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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125761257712578125791258012581>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:30

  Господар Вельзевула написав:По Днепру пошли стабилизационные отключения.
Видать прочитали мои вопли и исправились.
Дейя отработала как штык, а если надолго- придется и другие бекапы распаковывать,не май месяц.
Киев пока светится?

И на сколько отключали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:30

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Давай по порядку
1 капітан/недофермер -загадив свою ділянку
2 Держпродслужба отримує 7 млрд грн
3 капітаннедофермер - багатший від мене

Питання для неадеквата
1 нафіга ти платиш контролюючій організації 7млрд- якщо багаті й так засирають ?
2 ти вважаєш правильним витрату в 7 млрд грн в подібних випадках?
3 ти вважаєш що якщо капітаннедофермер і далі буде загаджувати свою ділянку він залишиться власником ділянки в майбутньому чи його попруть мої сини?
4 зміна власності на ділянку яку постійно засирають відбудеться внаслідок дій держоргану чи внаслідок банкрутства засиральника ?

Ні, чудаче, ні.

По порядку було і є -- ота твоя дурня про держпродслужбу з 1 млн. грн. на звернення.
Спростування і напрямок отримання реалій, а не твого вигадування, я тобі вказав. Вивчай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:30

Дел.

:arrow: ехххххххх, не цінять гумор :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 11 лют, 2025 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:32

  Успіх написав:
  Господар Вельзевула написав:Оказывается, миллион добровольцам 18-25 дают особо от жалования.
То есть 200 сразу,по 400-2 раза в течении года. Жалование окремо,пишут до 120 000+ ипотека 0 процентов.
Одобряю,давно бы так.
В 18 нормальная тема- пару лет это полтишок+жалование- можно и жилье придбать.
Не совсем понятно как отскочить потом, после 25. Потому что нафига то жилье, если будешь мобилизован навечно? Можно было бы посулить еще аусвайс-после трех лет контракта становишься гарантированно зализнонепридатным, без должности посла,конечно.
И народ бы потянулся.

  konstantin kirovograd написав:В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.

https://www.rbc.ua/ukr/news/minoboroni- ... 00827.html
как то сильно несправедливо по отношению ко всем остальным----через год можешь ехать за рубеж с миллионом гривен....а 24+ что не люди

Я вже писав - ще повторюсь...

Почувши/прочитавши отаке☝️ ті, хто вже майже 3роки "місить болото по окопах" - переглянуться між собою/перетруть оце все... і, смачно сплюнувши, підуть "косяками в сзч"©(Бандерлог :lol: )

Тут ОБОВ'ЯЗКОВО має бути "як всі, то всі"©
Тобто, як всім, то всім!©😁

сплюнути можеш ти і такі як ти, і пити, як семінарист на пенсію чи за доглядом за кицею, не міряй своє прокрустове ложе на інших
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Отой капітан на отих полях за рік заробив більше, ніж ти за декілька.
Ти б визначився...
Є вартість поля - воно по твоїм словам стало гіршим бо його засрали пестецидами
Є вартість вирощеного
Є витрати поточні...
Тому
або ти с3,14здів що капітане засрав поле
або зробив те саме оправдуючи існування контролюючої організації і засирання поля було меншим від вартості утримування контролюючої організації
Тепер про капітана
А при чому тут капітан?
я ж пишу що ти нездара а не той капітан якому тато дав....
Ти якось при порівнянні не порівнюй мене з Коломойським чи Маском - я знаю що вони багатші
але ти то яким боком до їх багатств?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:35

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Тупий швидше за все емоціонал....
1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику
2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню..
а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки
б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000
б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...

Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)

саме на це вказували jump та andrijk777, але shaman вирішив чомусь заперечити

тому що я не бачу таких зп. можливо в мене нерепрезентативна вибірка, але надто новина дивна. якийсь депутат десь розповів. ви реально такі випадки знаєте, чи все в теорії? я ж так розумію, мова не про державні/комунальні підприємства? тому у випадок фіктивного працевлаштування вірю. та й взагалі, навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.

для Києва фейслеса що ті що другі зепе - ніпрощо.
З того що знаю, 70+ річна ще притомна пенсіонерка має 11К консйєршою КРЖН, доїзжаючи ШРТ до Києва на діжури 2-3 рази на тиждень. Як казав колись Льоня Голубков "хороша прибавка до пенсії".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 23:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:35

  Успіх написав:Тут ОБОВ'ЯЗКОВО має бути "як всі, то всі"©
так может если 300-500 тыс 18-24 ломанутся за баблом тех кто 3 года в окопе освободят? вообще я скептически настроен. Лет 10 назад под один проект мы брали 18-20 летних, безответственные люди, иногда даже за деньгами не приходили, просто уходили из проекта и трубку не брали. Впечатление что им лет по 10-12. Только лишь подняв планку до 22-23 получили стабильность. В этом возрасте идет активная сепарация от родителей и деньги очень нужны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 23:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:36

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Давай по порядку
1 капітан/недофермер -загадив свою ділянку
2 Держпродслужба отримує 7 млрд грн
3 капітаннедофермер - багатший від мене

Питання для неадеквата
1 нафіга ти платиш контролюючій організації 7млрд- якщо багаті й так засирають ?
2 ти вважаєш правильним витрату в 7 млрд грн в подібних випадках?
3 ти вважаєш що якщо капітаннедофермер і далі буде загаджувати свою ділянку він залишиться власником ділянки в майбутньому чи його попруть мої сини?
4 зміна власності на ділянку яку постійно засирають відбудеться внаслідок дій держоргану чи внаслідок банкрутства засиральника ?

Ні, чудаче, ні.

По порядку було і є -- ота твоя дурня про держпродслужбу з 1 млн. грн. на звернення.
Спростування і напрямок отримання реалій, а не твого вигадування, я тобі вказав. Вивчай.
Давай труси-хрестик
Капітан засрав поле бо нефахівець - але молодець бо багатший від мене..
Тоді я молодець а ти лошара
Чи капітан засрав поле але його зупинили контролюючі органи - то яким тоді чином він багатший?

Є звичайно анекдот
Будь яка жінка може зробити чоловіка мільйонером... при умові що він до того був мільярдером...
Так само й той капітан - зробив тата мільонером...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:38

Терпіння фронтовиків - не безкінечне!

  Господар Вельзевула написав:
  Успіх написав:Тут ОБОВ'ЯЗКОВО має бути "як всі, то всі"©
Тобто, як всім, то всім!©😁


Я ж не против. Я обсуждал именно это решение, и считаю что шансы есть,особенно для хлоцев с села,без образования и перспектив.

Пы.Сы,-им еще и за кордон разрешат! Красавцы. Схватил бабло и тикать. Вот это-правильно. Успех будет,уверен.
А я наголошую, що при таких новинах/законах, при такій несправедливості - "старі" фронтовики, в яких і так не густо перспектив і НЕМАЄ чітких термінів - плюнуть і підуть додому!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:39

  flyman написав:З того що знаю, 70 річна ще притомна пенсіонерка консйєршою має 11К, як казав колись Льоня Голубков "хороша прибавка до пенсії"
моя знакомая оператор на укрпоште. 12 часов смена 3 дня работаешь (в т.ч. на выходных) 2 дня дома з/п 10 тыс. Чистыми или грязью не уточнил... и грузы нормально тягают, потому что на отделении только женщины.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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