▪️Но сначала Украина должна остановить медленное продвижение России на востоке, а Путина необходимо убедить закончить конфликт, нанося урон на поле боя и оказывая экономическое давление. Как это сделать, станет одним из главных испытаний для Трампа, если он хочет добиться успеха в прекращении убийств, как он обещает.
Это и есть самое главное, всё остальное можно обговаривать потом
Примат написав:а не дохнера ли у нас уже всех этих органов и министерств?
Дохера
Примат написав:Может распустить их всех
В принципі- без проблем , якщо зменшити в рази - ніхто й не помітить...
Примат написав: и добавить пенсию тем, кто на минималках пытается существовать?
а ось тут -якраз нічого й не вийде Чиновників у нас- нехай 200 000 з яких половина точно потрібна А от поділивши економію від розгону 100 000 чиновників на пенсію для 10 млн пенсіонерів - вийде якихось 200 грн на пенсіонера....
Тому так популізм і процвітає Поки людина внизу-вона думає як в телевізорі Як тільки кожен 1000 вибивається в чиновники - відразу пробує щось зробити(хай не всі але 70% пробують) і побачивши що не залежно від того зробив ти те що хотів чи не зміг - а внизу ситуація візуально не міняється- втрачаєш інтерес щось робити(відсутній зворотній позитивний відгук) тому так і живемо 900 ходить з лозунгами про справедливість 99 просто працює 1 потрапивши у владу розуміє що від влади нічого не залежить Але так само чудово він розуміє що переконати тих 900 - сізіфова праця...
▪️Но сначала Украина должна остановить медленное продвижение России на востоке, а Путина необходимо убедить закончить конфликт, нанося урон на поле боя и оказывая экономическое давление. Как это сделать, станет одним из главных испытаний для Трампа, если он хочет добиться успеха в прекращении убийств, как он обещает.
Это и есть самое главное, всё остальное можно обговаривать потом
Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем. Який в такому випадку(!) в тебе слушний день щоб вийти з війни зафіксувавши збитки: це день коли війська будуть біля Крут, чи може день коли тобі відмінять відстрочку))
"Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових."
Куски Харьковской отдадут, не больше. И то скорее всего отот кусок перед городом,возле Липцив и Вовчанска- ну по площади равноценно +-
Letusrock написав:Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем.
Вот так и будет. И отсрочки,брони,непридатности отменят,и возраст до 18 опустят. Выбора не будет. И все равно это ничего не даст. Выхода для государства нет. Для частного лица-вариативно. Может, упаковщик в Польше будет неплохим выходом. Подывымось.Впереди много лет бойни на фронте и беспредела в тылу.
detroytred написав:Ще раз. За майбутню допомогу і сплату за неї Трамп мову не вів.
Значить йде лісом з "корисними копалинами України". *але ми не знаємо про що там вони домовляються в реальності.
І чого це Вас зациклило на копалинах... В Африці а -- копалин більше б - праця дешевша в - Держави слабіші.... А Ви чогось переживаєте... Копалини - це теоретично можливий майбутній профіт.... Точно так само й Ви - при народженні теоретично можливо що Ви станете в майбутньому Маском або Обамою... тому якщо при своєму народжені Ви комусь пообіцяєте 10млрд доларів або пів-Америки.. і попросите всього-навсього якийсь мільйончик- то той хто погодиться- буде лохом, а Ви ГЕНІЄМ...