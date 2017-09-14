Господар Вельзевула написав:По Днепру пошли стабилизационные отключения. Видать прочитали мои вопли и исправились. Дейя отработала как штык, а если надолго- придется и другие бекапы распаковывать,не май месяц. Киев пока светится?
detroytred написав:Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Давай по порядку 1 капітан/недофермер -загадив свою ділянку 2 Держпродслужба отримує 7 млрд грн 3 капітаннедофермер - багатший від мене
Питання для неадеквата 1 нафіга ти платиш контролюючій організації 7млрд- якщо багаті й так засирають ? 2 ти вважаєш правильним витрату в 7 млрд грн в подібних випадках? 3 ти вважаєш що якщо капітаннедофермер і далі буде загаджувати свою ділянку він залишиться власником ділянки в майбутньому чи його попруть мої сини? 4 зміна власності на ділянку яку постійно засирають відбудеться внаслідок дій держоргану чи внаслідок банкрутства засиральника ?
Ні, чудаче, ні.
По порядку було і є -- ота твоя дурня про держпродслужбу з 1 млн. грн. на звернення. Спростування і напрямок отримання реалій, а не твого вигадування, я тобі вказав. Вивчай.
Господар Вельзевула написав:Оказывается, миллион добровольцам 18-25 дают особо от жалования. То есть 200 сразу,по 400-2 раза в течении года. Жалование окремо,пишут до 120 000+ ипотека 0 процентов. Одобряю,давно бы так. В 18 нормальная тема- пару лет это полтишок+жалование- можно и жилье придбать. Не совсем понятно как отскочить потом, после 25. Потому что нафига то жилье, если будешь мобилизован навечно? Можно было бы посулить еще аусвайс-после трех лет контракта становишься гарантированно зализнонепридатным, без должности посла,конечно. И народ бы потянулся.
konstantin kirovograd написав:В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.
detroytred написав:Отой капітан на отих полях за рік заробив більше, ніж ти за декілька.
Ти б визначився... Є вартість поля - воно по твоїм словам стало гіршим бо його засрали пестецидами Є вартість вирощеного Є витрати поточні... Тому або ти с3,14здів що капітане засрав поле або зробив те саме оправдуючи існування контролюючої організації і засирання поля було меншим від вартості утримування контролюючої організації Тепер про капітана А при чому тут капітан? я ж пишу що ти нездара а не той капітан якому тато дав.... Ти якось при порівнянні не порівнюй мене з Коломойським чи Маском - я знаю що вони багатші але ти то яким боком до їх багатств?
budivelnik написав:Тупий швидше за все емоціонал.... 1 Є реальний стан підприємства і реальний стан доходів який НЕ ДОЗВОЛЯЄ сплатити 20000 грн/місяць працівнику 2 Є домовленості між директором(власником ) підприємства і найнятими працівниками про такий собі економічний фінт по бронюванню.. а - підприємство показує ДОДАТКОВИЙ дохід(віртуальний) який дозволяє працівникам нарахувати по 20000 щоб підприємство потрапило в законодавчі рамки б - директор виписує 20000 зарплати працівнику який завжди отримував наприклад 12000 б - працівник отримує 12000 з яких доплачує податки які виникли у підприємства за нарахування працівнику 20000 + повертає 8000(яких в реалі не було бо вони віртуальні) наприклад приписали працівнику що він щось виготовив(реально ні) це віртуально виготовлене віртуально продали, отримали віртуальний дохід...
Таке собі економічне бронювання вартістю в 4000+/- грн/місяць( реальні податки з віртуального прибутку)
саме на це вказували jump та andrijk777, але shaman вирішив чомусь заперечити
тому що я не бачу таких зп. можливо в мене нерепрезентативна вибірка, але надто новина дивна. якийсь депутат десь розповів. ви реально такі випадки знаєте, чи все в теорії? я ж так розумію, мова не про державні/комунальні підприємства? тому у випадок фіктивного працевлаштування вірю. та й взагалі, навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.
для Києва фейслеса що ті що другі зепе - ніпрощо. З того що знаю, 70+ річна ще притомна пенсіонерка має 11К консйєршою КРЖН, доїзжаючи ШРТ до Києва на діжури 2-3 рази на тиждень. Як казав колись Льоня Голубков "хороша прибавка до пенсії".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лют, 2025 23:40, всього редагувалось 4 разів.
так может если 300-500 тыс 18-24 ломанутся за баблом тех кто 3 года в окопе освободят? вообще я скептически настроен. Лет 10 назад под один проект мы брали 18-20 летних, безответственные люди, иногда даже за деньгами не приходили, просто уходили из проекта и трубку не брали. Впечатление что им лет по 10-12. Только лишь подняв планку до 22-23 получили стабильность. В этом возрасте идет активная сепарация от родителей и деньги очень нужны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 23:37, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Да ти ніщєброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з отим недофермером. Не кажучи про його папашку.
Давай по порядку 1 капітан/недофермер -загадив свою ділянку 2 Держпродслужба отримує 7 млрд грн 3 капітаннедофермер - багатший від мене
Питання для неадеквата 1 нафіга ти платиш контролюючій організації 7млрд- якщо багаті й так засирають ? 2 ти вважаєш правильним витрату в 7 млрд грн в подібних випадках? 3 ти вважаєш що якщо капітаннедофермер і далі буде загаджувати свою ділянку він залишиться власником ділянки в майбутньому чи його попруть мої сини? 4 зміна власності на ділянку яку постійно засирають відбудеться внаслідок дій держоргану чи внаслідок банкрутства засиральника ?
Ні, чудаче, ні.
По порядку було і є -- ота твоя дурня про держпродслужбу з 1 млн. грн. на звернення. Спростування і напрямок отримання реалій, а не твого вигадування, я тобі вказав. Вивчай.
Давай труси-хрестик Капітан засрав поле бо нефахівець - але молодець бо багатший від мене.. Тоді я молодець а ти лошара Чи капітан засрав поле але його зупинили контролюючі органи - то яким тоді чином він багатший?
Є звичайно анекдот Будь яка жінка може зробити чоловіка мільйонером... при умові що він до того був мільярдером... Так само й той капітан - зробив тата мільонером...
flyman написав:З того що знаю, 70 річна ще притомна пенсіонерка консйєршою має 11К, як казав колись Льоня Голубков "хороша прибавка до пенсії"
моя знакомая оператор на укрпоште. 12 часов смена 3 дня работаешь (в т.ч. на выходных) 2 дня дома з/п 10 тыс. Чистыми или грязью не уточнил... и грузы нормально тягают, потому что на отделении только женщины.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 23:40, всього редагувалось 1 раз.