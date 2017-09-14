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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125711257212573125741257512576>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 146
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
34
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
48
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:00

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Та не будет РПВ.


Тримаймося наступні тижні буде інформ піке
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водітєль пердольота "Бройлєр три топора" і його занзібарська подруга "з приливами"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:00

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Тупий швидше за все емоціонал....
1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику
2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню..
а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки
б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000
б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...

Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)
саме на це вказували jump та andrijk777, але shaman вирішив чомусь заперечити

А насправді ситуація інша
Хороші працедавці підставляються під кримінальний кодекс йдучи назустріч своїм працівникам
ПС
виплата в конвертах -це такий самий варіант.
Адже за те що працівник отримав в конверті - відповідальність несе працедавець який виступає податковим агентом і зобовязаний під страхом кримінальної відповідальності забезпечити сплату податків працівником за суми які останній отримує.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:01

  flyman написав:
  fox767676 написав:У Британії прем'єри змніюються як перчатки, тілько почали молитися на Джонсонюка, його змінила вже забув хто.

"Ліза з страси".


Так, якось швидко вона промайнула, і роздивитися не встиг :?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:03

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Якщо є повзучий наступ, то ніякого виходу з війни, з фіксуванням збитків, не буде
Путін продовжить наступати

я ж тебе й це питаю, що саме тоді ти чекаєш? Падіння метеориту на москву чи окупації чернігова?
  pesikot написав:Скільки слів, які взагалі не пов"язані між собою

в тебе так само: путін не зупиниться + трамп нічого не вирішить + війну зупиняти не можна + в мене відсточка
  pesikot написав:А ти, пишешь всі нарративи російської пропаганди, що це Україна почала війну.
третій раз питаю де це ти прочитав, цитата

Це ти пишешь, потрібно Зеленського нагнути, потрібно Україну зупинити

Ти ні слова не пишешь, про Путіна.
Ти ні слова не пишешь, що саме Путін розпочав війну

Завжди дупою крутишь.

Ти писав про "перемовини", щоб здати теріторії.
Але це капітуляція, а у тебе це "перемовини"

2+2 скласти нескладно щодо тебе.
А ще я пам"ятаю твої істерики від ракетних атак.
Хоча ти сидів за хребтом і тобі мало що загрожувало
Я тобі постійно писав, що тебе б в Чернігів зразку 24.02.2022-31.03.2022
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 11 лют, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:04

  detroytred написав:В даному випадку взагілі цікава ситуація з отим командиром підрозділу, до якого відправили по паперах цих двох. Отже він відмічав-визнавав їх наявність та участь в своєму підрозділі.

Вот я про это и говорю. Иллюзия, что командир части втихушку может кого-то где-то отправить. На самом деле командир части садится на крючок множества людей, которые его сдадут рано или поздно в случае плохого к ним отношения или из зависти человеческой.
В данном случае человек якобы воюет, а сам на ПДД. Об этом сразу знают как минимум командир роты, командир взвода, главный сержант роты, главный сержант взвода, сержант роты по матзабезпеченню, сослуживцы по отделению, которые долбят землю исходя из норматива полного штата отделения и очень злы поэтому, группа персонала, вероятно начфин.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:07

черговий прикол про вартість справедливості

Як повідомлялося,
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів упродовж 2024 року
отримала 5 722 індивідуальних та колективних звернень громадян,
із них пропозицiй – 27 (біля 1% від загальної кількості),
заяв – 4 078 (71% від загальної кількості),
скарг – 1 617 (28% від загальної кількості).
Джерело: https://biz.censor.net/n3535179

Вікіпедія
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) — утворена
......
Керівництво діяльністю здійснює: Кабінет Міністрів України
Річний бюджет: 7 425 561 700 ₴

Вартість розгляду справи
7 425 561 700/5 722 = 1 297 721 грн

Уявляєте, а скарги то типу обрахували/недостовірна інформація і так далі.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:13

  freeze написав:
  detroytred написав:В даному випадку взагілі цікава ситуація з отим командиром підрозділу, до якого відправили по паперах цих двох. Отже він відмічав-визнавав їх наявність та участь в своєму підрозділі.

Вот я про это и говорю. Иллюзия, что командир части втихушку может кого-то где-то отправить. На самом деле командир части садится на крючок множества людей, которые его сдадут рано или поздно в случае плохого к ним отношения или из зависти человеческой.
В данном случае человек якобы воюет, а сам на ПДД. Об этом сразу знают как минимум командир роты, командир взвода, главный сержант роты, главный сержант взвода, сержант роты по матзабезпеченню, сослуживцы по отделению, которые долбят землю исходя из норматива полного штата отделения и очень злы поэтому, группа персонала, вероятно начфин.

Виходить, що багато хто знає, але це не є перешкодою для даних порушень.
От яка картинко виходить.

А от чому не виступають проти даного порушення хоч отой сам командир та інші управлінці з підрозділу, хоч оті злі, які пашуть і за себе і за тих, кого нема, ---- не має ніякого значення.
Причина не відміняє слідства.

Така хрєнь була і до війни.
Да і в принципі, ніяких таємниць в частинах нема. Майже всі все чудово знають що де чому і як.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:16

  stm написав:Я вчера была немного занята и не писала. А Вы оказывается вчера меня и прочитали, и в ЧС добавили дважды, дважды это гуд для мужчины, и патриоткой назвали, приятно ) но сегодня уж и не увидите похвалу )))
не печальтесь у меня для вас кое что есть, пригласительные на спектакль "справжній тато".

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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:23

  budivelnik написав:
Як повідомлялося,
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів упродовж 2024 року
отримала 5 722 індивідуальних та колективних звернень громадян,
із них пропозицiй – 27 (біля 1% від загальної кількості),
заяв – 4 078 (71% від загальної кількості),
скарг – 1 617 (28% від загальної кількості).
Джерело: https://biz.censor.net/n3535179

Вікіпедія
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) — утворена
......
Керівництво діяльністю здійснює: Кабінет Міністрів України
Річний бюджет: 7 425 561 700 ₴

Вартість розгляду справи
7 425 561 700/5 722 = 1 297 721 грн

Уявляєте, а скарги то типу обрахували/недостовірна інформація і так далі.....

Тільки один приклад чим займається лише один з відділів даної служби:
https://lvivdpss.gov.ua/korotko-pro-rob ... 2025-roku/
Жодного слова нема про скарги, звернення. Чи про якусь справедливість.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:23

  Letusrock написав:європейці можуть зайти з козирів:
а) підтримка скільки потрібно/до останньої верби
б) вибори та демократія відкладаються на "післявійни"
в) вакансія викладача гри на піаніно в Лондонській консерваторії (тобто гарантії особистої безпеки)

а)це вже обіцяли + дехто в США також таке обіцяв і шо?
б)це також обіцяли + дехто в США також таке обіцяв і шо?
в)на сьогодні Зе не потребує ніяких гарантій безпеки

Європа в цьому плані ще гірша ніж США. В США треба домовлятись з однією людиною/командою, а в Європі з десятками + Орбан, Фіцо завжди мають голос в ЕС.
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