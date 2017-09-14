Додано: Сер 12 лют, 2025 00:10

Shaman написав: й не бачу сенсу толерувати як явних ІПСО, так й просто гнилуватих людей й не бачу сенсу толерувати як явних ІПСО, так й просто гнилуватих людей

Shaman написав: й слабо уявляю, як може спілкуватися між собою 1 500 людей й слабо уявляю, як може спілкуватися між собою 1 500 людей

добавь их в чс)ну общаются не все а 10-20% остальные читатели. а так то да сложно потому что пришел на форум а тут все те же кто и в 2022 году, про каждого что то известно, с кем есть смысл спорить, с кем нет. В чате с 150 учасниками ты никого не знаешь. И тем более не знаешь ложь или правду пишут. но в марте 2022 именно там была вся инфа. где прилёт, где идут бои, даже фото русской техники кидали пока связь не вырубили.