[budivelnik
Ти хочеш взнати навіщо саме ота служба здійснює контроль рівня гризунів, а також інших шкідників? В тому числі і рослинних -- грибків, бактерій. Рівней зараженності.
І як фермери орієнтуються на дані (регулярні інформування даної служби для районів місцевості).
То вивчай.
Тоді зрозумієш, в чому негативні наслідки фермерам самотужки відсеб'ятиннно визначати і вираховувати коли саме і які саме пестициди та яди застосовувати.
Щоб не тільки нейтралізувати ефективно (тобто вчасною обробкою - не раніше і не пізніше, і мінімальними дозами) тваринних та грибкових-бактеріальних шкідників, але й не нанести шкоди довкіллю.
Зайвої отрути не наперти.
Не викликати резистентності до препаратів захисту рослин.