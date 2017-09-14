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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12570125711257212573>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 144
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
33
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
47
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:41

  Letusrock написав:Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем.
Який в такому випадку(!) в тебе слушний день щоб вийти з війни зафіксувавши збитки:
це день коли війська будуть біля Крут, чи може день коли тобі відмінять відстрочку))

Скільки слів, які взагалі не пов"язані між собою

Якщо є повзучий наступ, то ніякого виходу з війни, з фіксуванням збитків, не буде
Путін продовжить наступати
В твою дурну макитру я це вдовблюю вже кілька років ))

А ти, пишешь всі нарративи російської пропаганди, що це Україна почала війну.
Зовсім не бачишь Путіна, який розпочав цю війну
Продовжуєшь писати російські нарративи - якщо Україна перестане стріляти, то й Росія припинить бойові дії

Вже був один найвеличніший "надо просто перестать стрелять", чим все це продовжилось ?

Ти дійсно таке дурне чи хоч 11 фублів за пост отримуєшь ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 лют, 2025 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:41

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  jump написав: Працівники віддають зарплату керівникам підприємств за бронювання. 8)

Люди отримують по 20 тисяч гривень заробітної плати, однак частину повертають директорам.

"Нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам".

Надходження до бюджету, дійсно, зросли, однак доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються.

"Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні" 8)
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/693 ... i-ukrajini

дуже схоже хтось щось почув, й давай патякати :D
яке повернення? у нас вже немає зп в конвертах? навіть 20 т грн до податків не перекриває звичайну зп...
Ти тупий чи живеш не в Україні? Схоже не в Україні. Саме тому так топиш за вічну війну.
Все що написав jump абсолютна правда.
Тупий швидше за все емоціонал....
1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику
2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню..
а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки
б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000
б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...

Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:45

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:
  stm написав:ПС: может Николай ответит, почему...
он вас игнорирует.

++ У мене є декілька людей у ЧС, їх не читаю принципово, тільки вчора чомусь, якось дивно наші патріотки випадали з нього, але повторне додавання вирішило проблему. ;)

Я вчера была немного занята и не писала. А Вы оказывается вчера меня и прочитали, и в ЧС добавили дважды, дважды это гуд для мужчины, и патриоткой назвали, приятно ) но сегодня уж и не увидите похвалу )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:45

про беженцев :roll:
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В правительстве признают, что «значительное число украинцев может не вернуться».
«Украинцы, которые интегрируются за рубежом, могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания», — считают в правительстве.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания

я б сказав, що більшість є джерелом антиукраїнських позицій ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Якщо є повзучий наступ, то ніякого виходу з війни, з фіксуванням збитків, не буде
Путін продовжить наступати

я ж тебе й це питаю, що саме тоді ти чекаєш? Падіння метеориту на москву чи окупації чернігова?
  pesikot написав:Скільки слів, які взагалі не пов"язані між собою

в тебе так само: путін не зупиниться + трамп нічого не вирішить + війну зупиняти не можна + в мене відсточка
  pesikot написав:А ти, пишешь всі нарративи російської пропаганди, що це Україна почала війну.
третій раз питаю де це ти прочитав, цитата
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:54

Stm & fler это будут последние кого я добавлю в ЧС , если это вообще возможно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тупий швидше за все емоціонал....
1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику
2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню..
а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки
б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000
б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...

Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)

саме на це вказували jump та andrijk777, але shaman вирішив чомусь заперечити
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:57

  fox767676 написав:У Британії прем'єри змніюються як перчатки, тілько почали молитися на Джонсонюка, його змінила вже забув хто.

"Ліза з страси".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 20:58

  konstantin kirovograd написав:про беженцев :roll:
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В правительстве признают, что «значительное число украинцев может не вернуться».
«Украинцы, которые интегрируются за рубежом, могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания», — считают в правительстве.

Це не зовсім відповідає дійсності ота про потужність.
З того, що фактично відбувається, люди просто живуть своїм життям, а мітинги і зустрічі відбуваються все менше і менші за чисельністю.
Деякі, і таких стає все більше, вже навпаки відкрито негативно висловлюються про Україну, особливо цей процесс пришвидшився після історії з консульскими послугами...
Тут скоріше треба сподіватися, щоб вони не впливали вкрай негативно на місцевих розказуючи їм про те, що насправді відбувається у суспільстві та державі, налаштовуючи їх проти України. :(
_Mykola_
 
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