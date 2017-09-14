Як повідомлялося, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів упродовж 2024 року отримала 5 722 індивідуальних та колективних звернень громадян, із них пропозицiй – 27 (біля 1% від загальної кількості), заяв – 4 078 (71% від загальної кількості), скарг – 1 617 (28% від загальної кількості). Джерело: https://biz.censor.net/n3535179
Вікіпедія
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) — утворена ...... Керівництво діяльністю здійснює: Кабінет Міністрів України Річний бюджет: 7 425 561 700 ₴
Вартість розгляду справи 7 425 561 700/5 722 = 1 297 721 грн
Уявляєте, а скарги то типу обрахували/недостовірна інформація і так далі.....
Серьозний аргумент Цілий рік відділ розглядав кількість мишей на полі в районі.... Це так на тебе подібно.. Ти 25 років щось робив, а як тільки прийшов екзамен у вигляді війни -так відразу на пенсію й пішов.. але за 25 років еквівалент в 3-5 млн грн отримав тільки зарплатою.....
Написано буквами та цифрами - "за період з 29.01.2025 по 06.02.2025 року".
Якщо навіть це не зміг прочитати, а перекрутив на "цілий рік", то на що тоді ти здатний? Ну і це про лише один відділ служби лише в одній львівський області. І не тільки про мишів, а і про пестициди та запобігання отруєння бджіл і т.д. Наслідки від порушень в цьому ого-го які.
Вигадуй ще єралашики про 7 млрд. на звернення-скарги. І про екзамен. Якщо вже не здатний банально прочитати та взнати, як воно.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Ти писав про "перемовини", щоб здати теріторії. Але це капітуляція, а у тебе це "перемовини"
так зараз це ж саме трублять з усіх прасок в цілому світі, в т.ч. президент. теж зрадники? один ти дАртаньян. І знову ти проморозився на рахунок своєї ролі у цій війні, при умові якщо війна та повзучий наступ продовжиться ще на місяці та роки. Чого ми добємось і наскільки "покращаться" позиції через рік-два?
Кубышка Путина. Сколько еще продержится Фонд национального благосостояния во время войны?
Споры о том, есть ли у России деньги на войну, не обходятся без упоминания главной кубышки страны — фонда национального благосостояния (ФНБ). Для одних она лишний довод в пользу того, что денег у Путина достаточно, для других — что они скоро кончатся, ведь в кубышке сейчас намного меньше, чем было три года назад.
Скорее всего, денег в ФНБ хватит еще на два-три года, если не произойдет чего-то страшного: например, Трамп обвалит цены на нефть. Андерс Ослунд из Atlantic Council прогнозирует, что «последние ликвидные резервы России» иссякнут осенью 2025-го (с учетом, что Кремль маскирует проблемы и фальсифицирует статистику).
Если же исходить из официальных цифр и подходов Путина к решению экономических проблем, то предпосылок для исчерпания ликвидной части фонда не видно.
Другое дело, что в кубышке осталось не так много — чтобы пережить настоящий шторм, ее не хватит.
budivelnik написав:Серьозний аргумент Цілий рік відділ розглядав кількість мишей на полі в районі.... Це так на тебе подібно.. Ти 25 років щось робив, а як тільки прийшов екзамен у вигляді війни -так відразу на пенсію й пішов.. але за 25 років еквівалент в 3-5 млн грн отримав тільки зарплатою.....
Написано буквами - "за період з 29.01.2025 по 06.02.2025 року".
Якщо навіть це не зміг прочитати, а перекрутив на "цілий рік", то на що тоді ти здатний? Ну і це про лише один відділ служби лише в одній львівський області. І не тільки про мишів, а і про пестициди та запобігання отруєння бджіл і т.д. Наслідки від порушень в цьому ого-го які.
Вигадуй ще єралашики про 7 млрд. на звернення-скарги.
Це в тебе піджилки затряслись коли себе в прикладі впізнав... 1 Я цитував вікіпедію Ти проти данних ОФІЦІЙНИХ? Там написано - на функціонування в 2024 році виділено 7+млрд грн 2 Я цитував статтю Цензора де написано що розглянуто 5000+справ 3 ти привів приклад цілого відділення у Львівській області яке дивилось за мишами і бджолами... Так ці супер потрібні чиновники також входять в 7 млрд бюджету... точно так само як входила в Бюджет ЗСУ твоя зарплата в 3-5 млн грн за 25 років служби.. От тільки в мене питання а - нафіга фермерам діяльність по підрахунку мишей на їх полі? адже фермери краще від воєнпенсів знають що миші шкідники і якщо їх розведеться на їх полях більше ніж можна - то вони втратять в доході б - нафіга ЗСУ платило тобі 3-5 млн грн в мирний час?