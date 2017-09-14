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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12564125651256612567>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:29

  fox767676 написав:Соскін, до речі, точно читає цю гілку
Олегу Ігоревичу, привіт, не журиться там

Черпає натхнення в апокалітичних сценаріях чорних лебедів.
До речі, чомусь ніхто не вангував, що за корпусом закріпляється регіон, де вони будуть отаманити та брати ресурс.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:34

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання. 8)

Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.

"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".

Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.

"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini

дуже схоже хтось щось почув, й давай патякати :D

яке повернення? у нас вже немає зп в конвертах? навіть 20 т грн до податків не перекриває звичайну зп...

Ти тупий чи живеш не в Україні? Схоже не в Україні. Саме тому так топиш за вічну війну.
Все що написав jump абсолютна правда.

як завжди аргументів немає - одні емоції, аналітег фігов :D

коли люди просто рахуються на підприємстві - так, ці повертають. а коли працюють - що там повертати?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:35

  flyman написав:незламницями та іншим ясиром (не плутати з брі)

Не только лишь сыром, есть ещё коктейль из креветок на 14.02. Оба блюда вылазят резко за 140$/месяц...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:35

🪖 Відправка європейських миротворців в Україну стане центральною темою обговорення на Мюнхенській конференції, – NYT

◽️ Для стримування рф після війни Україні потрібні 150.000 військових та допомога США, а європейські війська будуть під загрозою атак рф без підтримки Америки.
◽️ Зеленський хоче 200 тис. миротворців, але Європа сумнівається через нестачу сил, і рф, ймовірно, не погодиться на присутність НАТО в Україні.
◽️ Найкраща відповідь – надати Україні зброю та навчання для стримування рф.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:42

а бойових бангладешців під егідою ООН?
Ну трохи приправити пару тисячами з золотого міліарда ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:43

  stm написав:Вы, Виталий, скажу мягко, очень не умный )))
слава Богу что я вас не заинтересовал ) делайте других умниц несчастными
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:47

  V2 написав:Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка»

Да, удивительная ситуация. Во-первых, что такое тактическая группа Великая Новоселовка. Великая Новоселовка как две недели оккупирована врагом. И что это вообще развели за тактические группы, ОТУВ, ОСУВ, еще какие-то аббревиатуры. Какая-то бюрократия, можно предположить, что это все создано для увеличения числа штабных работников, хорошо устроенных по жизни. Должен быть командующий армией, корпусом. Крапка, как говорил Ющенко.
И как так получается, что целый генерал лейтенант с огромным опытом курит себе бамбук в Киеве в течение года во время кровопролитной войны. Что такое по за штатом? Это значит, что после двух месяцев пребывания по за штатом цельный генерал-лейтенант получает себе свои тысяч восемь гривен зарплаты за выслугу, за звание. Вряд ли больше.
Наверное, у Наева колючий характер, и он раздражал Офис президента. Но не до такой же степени ситуацию доводить до абсурда.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:49

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання. 8)

Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.

"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".

Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.

"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini

дуже схоже хтось щось почув, й давай патякати :D

яке повернення? у нас вже немає зп в конвертах? навіть 20 т грн до податків не перекриває звичайну зп...

Ти тупий чи живеш не в Україні? Схоже не в Україні. Саме тому так топиш за вічну війну.
Все що написав jump абсолютна правда.


ще важливий нюанс
зп-20тис-брудна, до вирахування податків
тобто на руки людина отримує близько 15тис. і з цих коштів відстьобує додане
але народ згідний на таку ситуацію. вигідно усім і керівництву і працівникам, які рятують своє життя.
та ж ситуація з тиловими "штурмовиками" - щомісяця каса камандіру за невідправлення в окопи... усі мовчать-файний гешефт для усіх сторін 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:56

  jump написав:та ж ситуація з тиловими "штурмовиками" - щомісяця каса камандіру за невідправлення в окопи... усі мовчать-файний гешефт для усіх сторін
че молчать, если меня возьмут в тыловые штурмовики, я готов отдавать всю зарплату кому угодно, лишь бы меня не трогали )
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:57

  Shaman написав:коли люди просто рахуються на підприємстві - так, ці повертають. а коли працюють - що там повертати?

Як людині, яка не живе в Україні поясню.
1. В Україні є зарплати 10К-15К. Відповідно 10К-5К повертають. +ще втрачають, адже платять податки з повернутих коштів зі своєї кишені.
2. В людини біла зарплата 10К + чорна 10К. Відбілює 10К. Заміть 10К на руки отримує 8К. Отже, було 20К стало 18К. -10% досить серйозне зниження зарплати. Цифри приблизні.
andrijk777
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