budivelnik написав:............ Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами Перша - вирубати можна всього 1/100 Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році... і так ці лісопильні працюють сотні років. Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась. ........
Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал? Если да, то, наверное, чиновник? Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
Количество разводов в Украине в 2024 году было почти таким же, как и количество заключенных браков. По данным Министерства юстиции и судебной власти, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тыс. браков, а количество разводов достигло 141,8 тыс.
Это печальный рекорд Украины за много лет, притом что и раньше статистика была не слишком оптимистичной. В среднем на два брака приходились один-полтора развода. То, что сейчас это соотношение приближается к 1:1, многие объясняют войной, постоянными стрессами, невозможностью строить нормальное партнерство.
Мне кажется у многих несколько упрощённые представления об Иране.
В воскресенье вечером по всему Ирану вспыхнули массовые антиправительственные протесты, поскольку Исламская Республика отмечала свою 46-ю годовщину на фоне растущего гнева по отношению к духовенству, находящемуся у власти.
Граждане выразили свое несогласие с исламским режимом, организовав скоординированные демонстрации в домах и на крышах домов во многих городах, при этом люди открыто скандировали «смерть диктатору». ........ В ночь перед годовщиной Исламской революции 1979 года режим обычно призывает людей скандировать «Аллах Акбар» (Бог велик) с крыш своих домов.
Однако в воскресенье местные жители были засняты на видео, скандируя «смерть диктатору» и «смерть Хаменеи».
Среди других скандирований было «смерть Хаменеи Заххаку», отсылающее к мифическому царю в персидской литературе, который, как говорят, кормил змей, растущих из его плеч, мозгами молодых людей. .... Некоторые жители протестовали против участившихся случаев применения смертной казни в стране и скандировали «Смерть республике казней».
Демонстрации вышли за пределы столицы: аналогичные протесты прошли в нескольких крупных городах.
В западном Керманшахе было слышно, как демонстранты скандировали: «Этот год — год крови, Сейед Али будет свергнут». Празднования правительства были широко отвергнуты, что показало его растущий отрыв от народа. ........ Другие формы протеста в последние месяцы включали в себя игнорирование женщинами обязательного ношения хиджаба и сбивание гражданами тюрбанов с голов священнослужителей, последнее было запечатлено на нескольких видео.
konstantin kirovograd написав:В Украине запустили новый проект, в рамках которого граждане в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписать контракт и присоединится к Силам обороны. Для них будут предусмотрены большие выплаты и льготы.
Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица. Что тут нереального если речь идёт о стамбульских протоколах . Нереального мало, как впрочем и хорошего. Все надо было решать осенью 2022. Если американцы испугались тогда эскалации, то нечего было и контрнаступы устраивать. Санкции и линии обороны . Пришли бы к перемирию по лбз раньше и с живыми бойцами, лучшими условиями
Господар Вельзевула написав:Форум имеет выше IQ средний,чем чат. Любой,априори. В чате вполне могут попасться люди,пишушие слово "ее" как "е йо".А это даже хуже,чем пара-тройка мечущихся говном упоротых,но без грамматических ошибок.
форум устаревший формат общения. молодняка на форумах нет. тут сидят бородатые мужики видавшие фидонет по диалапу. Соответственно люди что то видели в жизни и на дешевый попкорн не ведутся.
я бачив філіпінку по діалапу на 128Kbt/s
В дитинстві муха захоплювався фотографією. А потім мамка набила по рукам і сховала її «Діал-ап 128… мрії оживають»