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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:10
Xenon написав:
❗️Трамп розраховує на «швидку мирну угоду» щодо України, – глава Пентагону.
Він додав, що США не планують відправляти до нас своїх військових.
Наступні "24 години"
Що показує просту ситуацію - у Трампа немає плану по завершенню війни
Його неїб...феєрічна харизма, як він вважав, не зіграла
Тому зараз, лише словесні інтервенції, а простіше - триндеж
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:18
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
На форуме это делают либо по глупости и ограниченности, либо из "веры"
от скуки, по приколу, провоцируют, любят поспорить. Здесь шоб совсем дураков не много.
Хватает, может, и не совсем.
Возможно, частично и вы правы.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:21
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Ірина_
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:22
Мой любимый пример. Чуть переблефовали на переговорах и бессмысленная война продлилась еще 5 лет
6 июня 1982 года Израиль вторгся в Ливан, что Багдад попытался использовать для заключения перемирия. На пресс-конференции Саддам Хусейн заявил о готовности вывести войска из Ирана и отправить их в Ливан для борьбы с Израилем. Спикер иранского парламента Акбар Хашеми Рафсанджани в ответ предложил Ираку пропустить в Ливан иранские войска. 10 июня Ирак объявил одностороннее прекращение огня и согласился вернуться к границе, установленной по Алжирскому соглашению от 1975 года, и признать себя агрессором, а также пропустить иранские войска в Ливан. Тем не менее, на другие требования, предъявляемые Тегераном, — отставку Саддама Хусейна и возвращение в Ирак 100 000 шиитов, изгнанных в Иран перед войной — Багдад не согласился[188]. В случае отказа Ирана от перемирия Саддам Хусейн при поддержке своих арабских союзников предполагал вести войну на истощение. Иракское командование полагало, что Иран, также понёсший значительные потери, не способен развернуть крупномасштабное наступление вглубь Ирака. Посредником в перемирии согласился выступить король Саудовской Аравии Фахд, пообещавший выплатить Ирану 50 миллиардов долларов в случае заключения им мира. Иран поднял планку до 150 миллиардов, надеясь сторговаться на 100 миллиардах, однако оскорблённый король вышел из переговоров и передал Ираку высокоточные авиационные боеприпасы[189].
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:24
stm написав:
Нет, не Харьковская на обмен. Учитывая реалии на земле прям очень неприятная для оркостана ситуация, тем более реалии продвинулись.
Чому ні? По-моєму Харківська якраз нормальний варіант.
Які такі реалії на землі треба враховувати?
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:24
Xenon написав:
Вже зрозуміло що якщо будуть переглвори, то кордони це максимум нинішня ЛБЗ (якщо кацапи до того часу ще щось не відтяпають)
Гарантії - США на 99% вже ясно дали зрозуміти що по цьому питанню навіть не підходьте, хіба що продадуть якусь зброю за кошти ЕС
Европа і миротворці, можливо, але вірогідність дуже низька. Утримувати 200к европейських військових де? В нинішніх ямах і окопах на нулі? І платити скільки їм? А ротації? Чи хтось думає що заженуть 200к фриців і вони там будуть роками сидіти?
Скоріше за все як і озвучувалось вже , гарантії , це - інструктори НАТО будуть вчити наших військових десь в західних областях України, от і всі гарантії
Та не будет РПВ. Я поменял мнение. Зеля не пойдет на такие условия, европейцы ему сейчас наобещают три короба (взамен на опуск мобилизационного возраста,о чем сказали уже)- и вперед. Трамп умоет руки,помогать не будет, еще и будет требовать какие-то мифические минералы.Страна будет биться в агонии еще много лет, изменить эту ситуацию сможет только естественный исход.Пока химиотерапия.
ИМХО,понятно.
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Господар Вельзевула
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:27
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Wirująświatła
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:28
Господар Вельзевула написав:
Та не будет РПВ
ничёсебе такая резкая смена позиции. вы же 1й оптимист на деревне были.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:34
Господар Вельзевула написав:
европейцы ему сейчас наобещают три короба (взамен на опуск мобилизационного возраста,о чем сказали уже)- и вперед.
І що ті європейці можуть такого наобіцяти?
Що в них взагалі є?
Зе точно не дурак і точно наслухався тих обіцянок по горло.
Тому віра у нього в пусті обіцянки - мізерна.
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