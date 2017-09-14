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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12580125811258212583>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:10

  flyman написав:
  Hotab написав: В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.

як ледібой на Занзібарі не покаже ніколи хотабу салямі

так ты ему покажи по діалапу на 128Kbt/s. на такой скорости где лицо, где салями хер разберёшь :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:13

  budivelnik написав:............
Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами
Перша - вирубати можна всього 1/100
Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році...
і так ці лісопильні працюють сотні років.
Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась.
........

Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал?
Если да, то, наверное, чиновник?
Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:35

Количество разводов в Украине в 2024 году было почти таким же, как и количество заключенных браков. По данным Министерства юстиции и судебной власти, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тыс. браков, а количество разводов достигло 141,8 тыс.

Это печальный рекорд Украины за много лет, притом что и раньше статистика была не слишком оптимистичной. В среднем на два брака приходились один-полтора развода. То, что сейчас это соотношение приближается к 1:1, многие объясняют войной, постоянными стрессами, невозможностью строить нормальное партнерство.
https://www.bbc.com/russian/articles/c70k51d8261o
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 01:39

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Hotab написав: В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.

як ледібой на Занзібарі не покаже ніколи хотабу салямі

так ты ему покажи по діалапу на 128Kbt/s. на такой скорости где лицо, где салями хер разберёшь :D


По безкозирці можна визначити! Зараз муха вже в тому віці , коли нема часу на прелюдії, тому заходить з козирів і одягає безкозирку вже не на голову.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 02:01

Мне кажется у многих несколько упрощённые представления об Иране.
В воскресенье вечером по всему Ирану вспыхнули массовые антиправительственные протесты, поскольку Исламская Республика отмечала свою 46-ю годовщину на фоне растущего гнева по отношению к духовенству, находящемуся у власти.

Граждане выразили свое несогласие с исламским режимом, организовав скоординированные демонстрации в домах и на крышах домов во многих городах, при этом люди открыто скандировали «смерть диктатору».
........
В ночь перед годовщиной Исламской революции 1979 года режим обычно призывает людей скандировать «Аллах Акбар» (Бог велик) с крыш своих домов.

Однако в воскресенье местные жители были засняты на видео, скандируя «смерть диктатору» и «смерть Хаменеи».

Среди других скандирований было «смерть Хаменеи Заххаку», отсылающее к мифическому царю в персидской литературе, который, как говорят, кормил змей, растущих из его плеч, мозгами молодых людей.
....
Некоторые жители протестовали против участившихся случаев применения смертной казни в стране и скандировали «Смерть республике казней».

Демонстрации вышли за пределы столицы: аналогичные протесты прошли в нескольких крупных городах.

В западном Керманшахе было слышно, как демонстранты скандировали: «Этот год — год крови, Сейед Али будет свергнут».
Празднования правительства были широко отвергнуты, что показало его растущий отрыв от народа.
........
Другие формы протеста в последние месяцы включали в себя игнорирование женщинами обязательного ношения хиджаба и сбивание гражданами тюрбанов с голов священнослужителей, последнее было запечатлено на нескольких видео.
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/10/iranians-chant-death-to-khamenei-on-revolutions-anniversary/
Там и видео есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 05:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот это обстрел.
Видимо, к перемирию
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 07:43

  konstantin kirovograd написав:В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.

https://www.rbc.ua/ukr/news/minoboroni- ... 00827.html
как то сильно несправедливо по отношению ко всем остальным----через год можешь ехать за рубеж с миллионом гривен....а 24+ что не люди




А чим 18-24 відрізняються в плані пільг від чоловіків 25-60?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:00

  _Mykola_ написав:
  fox767676 написав:detroytred

Кличко може мати зв'язок з німецькмии політиками та американськми селебрітіз
Арестович - з Абрамовичем та іншими добрими та не дуже добрими руськими

+ республіканцями та у минулому керівниками різних відомств, через яких зливають необхідну інформацію, щоб подивитися на реакцію, або підготувати майданчик.


Нет, именно с русскими.
Кто он для американцев ? Средненький блогер из периферийной страны. И судя по всему они реакцией украинцев особо не заморачиваются.
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 12 лют, 2025 08:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица.
Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:08

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Форум имеет выше IQ средний,чем чат. Любой,априори. В чате вполне могут попасться люди,пишушие слово "ее" как "е йо".А это даже хуже,чем пара-тройка мечущихся говном упоротых,но без грамматических ошибок.
форум устаревший формат общения. молодняка на форумах нет. тут сидят бородатые мужики видавшие фидонет по диалапу. Соответственно люди что то видели в жизни и на дешевый попкорн не ведутся.

я бачив філіпінку по діалапу на 128Kbt/s

В дитинстві муха захоплювався фотографією. А потім мамка набила по рукам і сховала її
«Діал-ап 128… мрії оживають»
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