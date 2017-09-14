Shaman написав:у Львові роботи вистачає, не вистачає робітників, особливо тих, яким не потрібно бронювання.
работы откуда тебя заберут на 2й месяц потому что предприятие подаёт списки в ТЦК конечно хватает. Не успеваешь взять сотрудника как фить и он уже в ЗСУ. Лучше спроси себя куда эти люди деваются если сколько не гребут постоянный некомплект.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:їх же видно неозброєним оком, чого ти не бачиш
это что филиал сбу где каждого нужно рентгеном светить? анонимный форум, кто шо хочет то и пишет. Накидывать смысла нет. посмотри по голосовалке сколько тут людей трётся. В чате ирпеня в 30 раз больше и 1693 прямо сейчас в сети. сколько сейчас на этой ветке 3-4 человека?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 00:01, всього редагувалось 3 разів.
Shaman написав:у Львові роботи вистачає, не вистачає робітників, особливо тих, яким не потрібно бронювання.
работы откуда тебя заберут на 2й месяц потому что предприятие подаёт списки в ТЦК конечно хватает. Не успеваешь взять сотрудника как фить и он уже в ЗСУ. Лучше спроси себя куда эти люди деваются если сколько не гребут постоянный некомплект.
я про системні випадки, що забирають прямо з підприємств, майже не чув. знаю одне виключення, але там свої приколи.
та й наскільки знаю, ніхто нічого не подає. а от перевірити наявність військових документів зобов'язані - ось з цим у багатьох проблеми.
Shaman написав:їх же видно неозброєним оком, чого ти не бачиш
это что филиал сбу где каждого нужно рентгеном светить? анонимный форум, кто шо хочет то и пишет. Накидывать смысла нет. посмотри по голосовалке сколько тут людей трётся. В чате ирпеня в 30 раз больше и 1693 прямо сейчас в сети. сколько сейчас на этой ветке 3-4 человека?
тому я й хочу спілкуватися на форумі, а не на помойці. й не бачу сенсу толерувати як явних ІПСО, так й просто гнилуватих людей
й слабо уявляю, як може спілкуватися між собою 1 500 людей