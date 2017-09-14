При этом желательно иметь терпение дождаться пока ситуация хоть немного прояснится.
А гадания...
Тут сегодня уже столько вариантов, по большей части бредовых, что есть шансы, что кто-то угадает и потом будет: "Я же говорил!"
Хотя вряд ли.
|
|
|
Додано: Вів 11 лют, 2025 18:29
При этом желательно иметь терпение дождаться пока ситуация хоть немного прояснится.
А гадания...
Тут сегодня уже столько вариантов, по большей части бредовых, что есть шансы, что кто-то угадает и потом будет: "Я же говорил!"
Хотя вряд ли.
Додано: Вів 11 лют, 2025 18:36
З цих слів видно, що кордон по лінії фронту - питання фактично вирішене. А це базове питання по-моєму.
Видно вже його серйозно продавили в цьому питанні. Про "кордони 91" вже не заїкається навіть.
Лишилось ще одне базове питання - гарантії. Очевидно НАТО не буде. Цікаво що буде. Може нічого...
*Додам що трохи смішно звучить "якщо Трампу вдасться посадити ... він(Зе) запропонує". Якщо Трамт посадить, то Трамп і запропонує і питати тебе не буде. Хочеш щось пропонувати - сідай сам і пропонуй.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 11 лют, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2025 18:42
andrijk777
Мої лсд )) кажуть що дискусії не про кордони , а про політику - армія, мова, віра у зворотньому від Петра напрямку. З гарантіями швах. Не хочуть білі люди брати якісь зобов'язання більші за БМ та минулорічні двосторонні угоди про військово-технічне співробництво . І нема на то ради
Додано: Вів 11 лют, 2025 18:52
по-перше, я в Україні
по-друге, я так розумію ви це кажете на прикладі якогось підприємства - є й інші приклади. особисто зп 10-15 т грн бачу лише у охоронців та прибиральниць. всі інші до 20 дотягують.
роботодавець поклав сплату податків з коштів, які повертаються, на людей. молодець - дивно, що люди не бунтують
а з приводу сплати податків зі своєї зп - так податки платити треба. але це окрема дискусія. нормальні роботодавці поєднають це з підняттям зп.
а особисто вам не пощастило, співчуваю
Додано: Вів 11 лют, 2025 18:54
Это как бы взаимоисключающие вещи -- вряд ли человек, выступавший за поребриком (да и в своей стране) будет сильно против языка, на котором он говорил...
Армия? -- а вот положа руку на серце: без Штатовской помощи на ее содержание деньги есть? -- на покупку новых танков/самолетов?..
Додано: Вів 11 лют, 2025 18:57
Вже зрозуміло що якщо будуть переглвори, то кордони це максимум нинішня ЛБЗ (якщо кацапи до того часу ще щось не відтяпають)
Гарантії - США на 99% вже ясно дали зрозуміти що по цьому питанню навіть не підходьте, хіба що продадуть якусь зброю за кошти ЕС
Европа і миротворці, можливо, але вірогідність дуже низька. Утримувати 200к европейських військових де? В нинішніх ямах і окопах на нулі? І платити скільки їм? А ротації? Чи хтось думає що заженуть 200к фриців і вони там будуть роками сидіти?
Скоріше за все як і озвучувалось вже , гарантії , це - інструктори НАТО будуть вчити наших військових десь в західних областях України, от і всі гарантії
Додано: Вів 11 лют, 2025 19:01
Додано: Вів 11 лют, 2025 19:06
Нет, не Харьковская на обмен. Учитывая реалии на земле прям очень неприятная для оркостана ситуация, тем более реалии продвинулись.
Додано: Вів 11 лют, 2025 19:08
дело же не в Зеленском
Украинцы всегда очень болезненно относились к этой теме, а теперь кода это будут продавливать из под кровавой палки, тем более...
По армии тоже не просто. Вряд ли все те из "800 тысяч" рады завялениям Зеленского что они будут "щитом Европы" )) Не против и подсократиться. Но точно не в 10 раз, иначе Украина будет жить под дулами русских со вех сторон, даже ПМР (которое провтыкали зачистить) разухабится. Танки и самолеты- Агиль Рустамзаде говорит что прошлый день, но Украины есть же свое производство артилерии, каких-то ракет,бпла и бронетехники - это точно нельзя сворачивать
Додано: Вів 11 лют, 2025 19:10
*Аудитори Міністерства оборони України встановили, що військові частини безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям на загальну суму 186,6 мільйона гривень.
Як повідомляє у телеграмі пресслужба міністерства, фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.
Йдеться про такі факти у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.*
І це тільки те, що виявили. Лише в 4 регіонах країни.
Чисто зі стелі припускаю, що навряд хоча б половина порушень (в будь чому) виявляється офіційно.
Добре, щоб хоча б третина.
_____________________________
Або ось приклад ще:
На Дніпропетровщині поліцейські викрили схему незаконного нарахування бойових виплат військовослужбовцям.Посадовець однієї з військових частин Дніпропетровської області залучив до злочинної схеми двох військовослужбовців.Їх включили до списків виплат додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень та відкомандирували до складу бойового підрозділу, який бере безпосередню участь у бойових діях. Згодом кожен з них отримав по 200 тис. гривень, частину яких передали підозрюваному. Як встановили слідчі, насправді військовослужбовці перебували в пункті постійної дислокації на території Дніпропетровської області та не брали участь у виконанні бойових завдань.*
В даному випадку взагілі цікава ситуація з отим командиром підрозділу, до якого відправили по паперах цих двох. Отже він відмічав-визнавав їх наявність та участь в своєму підрозділі.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 19:33, всього редагувалось 3 разів.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|