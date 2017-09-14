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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1256912570125711257212573>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:17

  Wirująświatła написав:
▪️Но сначала Украина должна остановить медленное продвижение России на востоке, а Путина необходимо убедить закончить конфликт, нанося урон на поле боя и оказывая экономическое давление. Как это сделать, станет одним из главных испытаний для Трампа, если он хочет добиться успеха в прекращении убийств, как он обещает.

Это и есть самое главное, всё остальное можно обговаривать потом
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:21

  Xenon написав:
❗️Вже цього тижня в Україну приїде міністр фінансів США, щоб обговорити доступу США до критичних мінералів, – Bloomberg.

Скотт Бессент стане першим представником команди Трампа, який відвідає країну.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... s-minerals

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:23

  Примат написав:а не дохнера ли у нас уже всех этих органов и министерств?
Дохера
  Примат написав:Может распустить их всех
В принципі- без проблем , якщо зменшити в рази - ніхто й не помітить...
  Примат написав: и добавить пенсию тем, кто на минималках пытается существовать?
а ось тут -якраз нічого й не вийде
Чиновників у нас- нехай 200 000
з яких половина точно потрібна
А от поділивши економію від розгону 100 000 чиновників на пенсію для 10 млн пенсіонерів - вийде якихось 200 грн на пенсіонера....

Тому так популізм і процвітає
Поки людина внизу-вона думає як в телевізорі
Як тільки кожен 1000 вибивається в чиновники - відразу пробує щось зробити(хай не всі але 70% пробують) і побачивши що не залежно від того зробив ти те що хотів чи не зміг - а внизу ситуація візуально не міняється- втрачаєш інтерес щось робити(відсутній зворотній позитивний відгук) тому так і живемо
900 ходить з лозунгами про справедливість
99 просто працює
1 потрапивши у владу розуміє що від влади нічого не залежить
Але так само чудово він розуміє що переконати тих 900 - сізіфова праця...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:24

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:
▪️Но сначала Украина должна остановить медленное продвижение России на востоке, а Путина необходимо убедить закончить конфликт, нанося урон на поле боя и оказывая экономическое давление. Как это сделать, станет одним из главных испытаний для Трампа, если он хочет добиться успеха в прекращении убийств, как он обещает.

Это и есть самое главное, всё остальное можно обговаривать потом

Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем.
Який в такому випадку(!) в тебе слушний день щоб вийти з війни зафіксувавши збитки:
це день коли війська будуть біля Крут, чи може день коли тобі відмінять відстрочку))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:26

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/11/7497753/

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових."

Куски Харьковской отдадут, не больше. И то скорее всего отот кусок перед городом,возле Липцив и Вовчанска- ну по площади равноценно +-

а казали КурАЕС на ЗАЕС
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:28

  Wirująświatła написав:
  stm написав:ПС: может Николай ответит, почему...
он вас игнорирует.

Я страдаю по этому поводу, как вы каждый день на форуме )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:29

  Letusrock написав:Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем.


Вот так и будет.
И отсрочки,брони,непридатности отменят,и возраст до 18 опустят. Выбора не будет.
И все равно это ничего не даст. Выхода для государства нет. Для частного лица-вариативно. Может, упаковщик в Польше будет неплохим выходом. Подывымось.Впереди много лет бойни на фронте и беспредела в тылу.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:30

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Ще раз.
За майбутню допомогу і сплату за неї Трамп мову не вів.
Значить йде лісом з "корисними копалинами України".
*але ми не знаємо про що там вони домовляються в реальності.
І чого це Вас зациклило на копалинах...
В Африці
а -- копалин більше
б - праця дешевша
в - Держави слабіші....
А Ви чогось переживаєте...
Копалини - це теоретично можливий майбутній профіт....
Точно так само й Ви - при народженні теоретично можливо що Ви станете в майбутньому Маском або Обамою... тому якщо при своєму народжені Ви комусь пообіцяєте 10млрд доларів або пів-Америки.. і попросите всього-навсього якийсь мільйончик- то той хто погодиться- буде лохом, а Ви ГЕНІЄМ...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:32

  Wirująświatła написав:
  stm написав:ПС: может Николай ответит, почему...
он вас игнорирует.

++ У мене є декілька людей у ЧС, їх не читаю принципово, тільки вчора чомусь, якось дивно наші патріотки випадали з нього, але повторне додавання вирішило проблему. ;)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:35

  stm написав:Я страдаю по этому поводу, как вы каждый день на форуме )
меня Николай не игнорирует, чего бы мне страдать, за вас что ли?
Wirująświatła
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