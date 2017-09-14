V2 написав:Сьогодні генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка»
Да, удивительная ситуация. Во-первых, что такое тактическая группа Великая Новоселовка. Великая Новоселовка как две недели оккупирована врагом. И что это вообще развели за тактические группы, ОТУВ, ОСУВ, еще какие-то аббревиатуры. Какая-то бюрократия, можно предположить, что это все создано для увеличения числа штабных работников, хорошо устроенных по жизни. Должен быть командующий армией, корпусом. Крапка, как говорил Ющенко. И как так получается, что целый генерал лейтенант с огромным опытом курит себе бамбук в Киеве в течение года во время кровопролитной войны. Что такое по за штатом? Это значит, что после двух месяцев пребывания по за штатом цельный генерал-лейтенант получает себе свои тысяч восемь гривен зарплаты за выслугу, за звание. Вряд ли больше. Наверное, у Наева колючий характер, и он раздражал Офис президента. Но не до такой же степени ситуацию доводить до абсурда.
jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання.
Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.
"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".
Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.
"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
дуже схоже хтось щось почув, й давай патякати
яке повернення? у нас вже немає зп в конвертах? навіть 20 т грн до податків не перекриває звичайну зп...
Ти тупий чи живеш не в Україні? Схоже не в Україні. Саме тому так топиш за вічну війну. Все що написав jump абсолютна правда.
ще важливий нюанс зп-20тис-брудна, до вирахування податків тобто на руки людина отримує близько 15тис. і з цих коштів відстьобує додане але народ згідний на таку ситуацію. вигідно усім і керівництву і працівникам, які рятують своє життя. та ж ситуація з тиловими "штурмовиками" - щомісяця каса камандіру за невідправлення в окопи... усі мовчать-файний гешефт для усіх сторін
Shaman написав:коли люди просто рахуються на підприємстві - так, ці повертають. а коли працюють - що там повертати?
Як людині, яка не живе в Україні поясню. 1. В Україні є зарплати 10К-15К. Відповідно 10К-5К повертають. +ще втрачають, адже платять податки з повернутих коштів зі своєї кишені. 2. В людини біла зарплата 10К + чорна 10К. Відбілює 10К. Заміть 10К на руки отримує 8К. Отже, було 20К стало 18К. -10% досить серйозне зниження зарплати. Цифри приблизні.
fler написав:По выделенному на троллинг напрашивается фокс76-й, который воспевал Трампа в своих постах. Я не спрашиваю "где мир за 24 часа?", меня интересует отношение фокса76 к "миру в составе рф", за который Украина еще и заплатить должна.
Я летом 2023г спрашивал же переможников которое пустили тогда новую песню про "войну на годы" - вы чего выжидать собипаетесь, Трампа которого ненавидите ? типа ваши любимые демократы стушевались, а плохой Трамп вам вдруг перемогу обеспечит? Будет поганый мир в формате стамбульских протоколов, но у людей появится шанс уехать, а у тех кто надеялся на смерть путина, будет четыре трамповских года.
Флер я з Вами ругався трохи Але мабуть це була недуховна лінія поведінки Взрцем мав би бути чешський мислитель Ян Гус Коли офіційні християни страчували його через спалення у вогниші за його дисиденство, одна жіночка з натовпу підкинула до бурхливого вогнища, на якому горів Ян Гус, невеличку в'язочку хмизу Побачивши це, Гус, начебто вигукнув: «О, свята простота» (O sancta simplicitas!)
fox767676 написав:а бойових бангладешців під егідою ООН? Ну трохи приправити пару тисячами з золотого міліарда ?
заодно літій на шахтах копатимуть у вільний від егіди час
на нобелівку по економіці тягне, економічний перпетум мобілє бангладешське реєстрове козацтво по південно-сзідному периметру і шляхти англосаксонської трохи над ними , тільки по периметру Нові літієві Юзовки
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 18:17, всього редагувалось 2 разів.
Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год.
▪️Ежемесячные расходы бюджета выросли на 74% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4,4 триллиона рублей ($45,8 млрд), согласно данным Министерства финансов, опубликованным сегодня.
▪️Это более 10% от общего объема расходов, запланированных на весь год.
▪️Доходы России от продажи нефти и газа в январе выросли на 17% в годовом выражении, несмотря на то, что администрация Джо Байдена в прошлом месяце ввела самые жесткие санкции против энергетического сектора. Рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ, говорится в сообщении Министерства финансов.
▪️Общий доход вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
▪️Масштабные расходы привели к дефициту бюджета в январе в размере 1,7 триллиона рублей, что составляет 0,8% ВВП, по сравнению с плановым показателем на весь год в 1,2 триллиона рублей.
▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия
ЛАД написав:Самое главное в этом спиче я выделил. Чётко и уверенно. И не поспоришь. Знаю - и всё тут.
у большинства жителей данной ветки точно такие же аргументы.
Разница только в том, что Карлсон на этой чуши зарабатывает большие деньги. Так что ему есть смысл утверждать даже прямую ложь. На форуме это делают либо по глупости и ограниченности, либо из "веры" (это недалеко от первого ).