.



За даними наших джерел, Наєв отримав бойове ропорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ. Зеленський не знав про це, і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та офіс президента думають яку посаду надати Наєву, щоб відправити його у тактичну групу.



По статусу тактичними групами в ЗСУ командують полковники, призначення на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього командувача обʼєднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження, тому мета прибрати Наєва з Київа на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів.



З іншого боку, повчальна історія - дав інтервʼю, і ось вже знайшлась посада, дають повноваження, аби тільки не говорив.



Хороший приклад для усіх командирів - не бійтесь говорити про начальство, це може дати цікаві результати.



Юрій Бутусов