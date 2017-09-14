В воскресенье вечером по всему Ирану вспыхнули массовые антиправительственные протесты, поскольку Исламская Республика отмечала свою 46-ю годовщину на фоне растущего гнева по отношению к духовенству, находящемуся у власти.



Граждане выразили свое несогласие с исламским режимом, организовав скоординированные демонстрации в домах и на крышах домов во многих городах, при этом люди открыто скандировали «смерть диктатору».

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В ночь перед годовщиной Исламской революции 1979 года режим обычно призывает людей скандировать «Аллах Акбар» (Бог велик) с крыш своих домов.



Однако в воскресенье местные жители были засняты на видео, скандируя «смерть диктатору» и «смерть Хаменеи».



Среди других скандирований было «смерть Хаменеи Заххаку», отсылающее к мифическому царю в персидской литературе, который, как говорят, кормил змей, растущих из его плеч, мозгами молодых людей.

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Некоторые жители протестовали против участившихся случаев применения смертной казни в стране и скандировали «Смерть республике казней».



Демонстрации вышли за пределы столицы: аналогичные протесты прошли в нескольких крупных городах.



В западном Керманшахе было слышно, как демонстранты скандировали: «Этот год — год крови, Сейед Али будет свергнут».

Празднования правительства были широко отвергнуты, что показало его растущий отрыв от народа.

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Другие формы протеста в последние месяцы включали в себя игнорирование женщинами обязательного ношения хиджаба и сбивание гражданами тюрбанов с голов священнослужителей, последнее было запечатлено на нескольких видео.