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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12580125811258212583>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:37

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:плюнуть і підуть додому!
их экономикой прижмут. все продумано. цены х2 а работы куйданикуя (сам знаешь)
економікою можно, но на то треба час. Побуду троха будівельником з калькулятором :lol:
Навіть якщо б умовний копатель окопів за надбавку 30т надумається піти в сзч.
Заг зарплата в нього 45 т. З витратою 20т в місяць, в нього за рік збирається 300т грн. Путьом нехитрих підрахунків можно вичислити, що навіть без 100т надбавки а просто находячись в зоні бд в нього за 3р наріс запас жиру на 3р отпуску за свій рахунок. Щоб копатель окопів провернув таку схему йому не треба бути фінансовим генієм чи героєм.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:44

  Banderlog написав: економікою можно, но на то треба час. Побуду троха будівельником з калькулятором :lol:
Навіть якщо б умовний копатель окопів за надбавку 30т надумається піти в сзч.
Заг зарплата в нього 45 т. З витратою 20т в місяць, в нього за рік збирається 300т грн. Путьом нехитрих підрахунків можно вичислити, що навіть без 100т надбавки а просто находячись в зоні бд в нього за 3р наріс запас жиру на 3р отпуску за свій рахунок. Щоб копатель окопів провернув таку схему йому не треба бути фінансовим генієм чи героєм.


От человека зависит. Я в районе Великой Новосилки видел пацанов с новым айфоном промакс -солдатов. Жратву тоже брали торбами дополнительно. Не каждый экономит.
+ пардон,но слыхал что цены на жриц любви тоже разогрели вояки. Я-то брезгую, а пацаны говорили что сильно подорожало.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:45

Banderlog я не могу говорить за людей которых не знаю, за тех кого знаю, у каждого в 20-50 был период нормальных заработков. Но большая половина те деньги просрала. Покупали дорогие ненужные вещи, летали на курорты Таиланда (один перелет 800уе) покупали в 2008 квартиры в долларовую ипотеку, женились/разводились. Детей чему то учили. Вкладывались в бизнесы и разорились. В общем на текущий момент далеко не все богатые. некоторые из кредитов годами не вылазят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:55

Проіпав телефон, дрон... - але все одно добився успіху!)))

  Wirująświatła написав:Banderlog я не могу говорить за людей которых не знаю, за тех кого знаю, у каждого в 20-50 был период нормальных заработков. Но большая половина те деньги просрала. Покупали дорогие ненужные вещи, летали на курорты Таиланда (один перелет 800уе) покупали в 2008 квартиры в долларовую ипотеку, женились/разводились. Детей чему то учили. Вкладывались в бизнесы и разорились. В общем на текущий момент далеко не все богатые. некоторые из кредитов годами не вылазят.

І лише Успіх - молодець! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:57

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Форум имеет выше IQ средний,чем чат. Любой,априори. В чате вполне могут попасться люди,пишушие слово "ее" как "е йо".А это даже хуже,чем пара-тройка мечущихся говном упоротых,но без грамматических ошибок.
форум устаревший формат общения. молодняка на форумах нет. тут сидят бородатые мужики видавшие фидонет по диалапу. Соответственно люди что то видели в жизни и на дешевый попкорн не ведутся.

я бачив філіпінку по діалапу на 128Kbt/s
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 00:59

  flyman написав:я бачив філіпінку по діалапу на 128Kbt/s
таксист подвозивший джигурду попал в психушку потому что постоянно повторял что видел дьявола
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:00

  Hotab написав: В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.

як ледібой на Занзібарі не покаже ніколи хотабу салямі
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:06

  flyman написав:
  Успіх написав:................
Почувши/прочитавши отаке☝️ ті, хто вже майже 3роки "місить болото по окопах" - переглянуться між собою/перетруть оце все... і, смачно сплюнувши, підуть "косяками в сзч"©(Бандерлог :lol: )

Тут ОБОВ'ЯЗКОВО має бути "як всі, то всі"©
Тобто, як всім, то всім!©😁

сплюнути можеш ти і такі як ти, і пити, як семінарист на пенсію чи за доглядом за кицею, не міряй своє прокрустове ложе на інших

Вы, безусловно,со своего дивана никуда не пойдёте.
Це ж не прокрустове ложе. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:10

  flyman написав:
  Hotab написав: В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.

як ледібой на Занзібарі не покаже ніколи хотабу салямі

так ты ему покажи по діалапу на 128Kbt/s. на такой скорости где лицо, где салями хер разберёшь :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:13

  budivelnik написав:............
Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами
Перша - вирубати можна всього 1/100
Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році...
і так ці лісопильні працюють сотні років.
Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась.
........

Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал?
Если да, то, наверное, чиновник?
Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
ЛАД
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