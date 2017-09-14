fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица.
"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, это произойдет через месяц или два, но непонятно, на каких условиях. Я уверен, что это будет трудно назвать положительным компромиссом, и он может быть очень болезненным для каждого украинца. Мы все это понимаем, учитывая многие факторы", — подчеркнул Кличко.
pesikot написав:Ти писав про "перемовини", щоб здати теріторії. Але це капітуляція, а у тебе це "перемовини"
так зараз це ж саме трублять з усіх прасок в цілому світі, в т.ч. президент. теж зрадники? один ти дАртаньян. І знову ти проморозився на рахунок своєї ролі у цій війні, при умові якщо війна та повзучий наступ продовжиться ще на місяці та роки. Чого ми добємось і наскільки "покращаться" позиції через рік-два?
Пусть бидону свои претензии пишет Получил на старте еле тлеющий конфликт, и дал путину практически карт-бланш на тотальную войну против Украины. за три года никак не поменяв трагический ход событий. Зассал ядерки в 2022, так и скажи. Но он зассал сказать что зассал, буровил про непоколебимую поддержку. Вот Маск осенью 2022 не зассал признаться что броится ядерки. Мы его тогда конечно захейтили, а сейчас понятно что это меньшее зло, хотя бы честно
Banderlog написав: економікою можно, но на то треба час. Побуду троха будівельником з калькулятором Навіть якщо б умовний копатель окопів за надбавку 30т надумається піти в сзч. Заг зарплата в нього 45 т. З витратою 20т в місяць, в нього за рік збирається 300т грн. Путьом нехитрих підрахунків можно вичислити, що навіть без 100т надбавки а просто находячись в зоні бд в нього за 3р наріс запас жиру на 3р отпуску за свій рахунок. Щоб копатель окопів провернув таку схему йому не треба бути фінансовим генієм чи героєм.
От человека зависит. Я в районе Великой Номвосилки видел пацанов с новым айфоном промакс -солдатов. Жратву тоже брали торбами дополнительно. Не каждый экономит. + пардон,но слыхал что цены на жриц любви тоже разогрели вояки. Я-то брезгую, а пацаны говорили что сильно подорожало.
ну так і я рахував по якимсь середнім мінімалкам. Для ніщих духом.) І за кінцеві цифри не тримаюсь. Да, залежить від людини, но говорити, що сзч одразу загнеться коло порожньої миски і попроситься назад в зсу... І це ще не було про нажите непосільним трудом в довоєнний час. Мені здається, що державний бюджет в куди гіршому стані ніж бюджет середього сзчшника. Вродь вже кредит зрівнявся з річним доходом держави і я ще не вів мову про міжнародну фінансову допомогу https://youtu.be/aiBCk7wmSx4?si=cBynCoktku3nIVM6