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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1256512566125671256812569>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:19

  Wirująświatła написав:
Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год.

▪️Ежемесячные расходы бюджета выросли на 74% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4,4 триллиона рублей ($45,8 млрд), согласно данным Министерства финансов, опубликованным сегодня.

▪️Это более 10% от общего объема расходов, запланированных на весь год.

▪️Доходы России от продажи нефти и газа в январе выросли на 17% в годовом выражении, несмотря на то, что администрация Джо Байдена в прошлом месяце ввела самые жесткие санкции против энергетического сектора. Рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ, говорится в сообщении Министерства финансов.

▪️Общий доход вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

▪️Масштабные расходы привели к дефициту бюджета в январе в размере 1,7 триллиона рублей, что составляет 0,8% ВВП, по сравнению с плановым показателем на весь год в 1,2 триллиона рублей.

▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия



Если бы не контрнаступ-2023, и санкции чуть посильней, то вырвалась бы уже большая часть Украины из пасти зверя
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:20

  ЛАД написав:На форуме это делают либо по глупости и ограниченности, либо из "веры"
от скуки, по приколу, провоцируют, любят поспорить. Здесь шоб совсем дураков не много.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:21

Впервые с начала войны рф против Украины США не объявят о новом пакете военной поддержки Украины на заседании группы "Рамштайн", – AP News

"Глава Пентагона Пит Гегсет посетит встречу, но не будет встречаться лицом к лицу с членами делегации Украины и будет присутствовать в режиме молчания. Также от него не ожидается какого-либо заявления о новом пакете вооружений для Киева", – сообщил изданию один из американских чиновников.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:24

  Wirująświatła написав:
Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год.

▪️Ежемесячные расходы бюджета выросли на 74% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4,4 триллиона рублей ($45,8 млрд), согласно данным Министерства финансов, опубликованным сегодня.

▪️Это более 10% от общего объема расходов, запланированных на весь год.

▪️Доходы России от продажи нефти и газа в январе выросли на 17% в годовом выражении, несмотря на то, что администрация Джо Байдена в прошлом месяце ввела самые жесткие санкции против энергетического сектора. Рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ, говорится в сообщении Министерства финансов.

▪️Общий доход вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

▪️Масштабные расходы привели к дефициту бюджета в январе в размере 1,7 триллиона рублей, что составляет 0,8% ВВП, по сравнению с плановым показателем на весь год в 1,2 триллиона рублей.

▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия


річний бюджетний дефіцит в такій траекторії складе 10%, однозначно загнеться
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:25

  Wirująświatła написав:
Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год.
............
▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия


Точно таке саме було в 2024. Казали, ну все, в 2025 в РФ точно все загнеться. :D :D
Виділив цей останній пункт який пояснює причину цього явища.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:26

❗️Вже цього тижня в Україну приїде міністр фінансів США, щоб обговорити доступу США до критичних мінералів, – Bloomberg.

Скотт Бессент стане першим представником команди Трампа, який відвідає країну.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-minerals
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:26

  jump написав:та ж ситуація з тиловими "штурмовиками" - щомісяця каса камандіру за невідправлення в окопи... усі мовчать-файний гешефт для усіх сторін

Нет, все не так происходит в действительности как на самом деле, сказал другой философ. Допускаю, что встречаются непорядочные люди, которые ежемесячно доят лохов за не отправку штурмовиками. Но обычно в зону боевых действий не кидают отдельных персонажей, а кидают целиком подразделения, целиком рота, батальон. И тут замутить реально сложно. Я в целом неплохо разбираюсь в армейской бюрократии, но не очень понимаю как можно в этой ситуации остаться в тылу, даже за деньги. Допускаю, что все фантазии возможны. Но это стрёмно. И вскрывается на раз. Вряд ли это массовое явление.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:26

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:коли люди просто рахуються на підприємстві - так, ці повертають. а коли працюють - що там повертати?

Як людині, яка не живе в Україні поясню.
1. В Україні є зарплати 10К-15К. Відповідно 10К-5К повертають. +ще втрачають, адже платять податки з повернутих коштів зі своєї кишені.
2. В людини біла зарплата 10К + чорна 10К. Відбілює 10К. Заміть 10К на руки отримує 8К. Отже, було 20К стало 18К. -10% досить серйозне зниження зарплати. Цифри приблизні.

Я в Україні, твої розрахунки яке мають відношення до дійсності ?

Чи, як завжди, спершу накинути, а потім шукати якісь підтвердження, натягуючи сову на глобус
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:28

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/11/7497753/

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових."

Куски Харьковской отдадут, не больше. И то скорее всего отот кусок перед городом,возле Липцив и Вовчанска- ну по площади равноценно +-
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:29

  Xenon написав:
❗️Вже цього тижня в Україну приїде міністр фінансів США, щоб обговорити доступу США до критичних мінералів, – Bloomberg.

Скотт Бессент стане першим представником команди Трампа, який відвідає країну.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-minerals

Нема питань, нехай США відвоювують теріторії з цими мінералами )

Бо навіть біля ЛБЗ робити якесь видобування ризиковане
pesikot
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