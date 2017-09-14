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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 146
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
23%
34
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
48
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 22:24

[budivelnik

Ти хочеш взнати навіщо саме ота служба здійснює контроль рівня гризунів, а також інших шкідників? В тому числі і рослинних -- грибків, бактерій. Рівней зараженності.
І як фермери орієнтуються на дані (регулярні інформування даної служби для районів місцевості).

То вивчай.
Тоді зрозумієш, в чому негативні наслідки фермерам самотужки відсеб'ятиннно визначати і вираховувати коли саме і які саме пестициди та яди застосовувати.
Щоб не тільки нейтралізувати ефективно (тобто вчасною обробкою - не раніше і не пізніше, і мінімальними дозами) тваринних та грибкових-бактеріальних шкідників, але й не нанести шкоди довкіллю.
Зайвої отрути не наперти.
Не викликати резистентності до препаратів захисту рослин.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти хочеш взнати....
Це ти щось хочеш
Я на відміну від тебе - знаю...
Я наприклад знаю чому ЗАБОРОНИЛИ перевірки бізнесу пожежними інспекторами і як захистились від того щоб не сталось стрибка пожеж.. а ти знаєш?
Я знаю як зменшили корупційний вплив ДАЇ на розгляд ДТП - а ти знаєш?
Я знаю чому ЗАБОРОНИЛИ відвідування САНЕПІДЕМСЛУЖБОЮ бізнес - а ти знаєш?
Точно так само чому заборонили планові перевірки управління по захисту споживачів і залишили всього одну лазівку...
і так далі...
Тобто я знаю як проводиться реальна де-регуляція
а ти про неї читав в книжках ... і то неуважно.

Тому
як казали два єврея(один з яких в українському вбранні) - і цей поц буде вчити нас вести бізнес....

ПС
про вплив інспектора чи то сан-фіто, чи то лісгоспу....
як думаєш чи зменшиться кількість злочинів проти природи при збільшенні кількості інспекторів?
а от в Швеції це питання вирішили років 150 тому назад- знаєш як?

ППС
буд-який нормальний бізнесмен у сфері сільського господарства на порядок краще знає(або має найняту людину яка знає) які препарати і в яких варіантах/дозах використовувати
точно так само
як приватний стоматолог швидше за державного або комунального використовує передові досягнення
знаєш чому?
budivelnik
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