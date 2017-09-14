Ти хочеш взнати навіщо саме ота служба здійснює контроль рівня гризунів, а також інших шкідників? В тому числі і рослинних -- грибків, бактерій. Рівней зараженності. І як фермери орієнтуються на дані (регулярні інформування даної служби для районів місцевості).
То вивчай. Тоді зрозумієш, в чому негативні наслідки фермерам самотужки відсеб'ятиннно визначати і вираховувати коли саме і які саме пестициди та яди застосовувати. Щоб не тільки нейтралізувати ефективно (тобто вчасною обробкою - не раніше і не пізніше, і мінімальними дозами) тваринних та грибкових-бактеріальних шкідників, але й не нанести шкоди довкіллю. Зайвої отрути не наперти. Не викликати резистентності до препаратів захисту рослин.
Це ти щось хочеш Я на відміну від тебе - знаю... Я наприклад знаю чому ЗАБОРОНИЛИ перевірки бізнесу пожежними інспекторами і як захистились від того щоб не сталось стрибка пожеж.. а ти знаєш? Я знаю як зменшили корупційний вплив ДАЇ на розгляд ДТП - а ти знаєш? Я знаю чому ЗАБОРОНИЛИ відвідування САНЕПІДЕМСЛУЖБОЮ бізнес - а ти знаєш? Точно так само чому заборонили планові перевірки управління по захисту споживачів і залишили всього одну лазівку... і так далі... Тобто я знаю як проводиться реальна де-регуляція а ти про неї читав в книжках ... і то неуважно.
Тому як казали два єврея(один з яких в українському вбранні) - і цей поц буде вчити нас вести бізнес....
ПС про вплив інспектора чи то сан-фіто, чи то лісгоспу.... як думаєш чи зменшиться кількість злочинів проти природи при збільшенні кількості інспекторів? а от в Швеції це питання вирішили років 150 тому назад- знаєш як?
ППС буд-який нормальний бізнесмен у сфері сільського господарства на порядок краще знає(або має найняту людину яка знає) які препарати і в яких варіантах/дозах використовувати точно так само як приватний стоматолог швидше за державного або комунального використовує передові досягнення знаєш чому?
detroytred написав:Да і в принципі, ніяких таємниць в частинах нема. Майже всі все чудово знають що де чому і як.
Да и я про тоже. Все эти раскрытия нечистоплотных командиров частей очевидно, что происходят по одной схеме. Условный Долярчик намахавшись долбить за день каменистый грунт, зайдя пошатываясь от усталости в блиндаж, и посмотрев на кровавые мозоли, думает, да вы что козла нашли, гуглит горячую линию ДБР, и скидывает анонимное в кавычках сообщение. Обратите внимание, что условный солдат Петренко сидит сцука дома на хате, а я тут хреначу. Для ДБР это дар Божий. Всего лишь одна внезапная проверка личного состава и по факту раскрытое дело и плюс в карму. И я тут полностью на стороне условного Долярчика. Кстати где он, в бане ? Я искренне удивлен, что наши власти бла, бла, бла, не вводят американскую модель. Тому кто сообщил о финансовых нарушениях выплачивается 10 % премии от суммы нанесенного ущерба. Когда то это пытались внедрить. Может кто-то помнит агента НАБУ Шевченко . который вломил короля контрабанды Альперина и получил бонус несколько миллионов гривен. Хотя и тут через сраку, для пиара слили ценного агента, засветив его на всю страну. И девушку агента подсветили в пресс-релизах, красная капелла отдыхает, ну реально как говорил товарищ Берия, враги народа.
Ні. Тоді ми про різне. Я на 99,999999% впевнений, що і на горі, і всі контролюючі органи все чудово знають і розуміють. Інше питання чому не реагують.
Оті лише 189 млн. знайшов аудит ... навіть не виходячи з кабінету. Чому не копають глибше і для чого отим контролюючим органам не потрібні заяви якогось солдата чи іншого низового, то вже інше питання.
Контролювати ваші журнали та іншу документацію, рух майна контролюючі та вищепосадові отже могли ж???? І ви ні вліво, ні вправо не могли... А тільки, як визначено керівними документами. А от стосовного аналогічного по корупції не можуть? --- ))
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:європейці можуть зайти з козирів: а) підтримка скільки потрібно/до останньої верби б) вибори та демократія відкладаються на "післявійни" в) вакансія викладача гри на піаніно в Лондонській консерваторії (тобто гарантії особистої безпеки)
а)це вже обіцяли + дехто в США також таке обіцяв і шо? б)це також обіцяли + дехто в США також таке обіцяв і шо? в)на сьогодні Зе не потребує ніяких гарантій безпеки
Європа в цьому плані ще гірша ніж США. В США треба домовлятись з однією людиною/командою, а в Європі з десятками + Орбан, Фіцо завжди мають голос в ЕС.
Я думаю що Зе зараз зацікавлений(чи змушений) продовжувати, поки хоч хтось ззовні його підтримує (ті ж британці), бо в ним створеному світі надпотужності - укладання непопулярної угоди (яка не тягне й близько на "каву в Криму") + прийдешні неодмінні соціальні, фінансові та політичні післявоєнні негаразди - це для нього епікфейл.
Видалили багато чого.
Але, де тут Путін ? Чому тільки про Зе ?
Хіба Путін не хоче продовжувати ? Напиши про це, тільки повністю
konstantin kirovograd написав:про беженцев ---- В правительстве признают, что «значительное число украинцев может не вернуться». «Украинцы, которые интегрируются за рубежом, могут быть очень мощным проводником проукраинской позиции в странах пребывания», — считают в правительстве.
кислий виноград, скоро почуємо, що СЗЧ це провідник "міцного тилу"
budivelnik написав: ППС буд-який нормальний бізнесмен у сфері сільського господарства на порядок краще знає(або має найняту людину яка знає) які препарати і в яких варіантах/дозах використовувати точно так само як приватний стоматолог швидше за державного або комунального використовує передові досягнення знаєш чому?
Бу-га-га.
І не проводь паралель фермера,якому потрібен врожай і пох на довкілля, резистентність, з стоматологом.
В мене підлеглий капітан був, якому татусь фермер дав поля -- на синку, зароби собі... Так він мені розповідав, як він зранку картоплю японським ... (а інструкцію, де написано, що жук дохне лише на 3 добу, не прочитав), тому вдень побачив, що ворушаться, Регентом трактори проїхали побризгали в сонцепьок. Звісно результат хрєновий. То він тоді ввечері старим добрим радянським ... тройною дозою, щоб навєрняка. І це була лише перша обробка.
Ось для цього, проти цього отой лише один відділ держпродслужби.
Співай казки та будуй єралашики. Про 1 млн. на звернення.
detroytred написав:В мене підлеглий капітан був, якому татусь фермер дав поля -- на синку, зароби собі..
Так в ЗСУ ти також служив .. і так і не зміг його зломати знаєш чому Бо ти букашка яку перемололи здорові сили і виплюнули. Тому сьогодні - ми захищаємось.. А захист від дурнів з допомогою потенційних корупціонерів-можливий тільки в країні дурнів...
Тому Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами Перша - вирубати можна всього 1/100 Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році... і так ці лісопильні працюють сотні років. Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась .
Тому якщо контролює чиновник , благополуччя якого не залежить від урожайності клаптика який він перевіряє - то буде хабар з корупцією якщо контролює хазяїн - то якщо він погано хазяйнує - то він перестане бути хазяїном.
Зрозумів ?
ПС зверни увагу ти себе ведеш як той капітан який попер в сільське господарство яке хтось дав... єдина різниця - тобі нічого не дали от ти й бісишся що нічого зломати не можеш.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 11 лют, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
https://www.kommersant.ru/doc/7497348? Вони пишуть, що наче все ок, але з початку березня на відміну від високих цін на нафту минулого року запрацюють чергові санкції, введені ще Байденом. За місяць вся їх економіка продовжить руйнування.
detroytred написав:В мене підлеглий капітан був, якому татусь фермер дав поля -- на синку, зароби собі..
Так в ЗСУ ти також служив .. і так і не зміг його зломати знаєш чому Бо ти букашка яку перемололи здорові сили і виплюнули. Тому сьогодні - ми захищаємось.. А захист від дурнів з допомогою потенційних корупціонерів-можливий тільки в країні дурнів...
Тому Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами Перша - вирубати можна всього 1/100 Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році... і так ці лісопильні працюють сотні років. Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась .
Тому якщо контролює чиновник , благополуччя якого не залежить від урожайності клаптика який він перевіряє - то буде хабар з корупцією якщо контролює хазяїн - то якщо він погано хазяйнує - то він перестане бути хазяїном.
Зрозумів ?
Ну і до чого оцей черговий єралашик? Він ніяк не заліплює отого про 1 млн. на звернення.
Ти банально нагромаджуєш далі і нове. Класично генериш, як воук.. Без мене. Вивчай, а не вигадуй дурних відсеб'ятин.
Навіщо і головне чому мені його, отого підлеглого, було ломати, якщо свої посадові обов'язки він виконував?! Не вигадуй.. А те, що поза службою отим займався, а не іншими справами, то його особисте.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Оказывается, миллион добровольцам 18-25 дают особо от жалования. То есть 200 сразу,по 400-2 раза в течении года. Жалование окремо,пишут до 120 000+ ипотека 0 процентов. Одобряю,давно бы так. В 18 нормальная тема- пару лет это полтишок+жалование- можно и жилье придбать. Не совсем понятно как отскочить потом, после 25. Потому что нафига то жилье, если будешь мобилизован навечно? Можно было бы посулить еще аусвайс-после трех лет контракта становишься гарантированно зализнонепридатным, без должности посла,конечно. И народ бы потянулся.