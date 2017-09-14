Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год.
▪️Ежемесячные расходы бюджета выросли на 74% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4,4 триллиона рублей ($45,8 млрд), согласно данным Министерства финансов, опубликованным сегодня.
▪️Это более 10% от общего объема расходов, запланированных на весь год.
▪️Доходы России от продажи нефти и газа в январе выросли на 17% в годовом выражении, несмотря на то, что администрация Джо Байдена в прошлом месяце ввела самые жесткие санкции против энергетического сектора. Рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ, говорится в сообщении Министерства финансов.
▪️Общий доход вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
▪️Масштабные расходы привели к дефициту бюджета в январе в размере 1,7 триллиона рублей, что составляет 0,8% ВВП, по сравнению с плановым показателем на весь год в 1,2 триллиона рублей.
▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия
Если бы не контрнаступ-2023, и санкции чуть посильней, то вырвалась бы уже большая часть Украины из пасти зверя
Впервые с начала войны рф против Украины США не объявят о новом пакете военной поддержки Украины на заседании группы "Рамштайн", – AP News
"Глава Пентагона Пит Гегсет посетит встречу, но не будет встречаться лицом к лицу с членами делегации Украины и будет присутствовать в режиме молчания. Также от него не ожидается какого-либо заявления о новом пакете вооружений для Киева", – сообщил изданию один из американских чиновников.
Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год.
▪️Ежемесячные расходы бюджета выросли на 74% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4,4 триллиона рублей ($45,8 млрд), согласно данным Министерства финансов, опубликованным сегодня.
▪️Это более 10% от общего объема расходов, запланированных на весь год.
▪️Доходы России от продажи нефти и газа в январе выросли на 17% в годовом выражении, несмотря на то, что администрация Джо Байдена в прошлом месяце ввела самые жесткие санкции против энергетического сектора. Рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ, говорится в сообщении Министерства финансов.
▪️Общий доход вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
▪️Масштабные расходы привели к дефициту бюджета в январе в размере 1,7 триллиона рублей, что составляет 0,8% ВВП, по сравнению с плановым показателем на весь год в 1,2 триллиона рублей.
▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия
річний бюджетний дефіцит в такій траекторії складе 10%, однозначно загнеться
Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год. ............ ▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия
Точно таке саме було в 2024. Казали, ну все, в 2025 в РФ точно все загнеться. Виділив цей останній пункт який пояснює причину цього явища.
jump написав:та ж ситуація з тиловими "штурмовиками" - щомісяця каса камандіру за невідправлення в окопи... усі мовчать-файний гешефт для усіх сторін
Нет, все не так происходит в действительности как на самом деле, сказал другой философ. Допускаю, что встречаются непорядочные люди, которые ежемесячно доят лохов за не отправку штурмовиками. Но обычно в зону боевых действий не кидают отдельных персонажей, а кидают целиком подразделения, целиком рота, батальон. И тут замутить реально сложно. Я в целом неплохо разбираюсь в армейской бюрократии, но не очень понимаю как можно в этой ситуации остаться в тылу, даже за деньги. Допускаю, что все фантазии возможны. Но это стрёмно. И вскрывается на раз. Вряд ли это массовое явление.
Shaman написав:коли люди просто рахуються на підприємстві - так, ці повертають. а коли працюють - що там повертати?
Як людині, яка не живе в Україні поясню. 1. В Україні є зарплати 10К-15К. Відповідно 10К-5К повертають. +ще втрачають, адже платять податки з повернутих коштів зі своєї кишені. 2. В людини біла зарплата 10К + чорна 10К. Відбілює 10К. Заміть 10К на руки отримує 8К. Отже, було 20К стало 18К. -10% досить серйозне зниження зарплати. Цифри приблизні.
Я в Україні, твої розрахунки яке мають відношення до дійсності ?
Чи, як завжди, спершу накинути, а потім шукати якісь підтвердження, натягуючи сову на глобус
"Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових."
Куски Харьковской отдадут, не больше. И то скорее всего отот кусок перед городом,возле Липцив и Вовчанска- ну по площади равноценно +-