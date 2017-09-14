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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125681256912570125711257212573>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:38

Та і хто наобіцяє
У Німеччині вибори
У Польщі вибори, мабуть буде українофоб Дуда ('Україна-потопельник")
У Румунії теж путінферштейн накльовуеться
У Британії прем'єри змніюються як перчатки, тілько почали молитися на Джонсонюка, його змінила вже забув хто. І всьо, "взяткі гладкі"
Такого яе Петро Павел не було і вже не буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:49

  pesikot написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Xenon написав:Вже зрозуміло що якщо будуть переглвори, то кордони це максимум нинішня ЛБЗ (якщо кацапи до того часу ще щось не відтяпають)

Гарантії - США на 99% вже ясно дали зрозуміти що по цьому питанню навіть не підходьте, хіба що продадуть якусь зброю за кошти ЕС
Европа і миротворці, можливо, але вірогідність дуже низька. Утримувати 200к европейських військових де? В нинішніх ямах і окопах на нулі? І платити скільки їм? А ротації? Чи хтось думає що заженуть 200к фриців і вони там будуть роками сидіти?

Скоріше за все як і озвучувалось вже , гарантії , це - інструктори НАТО будуть вчити наших військових десь в західних областях України, от і всі гарантії


Та не будет РПВ. Я поменял мнение. Зеля не пойдет на такие условия, европейцы ему сейчас наобещают три короба (взамен на опуск мобилизационного возраста,о чем сказали уже)- и вперед

А разве Путин уже бьётся в истерике "хочу РПВ, хочу РПВ, согласен на всё" ?
Нет же.


*Кандидат в президенти України Володимир Зеленський пояснив, що мав на увазі, коли говорив про свій намір стати на коліна перед президентом Росії Володимиром Путіним.

Відповідне відео опубліковано в YouTube.

"Це було перед початком війни. Я сказав: я готовий стати навіть на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. Не треба виривати частину. Я і зараз готовий на все заради цього. Не як кандидат в президенти, як громадянин України", - заявив він.

Також свою промову Зеленський пояснив своєю емоційністю.*
https://apostrophe.ua/ua/news/politics/ ... ova/158154
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:50

  andrijk777 написав:
  stm написав:Нет, не Харьковская на обмен. Учитывая реалии на земле прям очень неприятная для оркостана ситуация, тем более реалии продвинулись.

Чому ні? По-моєму Харківська якраз нормальний варіант.
Які такі реалії на землі треба враховувати?

Не знаю, а что говорит арестович и латынина по этому вопросу? Молчат? ) как неожиданно выходит, умные люди с альтернативной точкой зрения за деньги вообще не говорят о насущном...
ПС: может Николай ответит, почему...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:51

  stm написав:ПС: может Николай ответит, почему...
он вас игнорирует.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Та не будет РПВ.


Тримаймося наступні тижні буде інформ піке
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Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 11 лют, 2025 20:04, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Аудитори Міністерства оборони України встановили, що військові частини безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду окремим військовослужбовцям на загальну суму 186,6 мільйона гривень.

знаю одного що наївся війни ще в 2023, з того часу він вдома ховається а банк.картка в командира в користуванні. Командир видно відчайдушний хлопчина, бо в цій схемі спалитись можна в любий момент
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:58

  stm написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Нет, не Харьковская на обмен.

Чому ні?

Не знаю,

Ммм да, тут працює чисто жіноча логіка.
Напевно я сам винуватий, не потрібно задавати дурні питання жінці. :D :D :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:59

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Та не будет РПВ.


Тримаймося наступні тижні подалі від ютюбів та чатів
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А что случилось ?

Куда подевались бравурные речи, как Трамп все порешает ?
Где прежний номерной фокс ? Где его нарцисическое хамство ?
Где рассказы про 5 куе и сталичнава жителя ?

Теперь пытается забиться под плинтус и не отсвечивать
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:07

  andrijk777 написав:
  Господар Вельзевула написав: европейцы ему сейчас наобещают три короба (взамен на опуск мобилизационного возраста,о чем сказали уже)- и вперед.

І що ті європейці можуть такого наобіцяти? :D :D Що в них взагалі є?
Зе точно не дурак і точно наслухався тих обіцянок по горло.
Тому віра у нього в пусті обіцянки - мізерна.

європейці можуть зайти з козирів:
а) підтримка скільки потрібно/до останньої верби
б) вибори та демократія відкладаються на "післявійни"
в) вакансія викладача гри на піаніно в Лондонській консерваторії (тобто гарантії особистої безпеки)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:07

The New York Times: Могут ли европейские «сапоги на земле» помочь защитить безопасность Украины?

▪️Президент Трамп поклялся положить конец боевым действиям на Украине. Как он сможет это сделать, остается неясным, учитывая, что Владимир Путин считает себя победителем. Но в своей непосредственной манере Трамп открыл возможность для переговоров о прекращении огня.

▪️По мнению аналитиков, если соглашение будет достигнуто, Трамп, скорее всего, попросит Европу обеспечить его и взять на себя ответственность за Украину, желая уменьшить американские обязательства.

▪️Но ключевой вопрос остается открытым — как обезопасить то, что осталось от Украины, и не дать Путину возобновить конфликт даже через несколько лет?

▪️Перспектива заключения сделки ускорила дебаты о так называемых европейских «сапогах на земле» для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня и помощи в сдерживании России от будущей агрессии. Вопрос в том, чьи это будут сапоги, сколько их будет, и согласится ли на это Путин.

▪️Эта тема наверняка станет главной для обсуждения на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

▪️Некоторые европейские страны, в том числе страны Балтии, а также Франция и Великобритания, подняли вопрос о возможности включения части своих войск в состав сил на Украине. Высокопоставленные немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной.

▪️Если Украина не станет членом НАТО, что представляется маловероятным в течение многих лет, идея введения большого количества европейских войск из стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной.

▪️Без явного американского участия в такой операции — с воздушным прикрытием, средствами ПВО и разведкой, как человеческой, так и технической — европейские войска подверглись бы серьезному риску со стороны России и даже атакам

В отсутствие членства в НАТО, которое он предпочитает, Зеленский говорит о присутствии на Украине до 200 000 иностранных военных. Но это почти в 3 раза больше, чем вся британская армия, и аналитики считают это невозможным.

▪️Один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что у континента просто нет 200 000 военнослужащих, и что любые войска на земле должны иметь американскую поддержку, особенно перед лицом России — второй по величине ядерной державы в мире. В противном случае они будут постоянно уязвимы для российских усилий, направленных на подрыв политического и военного авторитета альянса.

▪️Даже более скромное число европейских солдат, например, 40 000, будет трудной целью для континента с его медленным экономическим ростом, нехваткой войск и необходимостью увеличивать военные расходы для собственной защиты. И, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы обеспечить реальное сдерживание России.

▪️По словам профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, для реальных сил сдерживания обычно требуется «более 100 000 военнослужащих, направленных на выполнение миссии» для регулярных ротаций и чрезвычайных ситуаций.

▪️Опасность представляет политика, которую эксперт по вопросам обороны из Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудия Мейджор назвала «блефовать и молиться».

▪️«Предоставление слишком малого количества войск или силовых структур без подкрепления было бы равносильно блефу, который мог бы пригласить Россию прощупать почву, и государства НАТО вряд ли смогли бы этому противостоять», — написала она в недавней работе с подполковником армии Германии Альдо Клеманном.

▪️Именно поэтому Польша, которая соседствует с Украиной и принимает активное участие в обеспечении ее безопасности, до сих пор отказывалась от участия в таких развертываниях.

▪️«Польша понимает, что ей необходимо участие США в любом подобном предложении, поэтому хочет увидеть, что хочет сделать Трамп… Польша хочет получить от Трампа гарантии того, что США окажут помощь в обеспечении безопасности, чтобы поддержать европейцев на линии фронта», — сказала Александра де Хооп Шеффер, исполняющая обязанности директора Германского фонда Маршалла.

▪️Но это не совсем так, сказала она. «Трамп заключит сделку и будет претендовать на Нобелевскую премию, а затем будет ожидать, что европейцы заплатят за нее и будут ее выполнять», — сказала она.

Тем не менее, европейская «готовность сделать что-то полезное» для Украины без американцев будет важна для того, чтобы обеспечить Европе место за столом переговоров, когда они наконец состоятся, говорит бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.

▪️Заявленные цели Путина не изменились — подчинение Украины, прекращение расширения НАТО и сокращение сил альянса, чтобы создать новую буферную зону между западным альянсом и предполагаемой российской зоной влияния.

▪️Маловероятно, что Россия согласится на размещение войск стран НАТО на Украине в любом случае, даже если они будут там обучать украинских солдат. Министерство иностранных дел России уже заявило, что присутствие войск НАТО на Украине будет «категорически неприемлемым» и приведет к эскалации.

▪️Фридман описал три возможные модели — миротворчество, трипваер и сдерживание — все они имеют существенные недостатки.

▪️Миротворцы, призванные укреплять согласованные соглашения о прекращении огня и держать воюющие стороны на расстоянии, легко вооружены для самообороны и часто содержат войска из многих стран, обычно под эгидой ООН. Но учитывая, что линия соприкосновения в Украине составляет около 1300 километров, по его словам, потребуется «огромное количество войск».

▪️Силы трипваера (Tripwire force) — это, по сути, то, что НАТО разместила в восьми странах-членах, расположенных ближе всего к России. Войск недостаточно, чтобы остановить вторжение или чтобы Москва сочла их провокационными, но эта концепция работает только в том случае, если существует четкая, неразрывная связь между войсками на местах и более крупными подкреплениями, готовыми вступить в бой, как только возникнет необходимость.

▪️Но всегда есть сомнения в абсолютном характере такой гарантии. Атакующая сила получит значительную территорию еще до прибытия подкреплений.

▪️Третий тип, силы сдерживания, безусловно, наиболее надежен, но он должен быть очень большим и хорошо оснащенным, и для него потребуется до 150 000 хорошо оснащенных войск, плюс значительные обязательства в области ПВО, разведки и вооружений — и американская помощь в создании стратегических средств, которых Европе по-прежнему не хватает, от воздушного транспорта до спутников и противоракетной обороны.

▪️Но трудно представить, что Россия согласится на создание таких сил именно по тем же причинам, по которым их хочет создать Зеленский, говорит Фридман.

▪️Поэтому лучшим ответом на ближайшее будущее после потенциального прекращения огня может стать некая версия модели «дикобраза»: предоставить украинским военным достаточно оружия, ресурсов и обучения — в том числе с помощью западных сил — чтобы убедить Россию не предпринимать новых попыток. Однако такое обязательство должно быть долгосрочным.

▪️Но сначала Украина должна остановить медленное продвижение России на востоке, а Путина необходимо убедить закончить конфликт, нанося урон на поле боя и оказывая экономическое давление. Как это сделать, станет одним из главных испытаний для Трампа, если он хочет добиться успеха в прекращении убийств, как он обещает.


Wirująświatła
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