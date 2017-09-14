detroytred написав:Він ніяк не заліплює отого про 1 млн. на звернення.
При чому тут 1млн і твої Знав підлеглого капітана( як мінімум 5 років військового вузу+10 років служби) який став аграрієм і обісрався.... І для того щоб цьому недовійськовому новофермеру хтось дупу підтирав - ти пропонуєш заплатити 7 млрд на службу контролю може нехай такі швиденько обанкротяться і все і не треба ні чиновника(23 інспектора) ні тебе з твоїми читав пейджер-довго думав....
detroytred написав:А те, що поза службою отим займався, а не іншими справами, то його особисте.
бачиш , до тебе так і не дійшло Бальцерович став Бальцеровичем не поза службою... Ти не зрозумієш Бальцеровича - поза службою Доходить? Той хто все життя займається тим в чому досяг успіху - саме тому й досяг що займався цим постійно а не факультативно
detroytred написав:Він ніяк не заліплює отого про 1 млн. на звернення.
При чому тут 1млн і твої Знав підлеглого капітана( як мінімум 5 років військового вузу+10 років служби) який став аграрієм і обісрався.... І для того щоб цьому недовійськовому новофермеру хтось дупу підтирав - ти пропонуєш заплатити 7 млрд на службу контролю може нехай такі швиденько обанкротяться і все і не треба ні чиновника(23 інспектора) ні тебе з твоїми читав пейджер-довго думав....
Я-то притулив, щоб спростувати чергове твоє твердження. Про непотребу отієї роботи держпродслужби.
Не тупи. Капітан (5 років навчання + 1 старлей + 3 капітан), а не +10 років служби. Батько в нього чистий фермер з самого початку. І був в курсі отаких вивертів нащадка. А приклад цей показує, що навіть отаке відбувається...
Вивчай чим і навіщо займається (держпродслужба). Вкотре вказую тобі -- вивчи. А потім вигадуй єралашики.
Хто-хто збанкротіє? Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем.
Вот так и будет. И отсрочки,брони,непридатности отменят,и возраст до 18 опустят. Выбора не будет. И все равно это ничего не даст. Выхода для государства нет. Для частного лица-вариативно. Может, упаковщик в Польше будет неплохим выходом. Подывымось.Впереди много лет бойни на фронте и беспредела в тылу.
Мудя прям на ходу перевзувається. як тільки перемовини не виглядають вже неможливими, замість агітації за перемовини почав лякати безконечною війною. немає ресурсу на таку війну, й в Раші теж немає.
а інакше відмінять твою непридатність, й що будеш робити?
detroytred написав:Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Давай по порядку 1 капітан/недофермер -загадив свою ділянку 2 Держпродслужба отримує 7 млрд грн 3 капітаннедофермер - багатший від мене
Питання для неадеквата 1 нафіга ти платиш контролюючій організації 7млрд- якщо багаті й так засирають ? 2 ти вважаєш правильним витрату в 7 млрд грн в подібних випадках? 3 ти вважаєш що якщо капітаннедофермер і далі буде загаджувати свою ділянку він залишиться власником ділянки в майбутньому чи його попруть мої сини? 4 зміна власності на ділянку яку постійно засирають відбудеться внаслідок дій держоргану чи внаслідок банкрутства засиральника ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 11 лют, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:Оказывается, миллион добровольцам 18-25 дают особо от жалования. То есть 200 сразу,по 400-2 раза в течении года. Жалование окремо,пишут до 120 000+ ипотека 0 процентов. Одобряю,давно бы так. В 18 нормальная тема- пару лет это полтишок+жалование- можно и жилье придбать. Не совсем понятно как отскочить потом, после 25. Потому что нафига то жилье, если будешь мобилизован навечно? Можно было бы посулить еще аусвайс-после трех лет контракта становишься гарантированно зализнонепридатным, без должности посла,конечно. И народ бы потянулся.
konstantin kirovograd написав:В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.
detroytred написав:А те, що поза службою отим займався, а не іншими справами, то його особисте.
бачиш , до тебе так і не дійшло Бальцерович став Бальцеровичем не поза службою... Ти не зрозумієш Бальцеровича - поза службою Доходить? Той хто все життя займається тим в чому досяг успіху - саме тому й досяг що займався цим постійно а не факультативно
Що ти завінегретив?))
Отой капітан на отих полях за рік заробив більше, ніж ти за декілька.
budivelnik написав:Тупий швидше за все емоціонал.... 1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику 2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню.. а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000 б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...
Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)
саме на це вказували jump та andrijk777, але shaman вирішив чомусь заперечити
тому що я не бачу таких зп. можливо в мене нерепрезентативна вибірка, але надто новина дивна. якийсь депутат десь розповів. ви реально такі випадки знаєте, чи все в теорії? я ж так розумію, мова не про державні/комунальні підприємства? тому у випадок фіктивного працевлаштування вірю. та й взагалі, навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.