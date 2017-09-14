The New York Times: Могут ли европейские «сапоги на земле» помочь защитить безопасность Украины?



▪️Президент Трамп поклялся положить конец боевым действиям на Украине. Как он сможет это сделать, остается неясным, учитывая, что Владимир Путин считает себя победителем. Но в своей непосредственной манере Трамп открыл возможность для переговоров о прекращении огня.



▪️По мнению аналитиков, если соглашение будет достигнуто, Трамп, скорее всего, попросит Европу обеспечить его и взять на себя ответственность за Украину, желая уменьшить американские обязательства.



▪️Но ключевой вопрос остается открытым — как обезопасить то, что осталось от Украины, и не дать Путину возобновить конфликт даже через несколько лет?



▪️Перспектива заключения сделки ускорила дебаты о так называемых европейских «сапогах на земле» для поддержания мира, наблюдения за прекращением огня и помощи в сдерживании России от будущей агрессии. Вопрос в том, чьи это будут сапоги, сколько их будет, и согласится ли на это Путин.



▪️Эта тема наверняка станет главной для обсуждения на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.



▪️Некоторые европейские страны, в том числе страны Балтии, а также Франция и Великобритания, подняли вопрос о возможности включения части своих войск в состав сил на Украине. Высокопоставленные немецкие чиновники назвали эту идею преждевременной.



▪️Если Украина не станет членом НАТО, что представляется маловероятным в течение многих лет, идея введения большого количества европейских войск из стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной.



▪️Без явного американского участия в такой операции — с воздушным прикрытием, средствами ПВО и разведкой, как человеческой, так и технической — европейские войска подверглись бы серьезному риску со стороны России и даже атакам



В отсутствие членства в НАТО, которое он предпочитает, Зеленский говорит о присутствии на Украине до 200 000 иностранных военных. Но это почти в 3 раза больше, чем вся британская армия, и аналитики считают это невозможным.



▪️Один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что у континента просто нет 200 000 военнослужащих, и что любые войска на земле должны иметь американскую поддержку, особенно перед лицом России — второй по величине ядерной державы в мире. В противном случае они будут постоянно уязвимы для российских усилий, направленных на подрыв политического и военного авторитета альянса.



▪️Даже более скромное число европейских солдат, например, 40 000, будет трудной целью для континента с его медленным экономическим ростом, нехваткой войск и необходимостью увеличивать военные расходы для собственной защиты. И, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы обеспечить реальное сдерживание России.



▪️По словам профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, для реальных сил сдерживания обычно требуется «более 100 000 военнослужащих, направленных на выполнение миссии» для регулярных ротаций и чрезвычайных ситуаций.



▪️Опасность представляет политика, которую эксперт по вопросам обороны из Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудия Мейджор назвала «блефовать и молиться».



▪️«Предоставление слишком малого количества войск или силовых структур без подкрепления было бы равносильно блефу, который мог бы пригласить Россию прощупать почву, и государства НАТО вряд ли смогли бы этому противостоять», — написала она в недавней работе с подполковником армии Германии Альдо Клеманном.



▪️Именно поэтому Польша, которая соседствует с Украиной и принимает активное участие в обеспечении ее безопасности, до сих пор отказывалась от участия в таких развертываниях.



▪️«Польша понимает, что ей необходимо участие США в любом подобном предложении, поэтому хочет увидеть, что хочет сделать Трамп… Польша хочет получить от Трампа гарантии того, что США окажут помощь в обеспечении безопасности, чтобы поддержать европейцев на линии фронта», — сказала Александра де Хооп Шеффер, исполняющая обязанности директора Германского фонда Маршалла.



▪️Но это не совсем так, сказала она. «Трамп заключит сделку и будет претендовать на Нобелевскую премию, а затем будет ожидать, что европейцы заплатят за нее и будут ее выполнять», — сказала она.



Тем не менее, европейская «готовность сделать что-то полезное» для Украины без американцев будет важна для того, чтобы обеспечить Европе место за столом переговоров, когда они наконец состоятся, говорит бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон.



▪️Заявленные цели Путина не изменились — подчинение Украины, прекращение расширения НАТО и сокращение сил альянса, чтобы создать новую буферную зону между западным альянсом и предполагаемой российской зоной влияния.



▪️Маловероятно, что Россия согласится на размещение войск стран НАТО на Украине в любом случае, даже если они будут там обучать украинских солдат. Министерство иностранных дел России уже заявило, что присутствие войск НАТО на Украине будет «категорически неприемлемым» и приведет к эскалации.



▪️Фридман описал три возможные модели — миротворчество, трипваер и сдерживание — все они имеют существенные недостатки.



▪️Миротворцы, призванные укреплять согласованные соглашения о прекращении огня и держать воюющие стороны на расстоянии, легко вооружены для самообороны и часто содержат войска из многих стран, обычно под эгидой ООН. Но учитывая, что линия соприкосновения в Украине составляет около 1300 километров, по его словам, потребуется «огромное количество войск».



▪️Силы трипваера (Tripwire force) — это, по сути, то, что НАТО разместила в восьми странах-членах, расположенных ближе всего к России. Войск недостаточно, чтобы остановить вторжение или чтобы Москва сочла их провокационными, но эта концепция работает только в том случае, если существует четкая, неразрывная связь между войсками на местах и более крупными подкреплениями, готовыми вступить в бой, как только возникнет необходимость.



▪️Но всегда есть сомнения в абсолютном характере такой гарантии. Атакующая сила получит значительную территорию еще до прибытия подкреплений.



▪️Третий тип, силы сдерживания, безусловно, наиболее надежен, но он должен быть очень большим и хорошо оснащенным, и для него потребуется до 150 000 хорошо оснащенных войск, плюс значительные обязательства в области ПВО, разведки и вооружений — и американская помощь в создании стратегических средств, которых Европе по-прежнему не хватает, от воздушного транспорта до спутников и противоракетной обороны.



▪️Но трудно представить, что Россия согласится на создание таких сил именно по тем же причинам, по которым их хочет создать Зеленский, говорит Фридман.



▪️Поэтому лучшим ответом на ближайшее будущее после потенциального прекращения огня может стать некая версия модели «дикобраза»: предоставить украинским военным достаточно оружия, ресурсов и обучения — в том числе с помощью западных сил — чтобы убедить Россию не предпринимать новых попыток. Однако такое обязательство должно быть долгосрочным.



▪️Но сначала Украина должна остановить медленное продвижение России на востоке, а Путина необходимо убедить закончить конфликт, нанося урон на поле боя и оказывая экономическое давление. Как это сделать, станет одним из главных испытаний для Трампа, если он хочет добиться успеха в прекращении убийств, как он обещает.





