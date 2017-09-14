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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 125781257912580125811258212583>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:50

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:плюнуть і підуть додому!
их экономикой прижмут. все продумано. цены х2 а работы куйданикуя (сам знаешь)

у Львові роботи вистачає, не вистачає робітників, особливо тих, яким не потрібно бронювання.

а от у СЗЧ з роботою можуть бути дійсно проблеми...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:52

Країна "терпил"

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:плюнуть і підуть додому!
их экономикой прижмут. все продумано. цены х2 а работы куйданикуя (сам знаешь)

А, ну тоді немає що перейматись :D

Все буде добре!© :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:53

  Shaman написав:у Львові роботи вистачає, не вистачає робітників, особливо тих, яким не потрібно бронювання.
работы откуда тебя заберут на 2й месяц потому что предприятие подаёт списки в ТЦК конечно хватает. Не успеваешь взять сотрудника как фить и он уже в ЗСУ. Лучше спроси себя куда эти люди деваются если сколько не гребут постоянный некомплект.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 11 лют, 2025 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:53

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:спроба накинути на вентилятор не зарахована
попустись я не претендовал на глубокий анализ рынка труда. Мне кажется тебе везде мерещатся зрадныкы и накыдувачи. тут в начале войны пёсикот каждого подозревал в работе на ольгино, теперь ты.

накидувачі не ви з flyman, а ті, хто почав це цитувати й нагнітати.

я не всіх підозрюю, а саме тих, хто постійно нагнітає негатив - й в першу чергу ноунеймів. їх же видно неозброєним оком, чого ти не бачиш? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:55

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:плюнуть і підуть додому!
их экономикой прижмут. все продумано. цены х2 а работы куйданикуя (сам знаешь)

А, ну тоді немає що перейматись :D

Все буде добре!© :D


Успих,чем занимаетесь? Работу нашли или пока воздухом дышите?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:56

  Shaman написав:їх же видно неозброєним оком, чого ти не бачиш
это что филиал сбу где каждого нужно рентгеном светить? анонимный форум, кто шо хочет то и пишет. Накидывать смысла нет. посмотри по голосовалке сколько тут людей трётся. В чате ирпеня в 30 раз больше и 1693 прямо сейчас в сети. сколько сейчас на этой ветке 3-4 человека?

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 лют, 2025 00:01, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:57

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:у Львові роботи вистачає, не вистачає робітників, особливо тих, яким не потрібно бронювання.
работы откуда тебя заберут на 2й месяц потому что предприятие подаёт списки в ТЦК конечно хватает. Не успеваешь взять сотрудника как фить и он уже в ЗСУ. Лучше спроси себя куда эти люди деваются если сколько не гребут постоянный некомплект.

я про системні випадки, що забирають прямо з підприємств, майже не чув. знаю одне виключення, але там свої приколи.

та й наскільки знаю, ніхто нічого не подає. а от перевірити наявність військових документів зобов'язані - ось з цим у багатьох проблеми.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 23:58

konstantin kirovograd

В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.


Коли буде проєкт «Муха 52-55»? СОУ потрібні сіньори.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:02

Пекельні муки))

  Shaman написав:а от у СЗЧ з роботою можуть бути дійсно проблеми...
Так, напевно, біда чорна!😁

...один сзчешник(колишній побратим) займається тим, що і до війни - втановлює металопластикові вікна/двері. Каже, що замовлень багато...

... ще один сзчешник - плитку кладе, аж гай шумить...

... ще один - на будові...

... ще один - працює кухарем(теж до війни ним же і працював)



А так, то дійсно, біда чорна з роботою для сзчешників + ще ходять тцкашники до них додому/навідуються щодня! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:07

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:їх же видно неозброєним оком, чого ти не бачиш
это что филиал сбу где каждого нужно рентгеном светить? анонимный форум, кто шо хочет то и пишет. Накидывать смысла нет. посмотри по голосовалке сколько тут людей трётся. В чате ирпеня в 30 раз больше и 1693 прямо сейчас в сети. сколько сейчас на этой ветке 3-4 человека?

тому я й хочу спілкуватися на форумі, а не на помойці. й не бачу сенсу толерувати як явних ІПСО, так й просто гнилуватих людей 8)

й слабо уявляю, як може спілкуватися між собою 1 500 людей :D
Shaman
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  #<1 ... 125781257912580125811258212583>
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