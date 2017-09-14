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Додано: Вів 11 лют, 2025 21:49
Ну і навіщо твої вигадки про що там в мене затняслось чи що я щось впізнав?
Ні до чого.
Банальна спроба підмінити предмет.
Ще й до того:
- замість трохи більше місяця вказати що рік
- проігнорити факт, що це лише про один відділ даної служби лише в одній області
- проігнорити, що окрім мишей, вказано про пестициди та запобігання отруєння бджіл.
Отак ти замість прочитати, взнати чим займається ота служба, скльопав єралашик про більше 1 млн. на звернення-скарги.
А потім отак кумедно намагаєшся заліпити його новими єралашиками.
Вивчай далі чим ще займається дана служба.
Мені для спростування твого єралашика вистачає лише наданого посилання.
Вивчай, а не вигадуй дурної відсеб'ятини.
Додано: Вів 11 лют, 2025 21:52
Я думаю що Зе зараз зацікавлений(чи змушений) продовжувати, поки хоч хтось ззовні його підтримує (ті ж британці), бо в ним створеному світі надпотужності - укладання непопулярної угоди (яка не тягне й близько на "каву в Криму") + прийдешні неодмінні соціальні, фінансові та політичні післявоєнні негаразди - це для нього епікфейл.
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:02
Піраміда... Знизу під пірамідою вогонь.
Внизу піраміди, як і в будь-якій піраміді, оті пересічні...
Які...
Далі вгору піраміди, так звані, вищосортні.
Коли оця прослойка, яка є між вогнем та частиною піраміди, так званих вищосортних, згорить до критичного мінімуму, то раптом виявиться, що вже пора, що далі нікуди, що треба припиняти на умовах, які є.
А поки є шанс. навіть перемогти.
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дерпродспоживслужба - 20 різних відділень в 20 областях...
Бюджет 7 млрд
Ти привів приклад по Львівській області де 23 санітарних інспектори займались тим що і БЕЗ НИХ постійно роблять фермери... тобто вивчають фігню за гроші ФЕРМЕРА...
Чи можна зробити це вивчення-якіснішим?
Звичайно що можна
можна найняти 46 інспекторів... а якщо найняти 460 - то взагалі можна вийти в лідери вивчення популяції мишей і впливу пестицидів на бджіл....
От тільки питання
А ти точно читав про що я пишу?
Суть написаного - зрозумів чи створив ЄРАЛАШИК для воєнпенса ?
Я ж писав про те що коли витрати на вивчення в рази перевищують розмір отриманого від цього вивчення доходу - то це не прогрес, це регрес і зменшення майбутніх можливостей за рахунок просирання сьогоднішніх доходів..
Але хіба тобі це можна пояснити
в тебе ж ринок будують чиновники а не бізнесмени з найнятими працівниками
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:16
По Днепру пошли стабилизационные отключения.
Видать прочитали мои вопли и исправились.
Дейя отработала как штык, а если надолго- придется и другие бекапы распаковывать,не май месяц.
Киев пока светится?
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:16
Да и я про тоже.
Все эти раскрытия нечистоплотных командиров частей очевидно, что происходят по одной схеме.
Условный Долярчик намахавшись долбить за день каменистый грунт, зайдя пошатываясь от усталости в блиндаж, и посмотрев на кровавые мозоли, думает, да вы что козла нашли, гуглит горячую линию ДБР, и скидывает анонимное в кавычках сообщение. Обратите внимание, что условный солдат Петренко сидит сцука дома на хате, а я тут хреначу.
Для ДБР это дар Божий. Всего лишь одна внезапная проверка личного состава и по факту раскрытое дело и плюс в карму.
И я тут полностью на стороне условного Долярчика. Кстати где он, в бане ? Я искренне удивлен, что наши власти бла, бла, бла, не вводят американскую модель. Тому кто сообщил о финансовых нарушениях выплачивается 10 % премии от суммы нанесенного ущерба.
Когда то это пытались внедрить. Может кто-то помнит агента НАБУ Шевченко
. который вломил короля контрабанды Альперина и получил бонус несколько миллионов гривен. Хотя и тут через сраку, для пиара слили ценного агента, засветив его на всю страну. И девушку агента подсветили в пресс-релизах, красная капелла отдыхает, ну реально как говорил товарищ Берия, враги народа.
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:18
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:21
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:24
В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.
как то сильно несправедливо по отношению ко всем остальным----через год можешь ехать за рубеж с миллионом гривен....а 24+ что не люди
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Вів 11 лют, 2025 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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