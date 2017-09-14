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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1257912580125811258212583>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:07

  Успіх написав:
  Shaman написав:а от у СЗЧ з роботою можуть бути дійсно проблеми...
Так, напевно, біда чорна!😁

...один сзчешник(колишній побратим) займається тим, що і до війни - втановлює металопластикові вікна/двері. Каже, що замовлень багато...

... ще один сзчешник - плитку кладе, аж гай шумить...

... ще один - на будові...

... ще один - працює кухарем(теж до війни ним же і працював)



А так, то дійсно, біда чорна з роботою для сзчешників + ще ходять тцкашники до них додому/навідуються щодня! :mrgreen:


Ну то пока в бус не попали. А попадут,работяг в основном и прессуют. Хотя вроде у вас там какого-то лаборанта,защитника ЛГБТ спильноти поймали, потом с пробитым черепом нашли под Киевом- это уже вроде как интеллигентный человек.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:08

  Успіх написав:
  Shaman написав:а от у СЗЧ з роботою можуть бути дійсно проблеми...
Так, напевно, біда чорна!😁

...один сзчешник(колишній побратим) займається тим, що і до війни - втановлює металопластикові вікна/двері. Каже, що замовлень багато...

... ще один сзчешник - плитку кладе, аж гай шумить...

... ще один - на будові...

... ще один - працює кухарем(теж до війни ним же і працював)

А так, то дійсно, біда чорна з роботою для сзчешників + ще ходять тцкашники до них додому/навідуються щодня! :mrgreen:

вчорну працювати можна, не питання. а ви що плануєте з переліченого? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:09

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Господар Вельзевула написав:
Успих,чем занимаетесь? Работу нашли или пока воздухом дышите?

Роботу знайшов.
Але ще хочу трохи "повітрям подихати"))
Подихати свободою! :D
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:10

  Shaman написав:й не бачу сенсу толерувати як явних ІПСО, так й просто гнилуватих людей
добавь их в чс)
  Shaman написав:й слабо уявляю, як може спілкуватися між собою 1 500 людей
ну общаются не все а 10-20% остальные читатели. а так то да сложно потому что пришел на форум а тут все те же кто и в 2022 году, про каждого что то известно, с кем есть смысл спорить, с кем нет. В чате с 150 учасниками ты никого не знаешь. И тем более не знаешь ложь или правду пишут. но в марте 2022 именно там была вся инфа. где прилёт, где идут бои, даже фото русской техники кидали пока связь не вырубили.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:12

  Shaman написав:а ви що плануєте
На Філіпіни до філіпінок, поки ще Флайман до них не добрався😁😁😁
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:14

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:й не бачу сенсу толерувати як явних ІПСО, так й просто гнилуватих людей
добавь их в чс)
  Shaman написав:й слабо уявляю, як може спілкуватися між собою 1 500 людей
ну общаются не все а 10-20% остальные читатели. а так то да сложно потому что пришел на форум а тут все те же кто и в 2022 году, про каждого что то известно, с кем есть смысл спорить, с кем нет. В чате с 150 учасниками ты никого не знаешь. И тем более не знаешь ложь или правду пишут. но в марте 2022 именно там была вся инфа. где прилёт, где идут бои, даже фото русской техники кидали пока связь не вырубили.


Форум имеет выше IQ средний,чем чат. Любой,априори. В чате вполне могут попасться люди,пишушие слово "ее" как "е йо".А это даже хуже,чем пара-тройка мечущихся говном упоротых,но без грамматических ошибок.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:16

  Господар Вельзевула написав:Форум имеет выше IQ средний,чем чат. Любой,априори. В чате вполне могут попасться люди,пишушие слово "ее" как "е йо".А это даже хуже,чем пара-тройка мечущихся говном упоротых,но без грамматических ошибок.
форум устаревший формат общения. молодняка на форумах нет. тут сидят бородатые мужики видавшие фидонет по диалапу. Соответственно люди что то видели в жизни и на дешевый попкорн не ведутся.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:24

ета5!))

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:їх же видно неозброєним оком, чого ти не бачиш
это что филиал сбу где каждого нужно рентгеном светить? анонимный форум, кто шо хочет то и пишет. Накидывать смысла нет. посмотри по голосовалке сколько тут людей трётся. В чате ирпеня в 30 раз больше и 1693 прямо сейчас в сети. сколько сейчас на этой ветке 3-4 человека?

Зображення

Цсссссс! Тут же реклама має ціну, а хто її має тут дивитись? :mrgreen:


Але ж загалом, наче, весь загальний форум переглядають 100500чел!
Чи це не точно?))
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:28

  Успіх написав:Але ж загалом, наче, весь загальний форум переглядають 100500чел!
Чи це не точно?))
даже в 148 человек голосовалки я не верю. (или 148 это голоса, то есть надо делить на 2?). Чтобы читали и вообще не писали. хотя бы одну ссылочку раз в год. когда я выкладывал видео с wave счетчик просмотров показывал 30-35 я думаю это +/- реальная цифра. ну пусть еще 20 хотабов которые видео из принципа не смотрят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:36

  Успіх написав:
  Shaman написав:а ви що плануєте
На Філіпіни до філіпінок, поки ще Флайман до них не добрався😁😁😁

Поки Флайману не звʼяжуть руки - філіпінкам (і будь яким іншим жінкам) він не загрожує.

видео из принципа не смотря


Однотипні який сенс дивитись?
«О, ще отак тягнуть в бус».
Я впевнений, там в 50+ % відео маніпулятивна подача, бо майже ніколи нема завʼязки , лише розвʼязка,
Чому я вважаю, що маніпулятивні? Бо он вам крайній раз з лаборантом.. він найяскравіший. Перекручено все!! В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 лют, 2025 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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  #<1 ... 1257912580125811258212583>
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