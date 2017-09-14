Додано: Вів 11 лют, 2025 22:58

detroytred написав: В мене підлеглий капітан був, якому татусь фермер дав поля -- на синку, зароби собі.. В мене підлеглий капітан був, якому татусь фермер дав поля -- на синку, зароби собі..

Так в ЗСУ ти також служив .. і так і не зміг його зломатизнаєш чомуБо ти букашка яку перемололи здорові сили і виплюнули.Тому сьогодні - ми захищаємось..А захист від дурнів з допомогою потенційних корупціонерів-можливий тільки в країні дурнів...ТомуШведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовамиПерша - вирубати можна всього 1/100Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році...і так ці лісопильні працюють сотні років.Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишиласьТомуякщо контролює чиновник , благополуччя якого не залежить від урожайності клаптика який він перевіряє - то буде хабар з корупцієюякщо контролює хазяїн - то якщо він погано хазяйнує - то він перестане бути хазяїном.Зрозумів ?ПСзверни увагути себе ведеш як той капітан який попер в сільське господарство яке хтось дав...єдина різниця - тобі нічого не дали от ти й бісишся що нічого зломати не можеш.