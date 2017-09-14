detroytred написав:В цьому весь компот. Що отим всім кличкам-арестовичам відомо про що домовляються (домовляться чи ні, то вже інше питання), а пересічний ні слухом, ні духом. Наче лох))
гордона забыли. Он бы за достоверную инфу когда и чем закончится война душу продал. Только нет такой инфы, кроме устаревших стамбульских хотелок. Русские бы уже во все трубы свистели что переговорный процесс сдвинулся. Если бы он сдвинулся.
самый плохой вариант (из реальных) признают оккупацию 4 областей и Крыма, репарации рф за нефтебазы, 500ярдов сша за оружие, медведчук президент, диктатура и выездные визы. в оккупацию по днепру не верю, по крайней мере на данном этапе у рф нет ни человеческих ни финансовых ресурсов. Даже в то что им нужны обл.центры (Запорожье/Херсон) не верю. Кормить пенсов и бюджетников?
Вы, Виталий, скажу мягко, очень не умный ))) какие-какие репарации?! )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 11 лют, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:В цьому весь компот. Що отим всім кличкам-арестовичам відомо про що домовляються (домовляться чи ні, то вже інше питання), а пересічний ні слухом, ні духом. Наче лох))
гордона забыли. Он бы за достоверную инфу когда и чем закончится война душу продал. Только нет такой инфы, кроме устаревших стамбульских хотелок. Русские бы уже во все трубы свистели что переговорный процесс сдвинулся. Если бы он сдвинулся.
Им не по чину - о таком старшОй объявляет
Сполучені Штати за останній тиждень домоглися "величезного прогресу" в переговорах з Москвою і Києвом. Мирну угоду може бути укладено.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.
сейчас на Конференции последние углы сгладят - и в печать...
Wirująświatła написав:самый плохой вариант (из реальных) признают оккупацию 4 областей и Крыма, репарации рф за нефтебазы, 500ярдов сша за оружие, медведчук президент, диктатура и выездные визы. в оккупацию по днепру не верю, по крайней мере на данном этапе у рф нет ни человеческих ни финансовых ресурсов. Даже в то что им нужны обл.центры (Запорожье/Херсон) не верю. Кормить пенсов и бюджетников?
"признают оккупацию 4 областей и Крыма" - нереально. Виникає просте питання: а навіщо тоді ми воюємо останні 2,5 років? Можна було відразу прийняти такий варіант. Зе на це не піде 100%. "репарации рф за нефтебазы" - нереально. Як заставити Україну це платити? Ніяк. "500ярдов сша за оружие" - Це смішно. Які 500 лярдів??? Де вони? "медведчук президент" - нереально. Медведчук надто скомпрометована фігура. "диктатура и выездные визы" - це може бути. А до чого тут РФ і війна? Все це на сьогоднішній день, або на 2025 рік. В 2025 фронт по-ідеї не повинен посипатись. Через рік це все може буте вже більш реально.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 11 лют, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання.
Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.
"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".
Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.
"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
дуже схоже хтось щось почув, й давай патякати
яке повернення? у нас вже немає зп в конвертах? навіть 20 т грн до податків не перекриває звичайну зп...
jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання.
Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.
"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".
Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.
"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
дуже схоже хтось щось почув, й давай патякати
яке повернення? у нас вже немає зп в конвертах? навіть 20 т грн до податків не перекриває звичайну зп...
Ти тупий чи живеш не в Україні? Схоже не в Україні. Саме тому так топиш за вічну війну. Все що написав jump абсолютна правда.
Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка», повідомили джерела Цензор.НЕТ.
Верховний головнокомандувач В.Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтервʼю генерала С.Наєва «Українській правді», у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022-му році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу. Вчора увечері я розбирав на стрімі основні цитати інтервʼю.
А сьогодні зранку Наєв отримав призначення у війська. Наші джерела говорять, що керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського.
Зеленський призначив Наєва у 2020-му році командувачем Обʼєднаних сил, у 22-му присвоїв звання Герой України, а рівно рік тому, 11 лютого 2024-го зняв з посади командувача Обʼєднаних сил, і з того часу Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони, ніякої штатної посади в армії не мав.
І ось одразу після інтервʼю, у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, Верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим засобам масової інформації.
За даними наших джерел, Наєв отримав бойове ропорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ. Зеленський не знав про це, і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та офіс президента думають яку посаду надати Наєву, щоб відправити його у тактичну групу.
По статусу тактичними групами в ЗСУ командують полковники, призначення на цю посаду генерал-лейтенанта, колишнього командувача обʼєднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження, тому мета прибрати Наєва з Київа на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів.
З іншого боку, повчальна історія - дав інтервʼю, і ось вже знайшлась посада, дають повноваження, аби тільки не говорив.
Хороший приклад для усіх командирів - не бійтесь говорити про начальство, це може дати цікаві результати.
самый плохой вариант (из реальных) признают оккупацию 4 областей и Крыма, репарации рф за нефтебазы, 500ярдов сша за оружие, медведчук президент, диктатура и выездные визы. в оккупацию по днепру не верю, по крайней мере на данном этапе у рф нет ни человеческих ни финансовых ресурсов. Даже в то что им нужны обл.центры (Запорожье/Херсон) не верю. Кормить пенсов и бюджетников?
Вы, Виталий, скажу мягко, очень не умный ))) какие-какие репарации?! )))
незламницями та іншим ясиром (не плутати з брі)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 17:33, всього редагувалось 1 раз.