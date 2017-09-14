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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:39
Успіх написав: Бетон написав:пані Флер, ви вже придумали як відмазати 18 річну дитину?
я спокійний за песикота - впевнений, якщо в нього є син, то бумажки готові. з ними спокійніше агітувати за мобілізацію інших
Там 22х-річна дІтІна
Та й напевно ВЖЕ закордоном...
Успіх, закінчуй з дурнею - карма річ така. за тебе вже 15 млн не капнуть...
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:39
budivelnik написав: detroytred написав:
Отой капітан на отих полях за рік заробив більше, ніж ти за декілька.
Ти б визначився...
Є вартість поля - воно по твоїм словам стало гіршим бо його засрали пестецидами
Є вартість вирощеного
Є витрати поточні...
Тому
або ти с3,14здів що капітане засрав поле
або зробив те саме оправдуючи існування контролюючої організації і засирання поля було меншим від вартості утримування контролюючої організації
Тепер про капітана
А при чому тут капітан?
я ж пишу що ти нездара а не той капітан якому тато дав....
Ти якось при порівнянні не порівнюй мене з Коломойським чи Маском - я знаю що вони багатші
але ти то яким боком до їх багатств?
Поле витримувало ще роки -- це те, про що я знаю. Й досі мабуть витримує.
Не вигадуй, я вказав, що оті фермери несуть шкоду довкіллю.
Про організацію вивчай чим вона займається.
Ти почав мішати тепле, м'яке, смердюче і т.д.
Єралашити...
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detroytred
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:41
ЛАД написав: Господар Вельзевула написав:
По Днепру пошли стабилизационные отключения.
Видать прочитали мои вопли и исправились.
Дейя отработала как штык, а если надолго- придется и другие бекапы распаковывать,не май месяц.
Киев пока светится?
И на сколько отключали?
ХЗ,пока не включили.
Мне пофигу, сижу на Дейе. Свет горит,на улице только выключил,что бы соседей на раздражать-они тут все небогатые.
Не дадут- заведу дизеляку шоб котел грел (электроотопление) или камин разожгу.
Ресурсов немеренно,готовился к минимум трехмесячному полному блекауту.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:42
Успіх написав:
плюнуть і підуть додому!
их экономикой прижмут. все продумано. цены х2 а работы куйданикуя (сам знаешь)
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Wirująświatła
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:43
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Давай по порядку
1 капітан/недофермер -загадив свою ділянку
2 Держпродслужба отримує 7 млрд грн
3 капітаннедофермер - багатший від мене
Питання для неадеквата
1 нафіга ти платиш контролюючій організації 7млрд- якщо багаті й так засирають ?
2 ти вважаєш правильним витрату в 7 млрд грн в подібних випадках?
3 ти вважаєш що якщо капітаннедофермер і далі буде загаджувати свою ділянку він залишиться власником ділянки в майбутньому чи його попруть мої сини?
4 зміна власності на ділянку яку постійно засирають відбудеться внаслідок дій держоргану чи внаслідок банкрутства засиральника ?
Ні, чудаче, ні.
По порядку було і є -- ота твоя дурня про держпродслужбу з 1 млн. грн. на звернення.
Спростування і напрямок отримання реалій, а не твого вигадування, я тобі вказав. Вивчай.
Давай труси-хрестик
Капітан засрав поле бо нефахівець - але молодець бо багатший від мене..
Тоді я молодець а ти лошара
Чи капітан засрав поле але його зупинили контролюючі орган и - то яким тоді чином він багатший?
Є звичайно анекдот
Будь яка жінка може зробити чоловіка мільйонером... при умові що він до того був мільярдером...
Так само й той капітан - зробив тата мільонером...
Вінегрет.
Мені його розбирати? -- )))
Обтікай з 7 млрд. на звернення-скарги.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:43
Wirująświatła написав: flyman написав:
З того що знаю, 70 річна ще притомна пенсіонерка консйєршою має 11К, як казав колись Льоня Голубков "хороша прибавка до пенсії"
моя знакомая оператор на укрпоште. 12 часов смена 3 дня работаешь (в т.ч. на выходных) 2 дня дома з/п 10 тыс. Чистыми или грязью не уточнил... и грузы нормально тягают, потому что на отделении только женщины.
якби була броня, то ухилянти ще би доплачували Укрпошті за честь працювати
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:45
Denik написав:
https://www.kommersant.ru/doc/7497348?
Вони пишуть, що наче все ок, але з початку березня на відміну від високих цін на нафту минулого року запрацюють чергові санкції, введені ще Байденом.
За місяць вся їх економіка продовжить руйнування
.
Мне нравится изменение вашей риторики.
Раньше вы уверенно говорили, что она вот-вот зруйнується.
А продовжувати можно долго.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:46
flyman написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
З того що знаю, 70 річна ще притомна пенсіонерка консйєршою має 11К, як казав колись Льоня Голубков "хороша прибавка до пенсії"
моя знакомая оператор на укрпоште. 12 часов смена 3 дня работаешь (в т.ч. на выходных) 2 дня дома з/п 10 тыс. Чистыми или грязью не уточнил... и грузы нормально тягают, потому что на отделении только женщины.
якби була броня, то ухилянти ще би доплачували Укрпошті за честь працювати
только простодушные. броня сегодня есть, а завтра воронок приедет прямо на работу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 11 лют, 2025 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:46
Wirująświatła написав: flyman написав:
З того що знаю, 70 річна ще притомна пенсіонерка консйєршою має 11К, як казав колись Льоня Голубков "хороша прибавка до пенсії"
моя знакомая оператор на укрпоште. 12 часов смена 3 дня работаешь (в т.ч. на выходных) 2 дня дома з/п 10 тыс. Чистыми или грязью не уточнил... и грузы нормально тягают, потому что на отделении только женщины.
й ще не помітили - пенсіонерка, оператор пошти - посади, які ніхто не буде бронювати.
ще раз - ви знаєте хоч одного знайомого чоловіка, який отримує менше 20 т грн? окрім пенсіонерів-охоронців.
й ще не забувайте - бронюють лише 50%. а що роблять ті, кого не забронювали?..
спроба накинути на вентилятор не зарахована
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Додано: Вів 11 лют, 2025 23:47
Shaman написав:
спроба накинути на вентилятор не зарахована
попустись я не претендовал на глубокий анализ рынка труда. Мне кажется тебе везде мерещатся зрадныкы и накыдувачи. тут в начале войны пёсикот каждого подозревал в работе на ольгино, теперь ты.
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