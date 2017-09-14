В Краснодаре водители большегрузов обратились к Путину с просьбой решить проблему некорректной работы системы «Платон». «Утренний Юг» пообщался с ними 9 февраля.

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По словам перевозчиков, из-за ошибок в работе системы «Платон» с октября 2024 года им стали массово приходить необоснованные штрафы. Водители и собственники машин связывают некорректную работу сервиса с работой средств радиоэлектронной борьбы – так называемых «глушилок».



По словам перевозчиков, из-за них система «Платон» сбивается и присылает водителям необоснованные штрафы. При этом часто в уведомлениях указываются те места, в которых машин никогда не было. Так, один из перевозчиков рассказал, что ему неоднократно приходили штрафы из Исландии.

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«Проблема сохраняет свою актуальность и сейчас, — сообщил РБК президент ассоциации Владимир Матягин. — Я в данный момент нахожусь в поездке по регионам и сам ощущаю воздействие РЭБ. Например, я еду 100 км/час, а навигатор показывает 0 км/час. В этот момент я проезжаю мимо какой-нибудь нефтебазы, которая, очевидно, обеспечена защитой.

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Обратившихся поддержал секретарь Краснодарского краевого отделения КПРФ Александр Сафронов, который также призвал главу государства обратить внимание на проблему водителей.Он спрогнозировал, что в случае непринятия мер либо перевозчиков ожидает массовое банкротство, либо они откажутся возить грузы, либо переложат все штрафы в стоимость товаров – и их цена для конечного потребителя в магазине значительно возрастёт.