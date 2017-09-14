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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1257212573125741257512576>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 146
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
34
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
48
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:25

  Wirująświatła написав:не печальтесь у меня для вас кое что есть, пригласительные на спектакль "справжній тато".

Николай не поймет, дважды ))) Но как так вам удалось в 10 минут ознакомиться с его 2 ссылками латыни и написать позитивный отзыв на пол страницы?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:26

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Як повідомлялося,
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів упродовж 2024 року
отримала 5 722 індивідуальних та колективних звернень громадян,
із них пропозицiй – 27 (біля 1% від загальної кількості),
заяв – 4 078 (71% від загальної кількості),
скарг – 1 617 (28% від загальної кількості).
Джерело: https://biz.censor.net/n3535179

Вікіпедія
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) — утворена
......
Керівництво діяльністю здійснює: Кабінет Міністрів України
Річний бюджет: 7 425 561 700 ₴

Вартість розгляду справи
7 425 561 700/5 722 = 1 297 721 грн

Уявляєте, а скарги то типу обрахували/недостовірна інформація і так далі.....

Тільки один приклад чим займається лише один з відділів даної служби:
https://lvivdpss.gov.ua/korotko-pro-rob ... 2025-roku/
Жодного слова нема про скарги, звернення. Чи про якусь справедливість.
Серьозний аргумент
Цілий місяць відділ розглядав кількість мишей на полі в районі....
державним фітосанітарним інспектором Околовською Г.Ф. Заселення мишоподібними гризунами на деяких полях перевищує ЕПШ...
При обстеженні поля, колонії мишей не виявлено...

Це так на тебе подібно..
Ти 25 років щось робив, а як тільки прийшов екзамен у вигляді війни -так відразу на пенсію й пішов..
але за 25 років еквівалент в 3-5 млн грн отримав тільки зарплатою.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:31

Сєкта миру за 100 днів

– Як ви думаєте, коли може завершитися гаряча фаза війни? Не просто так же всі про це говорять – усі над цим працюють. Келлог каже, що за 100 днів війна може завершитися…

Андрій Дещиця: – Якраз відчувається Великдень… Якраз така нагода: 100 днів десь приблизно у цьому часі.

– Тобто на Великдень завершення гарячої фази…

Андрій Дещиця: – Я не хочу бути проповідником, але хочу бути оптимістом. Мені здається, що у цьому році гаряча фаза воєнних дій буде завершена.
https://gordonua.com/ukr/publications/d ... 32248.html
fler
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:32

  stm написав:
  Wirująświatła написав:не печальтесь у меня для вас кое что есть, пригласительные на спектакль "справжній тато".

Николай не поймет, дважды ))) Но как так вам удалось в 10 минут ознакомиться с его 2 ссылками латыни и написать позитивный отзыв на пол страницы?

я в латыни не очень, больше в английском. Отзывы пишу заранее, потом подставляю нужные фамилии.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:33

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:
Вартість розгляду справи
7 425 561 700/5 722 = 1 297 721 грн

Уявляєте, а скарги то типу обрахували/недостовірна інформація і так далі.....

Тільки один приклад чим займається лише один з відділів даної служби:
https://lvivdpss.gov.ua/korotko-pro-rob ... 2025-roku/
Жодного слова нема про скарги, звернення. Чи про якусь справедливість.
Серьозний аргумент
Цілий рік відділ розглядав кількість мишей на полі в районі....
Це так на тебе подібно..
Ти 25 років щось робив, а як тільки прийшов екзамен у вигляді війни -так відразу на пенсію й пішов..
але за 25 років еквівалент в 3-5 млн грн отримав тільки зарплатою.....

Написано буквами та цифрами - "за період з 29.01.2025 по 06.02.2025 року".

Якщо навіть це не зміг прочитати, а перекрутив на "цілий рік", то на що тоді ти здатний?
Ну і це про лише один відділ служби лише в одній львівський області.
І не тільки про мишів, а і про пестициди та запобігання отруєння бджіл і т.д. Наслідки від порушень в цьому ого-го які.

Вигадуй ще єралашики про 7 млрд. на звернення-скарги. І про екзамен.
Якщо вже не здатний банально прочитати та взнати, як воно.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:35

  Wirująświatła написав:я в латыни не очень, больше в английском. Отзывы пишу заранее, потом подставляю нужные фамилии.

Да, когда 300тг каналов, то и отзывы заранее писать надо. И подставлять, да... )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти писав про "перемовини", щоб здати теріторії.
Але це капітуляція, а у тебе це "перемовини"

так зараз це ж саме трублять з усіх прасок в цілому світі, в т.ч. президент. теж зрадники? один ти дАртаньян.
І знову ти проморозився на рахунок своєї ролі у цій війні, при умові якщо війна та повзучий наступ продовжиться ще на місяці та роки. Чого ми добємось і наскільки "покращаться" позиції через рік-два?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:40

Кубышка Путина. Сколько еще продержится Фонд национального благосостояния во время войны?

Споры о том, есть ли у России деньги на войну, не обходятся без упоминания главной кубышки страны — фонда национального благосостояния (ФНБ). Для одних она лишний довод в пользу того, что денег у Путина достаточно, для других — что они скоро кончатся, ведь в кубышке сейчас намного меньше, чем было три года назад.

Скорее всего, денег в ФНБ хватит еще на два-три года, если не произойдет чего-то страшного: например, Трамп обвалит цены на нефть. Андерс Ослунд из Atlantic Council прогнозирует, что «последние ликвидные резервы России» иссякнут осенью 2025-го (с учетом, что Кремль маскирует проблемы и фальсифицирует статистику).

Если же исходить из официальных цифр и подходов Путина к решению экономических проблем, то предпосылок для исчерпания ликвидной части фонда не видно.

Другое дело, что в кубышке осталось не так много — чтобы пережить настоящий шторм, ее не хватит.

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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:41

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Серьозний аргумент
Цілий рік відділ розглядав кількість мишей на полі в районі....
Це так на тебе подібно..
Ти 25 років щось робив, а як тільки прийшов екзамен у вигляді війни -так відразу на пенсію й пішов..
але за 25 років еквівалент в 3-5 млн грн отримав тільки зарплатою.....

Написано буквами - "за період з 29.01.2025 по 06.02.2025 року".

Якщо навіть це не зміг прочитати, а перекрутив на "цілий рік", то на що тоді ти здатний?
Ну і це про лише один відділ служби лише в одній львівський області.
І не тільки про мишів, а і про пестициди та запобігання отруєння бджіл і т.д. Наслідки від порушень в цьому ого-го які.

Вигадуй ще єралашики про 7 млрд. на звернення-скарги.
Це в тебе піджилки затряслись коли себе в прикладі впізнав...
1 Я цитував вікіпедію
Ти проти данних ОФІЦІЙНИХ?
Там написано - на функціонування в 2024 році виділено 7+млрд грн
2 Я цитував статтю Цензора де написано що розглянуто 5000+справ
3 ти привів приклад цілого відділення у Львівській області яке дивилось за мишами і бджолами...
Так ці супер потрібні чиновники також входять в 7 млрд бюджету... точно так само як входила в Бюджет ЗСУ твоя зарплата в 3-5 млн грн за 25 років служби..
От тільки в мене питання
а - нафіга фермерам діяльність по підрахунку мишей на їх полі? адже фермери краще від воєнпенсів знають що миші шкідники і якщо їх розведеться на їх полях більше ніж можна - то вони втратять в доході
б - нафіга ЗСУ платило тобі 3-5 млн грн в мирний час?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 21:43

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания

я б сказав, що більшість є джерелом антиукраїнських позицій ...

Чому?
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