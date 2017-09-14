budivelnik написав:............ Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами Перша - вирубати можна всього 1/100 Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році... і так ці лісопильні працюють сотні років. Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась. ........
Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал? Если да, то, наверное, чиновник? Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
Количество разводов в Украине в 2024 году было почти таким же, как и количество заключенных браков. По данным Министерства юстиции и судебной власти, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тыс. браков, а количество разводов достигло 141,8 тыс.
Это печальный рекорд Украины за много лет, притом что и раньше статистика была не слишком оптимистичной. В среднем на два брака приходились один-полтора развода. То, что сейчас это соотношение приближается к 1:1, многие объясняют войной, постоянными стрессами, невозможностью строить нормальное партнерство.
Мне кажется у многих несколько упрощённые представления об Иране.
В воскресенье вечером по всему Ирану вспыхнули массовые антиправительственные протесты, поскольку Исламская Республика отмечала свою 46-ю годовщину на фоне растущего гнева по отношению к духовенству, находящемуся у власти.
Граждане выразили свое несогласие с исламским режимом, организовав скоординированные демонстрации в домах и на крышах домов во многих городах, при этом люди открыто скандировали «смерть диктатору». ........ В ночь перед годовщиной Исламской революции 1979 года режим обычно призывает людей скандировать «Аллах Акбар» (Бог велик) с крыш своих домов.
Однако в воскресенье местные жители были засняты на видео, скандируя «смерть диктатору» и «смерть Хаменеи».
Среди других скандирований было «смерть Хаменеи Заххаку», отсылающее к мифическому царю в персидской литературе, который, как говорят, кормил змей, растущих из его плеч, мозгами молодых людей. .... Некоторые жители протестовали против участившихся случаев применения смертной казни в стране и скандировали «Смерть республике казней».
Демонстрации вышли за пределы столицы: аналогичные протесты прошли в нескольких крупных городах.
В западном Керманшахе было слышно, как демонстранты скандировали: «Этот год — год крови, Сейед Али будет свергнут». Празднования правительства были широко отвергнуты, что показало его растущий отрыв от народа. ........ Другие формы протеста в последние месяцы включали в себя игнорирование женщинами обязательного ношения хиджаба и сбивание гражданами тюрбанов с голов священнослужителей, последнее было запечатлено на нескольких видео.