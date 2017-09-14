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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12566125671256812569>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:29

  detroytred написав:.....
Була така пісня колись:
"Ну что сказать, ну что сказать?
Все люди желают знать, желают знать
Что будет".

Ось і гадаємо))

При этом желательно иметь терпение дождаться пока ситуация хоть немного прояснится.
А гадания...
Тут сегодня уже столько вариантов, по большей части бредовых, что есть шансы, что кто-то угадает и потом будет: "Я же говорил!"
Хотя вряд ли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:36

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/11/7497753/

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових."

З цих слів видно, що кордон по лінії фронту - питання фактично вирішене. А це базове питання по-моєму.
Видно вже його серйозно продавили в цьому питанні. Про "кордони 91" вже не заїкається навіть.

Лишилось ще одне базове питання - гарантії. Очевидно НАТО не буде. Цікаво що буде. Може нічого...

*Додам що трохи смішно звучить "якщо Трампу вдасться посадити ... він(Зе) запропонує". Якщо Трамт посадить, то Трамп і запропонує і питати тебе не буде. Хочеш щось пропонувати - сідай сам і пропонуй.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 11 лют, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:42

andrijk777

Мої лсд )) кажуть що дискусії не про кордони , а про політику - армія, мова, віра у зворотньому від Петра напрямку. З гарантіями швах. Не хочуть білі люди брати якісь зобов'язання більші за БМ та минулорічні двосторонні угоди про військово-технічне співробництво . І нема на то ради
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:52

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:коли люди просто рахуються на підприємстві - так, ці повертають. а коли працюють - що там повертати?

Як людині, яка не живе в Україні поясню.
1. В Україні є зарплати 10К-15К. Відповідно 10К-5К повертають. +ще втрачають, адже платять податки з повернутих коштів зі своєї кишені.
2. В людини біла зарплата 10К + чорна 10К. Відбілює 10К. Заміть 10К на руки отримує 8К. Отже, було 20К стало 18К. -10% досить серйозне зниження зарплати. Цифри приблизні.

по-перше, я в Україні ;)

по-друге, я так розумію ви це кажете на прикладі якогось підприємства - є й інші приклади. особисто зп 10-15 т грн бачу лише у охоронців та прибиральниць. всі інші до 20 дотягують.

роботодавець поклав сплату податків з коштів, які повертаються, на людей. молодець - дивно, що люди не бунтують :)

а з приводу сплати податків зі своєї зп - так податки платити треба. але це окрема дискусія. нормальні роботодавці поєднають це з підняттям зп.

а особисто вам не пощастило, співчуваю 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:54

  fox767676 написав:andrijk777

Мої лсд )) кажуть що дискусії не про кордони , а про політику - армія, мова, віра у зворотньому від Петра напрямку. З гарантіями швах. Не хочуть білі люди брати якісь зобов'язання більші за БМ та минулорічні двосторонні угоди про військово-технічне співробництво . І нема на то ради

Это как бы взаимоисключающие вещи :wink: -- вряд ли человек, выступавший за поребриком (да и в своей стране) будет сильно против языка, на котором он говорил...
Армия? -- а вот положа руку на серце: без Штатовской помощи на ее содержание деньги есть? -- на покупку новых танков/самолетов?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 18:57

Вже зрозуміло що якщо будуть переглвори, то кордони це максимум нинішня ЛБЗ (якщо кацапи до того часу ще щось не відтяпають)

Гарантії - США на 99% вже ясно дали зрозуміти що по цьому питанню навіть не підходьте, хіба що продадуть якусь зброю за кошти ЕС
Европа і миротворці, можливо, але вірогідність дуже низька. Утримувати 200к европейських військових де? В нинішніх ямах і окопах на нулі? І платити скільки їм? А ротації? Чи хтось думає що заженуть 200к фриців і вони там будуть роками сидіти?

Скоріше за все як і озвучувалось вже , гарантії , це - інструктори НАТО будуть вчити наших військових десь в західних областях України, от і всі гарантії
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:01

❗️Трамп розраховує на «швидку мирну угоду» щодо України, – глава Пентагону.

Він додав, що США не планують відправляти до нас своїх військових.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:06

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/11/7497753/

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових."

Куски Харьковской отдадут, не больше. И то скорее всего отот кусок перед городом,возле Липцив и Вовчанска- ну по площади равноценно +-

Нет, не Харьковская на обмен. Учитывая реалии на земле прям очень неприятная для оркостана ситуация, тем более реалии продвинулись.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:08

  _hunter написав:
  fox767676 написав:andrijk777

Мої лсд )) кажуть що дискусії не про кордони , а про політику - армія, мова, віра у зворотньому від Петра напрямку. З гарантіями швах. Не хочуть білі люди брати якісь зобов'язання більші за БМ та минулорічні двосторонні угоди про військово-технічне співробництво . І нема на то ради

Это как бы взаимоисключающие вещи :wink: -- вряд ли человек, выступавший за поребриком (да и в своей стране) будет сильно против языка, на котором он говорил...
Армия? -- а вот положа руку на серце: без Штатовской помощи на ее содержание деньги есть? -- на покупку новых танков/самолетов?..


дело же не в Зеленском
Украинцы всегда очень болезненно относились к этой теме, а теперь кода это будут продавливать из под кровавой палки, тем более...
По армии тоже не просто. Вряд ли все те из "800 тысяч" рады завялениям Зеленского что они будут "щитом Европы" )) Не против и подсократиться. Но точно не в 10 раз, иначе Украина будет жить под дулами русских со вех сторон, даже ПМР (которое провтыкали зачистить) разухабится. Танки и самолеты- Агиль Рустамзаде говорит что прошлый день, но Украины есть же свое производство артилерии, каких-то ракет,бпла и бронетехники - это точно нельзя сворачивать
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:10

  freeze написав:
  jump написав:та ж ситуація з тиловими "штурмовиками" - щомісяця каса камандіру за невідправлення в окопи... усі мовчать-файний гешефт для усіх сторін

Нет, все не так происходит в действительности как на самом деле, сказал другой философ. Допускаю, что встречаются непорядочные люди, которые ежемесячно доят лохов за не отправку штурмовиками. Но обычно в зону боевых действий не кидают отдельных персонажей, а кидают целиком подразделения, целиком рота, батальон. И тут замутить реально сложно. Я в целом неплохо разбираюсь в армейской бюрократии, но не очень понимаю как можно в этой ситуации остаться в тылу, даже за деньги. Допускаю, что все фантазии возможны. Но это стрёмно. И вскрывается на раз. Вряд ли это массовое явление.


*Аудитори Міністерства оборони України встановили, що військові частини безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба міністерства, фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Йдеться про такі факти у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.*
https://www.radiosvoboda.org/a/news-min ... 42621.html
І це тільки те, що виявили. Лише в 4 регіонах країни.
Чисто зі стелі припускаю, що навряд хоча б половина порушень (в будь чому) виявляється офіційно.
Добре, щоб хоча б третина.
_____________________________
Або ось приклад ще:
На Дніпропетровщині поліцейські викрили схему незаконного нарахування бойових виплат військовослужбовцям.Посадовець однієї з військових частин Дніпропетровської області залучив до злочинної схеми двох військовослужбовців.Їх включили до списків виплат додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень та відкомандирували до складу бойового підрозділу, який бере безпосередню участь у бойових діях. Згодом кожен з них отримав по 200 тис. гривень, частину яких передали підозрюваному. Як встановили слідчі, насправді військовослужбовці перебували в пункті постійної дислокації на території Дніпропетровської області та не брали участь у виконанні бойових завдань.*
https://nikopol.nikopolnews.net/sichesl ... khovuvaly/
В даному випадку взагілі цікава ситуація з отим командиром підрозділу, до якого відправили по паперах цих двох. Отже він відмічав-визнавав їх наявність та участь в своєму підрозділі.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 19:33, всього редагувалось 3 разів.
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