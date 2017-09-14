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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1257512576125771257812579 ... 12581>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Він ніяк не заліплює отого про 1 млн. на звернення.
При чому тут 1млн і твої
Знав підлеглого капітана( як мінімум 5 років військового вузу+10 років служби) який став аграрієм і обісрався....
І для того щоб цьому недовійськовому новофермеру хтось дупу підтирав - ти пропонуєш заплатити 7 млрд на службу контролю
може нехай такі швиденько обанкротяться і все
і не треба ні чиновника(23 інспектора) ні тебе з твоїми
читав пейджер-довго думав....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А те, що поза службою отим займався, а не іншими справами, то його особисте.
бачиш , до тебе так і не дійшло
Бальцерович став Бальцеровичем не поза службою...
Ти не зрозумієш Бальцеровича - поза службою
Доходить?
Той хто все життя займається тим в чому досяг успіху - саме тому й досяг що займався цим постійно а не факультативно
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пані Флер, ви вже придумали як відмазати 18 річну дитину?
я спокійний за песикота - впевнений, якщо в нього є син, то бумажки готові. з ними спокійніше агітувати за мобілізацію інших
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Він ніяк не заліплює отого про 1 млн. на звернення.
При чому тут 1млн і твої
Знав підлеглого капітана( як мінімум 5 років військового вузу+10 років служби) який став аграрієм і обісрався....
І для того щоб цьому недовійськовому новофермеру хтось дупу підтирав - ти пропонуєш заплатити 7 млрд на службу контролю
може нехай такі швиденько обанкротяться і все
і не треба ні чиновника(23 інспектора) ні тебе з твоїми
читав пейджер-довго думав....

Я-то притулив, щоб спростувати чергове твоє твердження.
Про непотребу отієї роботи держпродслужби.

Не тупи.
Капітан (5 років навчання + 1 старлей + 3 капітан), а не +10 років служби.
Батько в нього чистий фермер з самого початку. І був в курсі отаких вивертів нащадка.
А приклад цей показує, що навіть отаке відбувається...

Вивчай чим і навіщо займається (держпродслужба). Вкотре вказую тобі -- вивчи. А потім вигадуй єралашики.

Хто-хто збанкротіє?
Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лют, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:18

  Господар Вельзевула написав:
  Letusrock написав:Цікаво який в тебе варіант якщо цього нестанеться. Тобто по твоєму Трамп виявиться балабол, ЄС нездатне захистити навіть себе, і повзучий наступ продовжиться день за днем, місяць за місяцем.

Вот так и будет.
И отсрочки,брони,непридатности отменят,и возраст до 18 опустят. Выбора не будет.
И все равно это ничего не даст. Выхода для государства нет. Для частного лица-вариативно. Может, упаковщик в Польше будет неплохим выходом. Подывымось.Впереди много лет бойни на фронте и беспредела в тылу.

Мудя прям на ходу перевзувається. як тільки перемовини не виглядають вже неможливими, замість агітації за перемовини почав лякати безконечною війною. немає ресурсу на таку війну, й в Раші теж немає.

а інакше відмінять твою непридатність, й що будеш робити? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Давай по порядку
1 капітан/недофермер -загадив свою ділянку
2 Держпродслужба отримує 7 млрд грн
3 капітаннедофермер - багатший від мене

Питання для неадеквата
1 нафіга ти платиш контролюючій організації 7млрд- якщо багаті й так засирають ?
2 ти вважаєш правильним витрату в 7 млрд грн в подібних випадках?
3 ти вважаєш що якщо капітаннедофермер і далі буде загаджувати свою ділянку він залишиться власником ділянки в майбутньому чи його попруть мої сини?
4 зміна власності на ділянку яку постійно засирають відбудеться внаслідок дій держоргану чи внаслідок банкрутства засиральника ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 11 лют, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:24

Молодим коникам відбірного вівса, а старим коням - батога!))

  Господар Вельзевула написав:Оказывается, миллион добровольцам 18-25 дают особо от жалования.
То есть 200 сразу,по 400-2 раза в течении года. Жалование окремо,пишут до 120 000+ ипотека 0 процентов.
Одобряю,давно бы так.
В 18 нормальная тема- пару лет это полтишок+жалование- можно и жилье придбать.
Не совсем понятно как отскочить потом, после 25. Потому что нафига то жилье, если будешь мобилизован навечно? Можно было бы посулить еще аусвайс-после трех лет контракта становишься гарантированно зализнонепридатным, без должности посла,конечно.
И народ бы потянулся.

  konstantin kirovograd написав:В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.

https://www.rbc.ua/ukr/news/minoboroni- ... 00827.html
как то сильно несправедливо по отношению ко всем остальным----через год можешь ехать за рубеж с миллионом гривен....а 24+ что не люди

Я вже писав - ще повторюсь...

Почувши/прочитавши отаке☝️ ті, хто вже майже 3роки "місить болото по окопах" - переглянуться між собою/перетруть оце все... і, смачно сплюнувши, підуть "косяками в сзч"©(Бандерлог :lol: )

Тут ОБОВ'ЯЗКОВО має бути "як всі, то всі"©
Тобто, як всім, то всім!©😁
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А те, що поза службою отим займався, а не іншими справами, то його особисте.
бачиш , до тебе так і не дійшло
Бальцерович став Бальцеровичем не поза службою...
Ти не зрозумієш Бальцеровича - поза службою
Доходить?
Той хто все життя займається тим в чому досяг успіху - саме тому й досяг що займався цим постійно а не факультативно

Що ти завінегретив?))

Отой капітан на отих полях за рік заробив більше, ніж ти за декілька.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:26

  Успіх написав:Тут ОБОВ'ЯЗКОВО має бути "як всі, то всі"©
Тобто, як всім, то всім!©😁


Я ж не против. Я обсуждал именно это решение, и считаю что шансы есть,особенно для хлоцев с села,без образования и перспектив.

Пы.Сы,-им еще и за кордон разрешат! Красавцы. Схватил бабло и тикать. Вот это-правильно. Успех будет,уверен.
Востаннє редагувалось Господар Вельзевула в Вів 11 лют, 2025 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:28

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Тупий швидше за все емоціонал....
1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику
2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню..
а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки
б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000
б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...

Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)

саме на це вказували jump та andrijk777, але shaman вирішив чомусь заперечити

тому що я не бачу таких зп. можливо в мене нерепрезентативна вибірка, але надто новина дивна. якийсь депутат десь розповів. ви реально такі випадки знаєте, чи все в теорії? я ж так розумію, мова не про державні/комунальні підприємства? тому у випадок фіктивного працевлаштування вірю. та й взагалі, навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.
Shaman
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