Letusrock написав:Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем. Який в такому випадку(!) в тебе слушний день щоб вийти з війни зафіксувавши збитки: це день коли війська будуть біля Крут, чи може день коли тобі відмінять відстрочку))
Скільки слів, які взагалі не пов"язані між собою
Якщо є повзучий наступ, то ніякого виходу з війни, з фіксуванням збитків, не буде Путін продовжить наступати В твою дурну макитру я це вдовблюю вже кілька років ))
А ти, пишешь всі нарративи російської пропаганди, що це Україна почала війну. Зовсім не бачишь Путіна, який розпочав цю війну Продовжуєшь писати російські нарративи - якщо Україна перестане стріляти, то й Росія припинить бойові дії
Вже був один найвеличніший "надо просто перестать стрелять", чим все це продовжилось ?
Ти дійсно таке дурне чи хоч 11 фублів за пост отримуєшь ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 лют, 2025 20:46, всього редагувалось 2 разів.
jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання.
Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.
"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".
Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.
"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini
дуже схоже хтось щось почув, й давай патякати яке повернення? у нас вже немає зп в конвертах? навіть 20 т грн до податків не перекриває звичайну зп...
Ти тупий чи живеш не в Україні? Схоже не в Україні. Саме тому так топиш за вічну війну. Все що написав jump абсолютна правда.
Тупий швидше за все емоціонал.... 1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику 2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню.. а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000 б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...
Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)
++ У мене є декілька людей у ЧС, їх не читаю принципово, тільки вчора чомусь, якось дивно наші патріотки випадали з нього, але повторне додавання вирішило проблему.
Я вчера была немного занята и не писала. А Вы оказывается вчера меня и прочитали, и в ЧС добавили дважды, дважды это гуд для мужчины, и патриоткой назвали, приятно ) но сегодня уж и не увидите похвалу )))
про беженцев ---- В правительстве признают, что «значительное число украинцев может не вернуться». «Украинцы, которые интегрируются за рубежом, могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания», — считают в правительстве.
budivelnik написав:Тупий швидше за все емоціонал.... 1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику 2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню.. а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000 б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...
Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)
саме на це вказували jump та andrijk777, але shaman вирішив чомусь заперечити
konstantin kirovograd написав:про беженцев ---- В правительстве признают, что «значительное число украинцев может не вернуться». «Украинцы, которые интегрируются за рубежом, могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания», — считают в правительстве.
Це не зовсім відповідає дійсності ота про потужність. З того, що фактично відбувається, люди просто живуть своїм життям, а мітинги і зустрічі відбуваються все менше і менші за чисельністю. Деякі, і таких стає все більше, вже навпаки відкрито негативно висловлюються про Україну, особливо цей процесс пришвидшився після історії з консульскими послугами... Тут скоріше треба сподіватися, щоб вони не впливали вкрай негативно на місцевих розказуючи їм про те, що насправді відбувається у суспільстві та державі, налаштовуючи їх проти України.