Bloomberg: В январе государственные расходы России резко выросли, в результате чего дефицит бюджета превысил целевой показатель правительства на весь год.



▪️Ежемесячные расходы бюджета выросли на 74% по сравнению с предыдущим годом и достигли 4,4 триллиона рублей ($45,8 млрд), согласно данным Министерства финансов, опубликованным сегодня.



▪️Это более 10% от общего объема расходов, запланированных на весь год.



▪️Доходы России от продажи нефти и газа в январе выросли на 17% в годовом выражении, несмотря на то, что администрация Джо Байдена в прошлом месяце ввела самые жесткие санкции против энергетического сектора. Рост был обусловлен в основном укреплением доллара США и повышением цен на газ, говорится в сообщении Министерства финансов.



▪️Общий доход вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



▪️Масштабные расходы привели к дефициту бюджета в январе в размере 1,7 триллиона рублей, что составляет 0,8% ВВП, по сравнению с плановым показателем на весь год в 1,2 триллиона рублей.



▪️Бюджетный дефицит вызван заключением новых контрактов и авансовым финансированием расходов, говорится в сообщении министерства. #Россия



