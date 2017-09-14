fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица.
"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, это произойдет через месяц или два, но непонятно, на каких условиях. Я уверен, что это будет трудно назвать положительным компромиссом, и он может быть очень болезненным для каждого украинца. Мы все это понимаем, учитывая многие факторы", — подчеркнул Кличко.
pesikot написав:Ти писав про "перемовини", щоб здати теріторії. Але це капітуляція, а у тебе це "перемовини"
так зараз це ж саме трублять з усіх прасок в цілому світі, в т.ч. президент. теж зрадники? один ти дАртаньян. І знову ти проморозився на рахунок своєї ролі у цій війні, при умові якщо війна та повзучий наступ продовжиться ще на місяці та роки. Чого ми добємось і наскільки "покращаться" позиції через рік-два?
Пусть бидону свои претензии пишет Получил на старте еле тлеющий конфликт, и дал путину практически карт-бланш на тотальную войну против Украины. за три года никак не поменяв трагический ход событий. Зассал ядерки в 2022, так и скажи. Но он зассал сказать что зассал, буровил про непоколебимую поддержку. Вот Маск осенью 2022 не побоялся признаться что боится ядерки. Мы его тогда конечно захейтили, а сейчас понятно что это меньшее зло, хотя бы честно
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 12 лют, 2025 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав: економікою можно, но на то треба час. Побуду троха будівельником з калькулятором Навіть якщо б умовний копатель окопів за надбавку 30т надумається піти в сзч. Заг зарплата в нього 45 т. З витратою 20т в місяць, в нього за рік збирається 300т грн. Путьом нехитрих підрахунків можно вичислити, що навіть без 100т надбавки а просто находячись в зоні бд в нього за 3р наріс запас жиру на 3р отпуску за свій рахунок. Щоб копатель окопів провернув таку схему йому не треба бути фінансовим генієм чи героєм.
От человека зависит. Я в районе Великой Номвосилки видел пацанов с новым айфоном промакс -солдатов. Жратву тоже брали торбами дополнительно. Не каждый экономит. + пардон,но слыхал что цены на жриц любви тоже разогрели вояки. Я-то брезгую, а пацаны говорили что сильно подорожало.
ну так і я рахував по якимсь середнім мінімалкам. Для ніщих духом.) І за кінцеві цифри не тримаюсь. Да, залежить від людини, но говорити, що сзч одразу загнеться коло порожньої миски і попроситься назад в зсу... І це ще не було про нажите непосільним трудом в довоєнний час. Мені здається, що державний бюджет в куди гіршому стані ніж бюджет середього сзчшника. Вродь вже кредит зрівнявся з річним доходом держави і я ще не вів мову про міжнародну фінансову допомогу https://youtu.be/aiBCk7wmSx4?si=cBynCoktku3nIVM6
"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях", - сказав він.
Крім того, він зазначив, що Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України. "І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", - зауважив глава держави. https://www.unian.ua/politics/volodimir ... 12834.html
Трамп поговорив з пу, тепер буде говорити з Зе. Зе його попереджає, що готовий і впевнений, бо з додатковою електрикою потужність щодо (міфічних) спецресурсів зросла. ________________________ А Трамп розсипається в любєзностях пу. *Президент США прокомментировал журналистам в Овальном кабинете Белого дома освобождение американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы.
«Россия обошлась с нами очень любезно. Собственно, я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить эту войну», – цитирует Трампа AFP.* (С)
Наче хоч хтось вірить, що отой Віткофф літав тільки для визволення отого вчителя.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лют, 2025 09:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Перекручено все!! В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.
Дійсно - якщо є першопричина то можно сотнями банд злісно 2 роки порушувати кримінальну статтю 146 і тобі за це нічого не буде - так прямо в конституції і записано. А ми тут всі розпереживались даремно А що за наративи від Хотаба про "першопричину" (яка все послідуюче виправдовує)? Десь я таке 100 разів чув, чи не від коня і пуйла? ))
flyman А этот щелин он все такой ё ? Его ведущий хотел спросить про макрона и пошлины , а он ему часовую лекцию про триединство и стоглавый собор. Я хотел погуглить его биографию, нашел только дугинский чат, где пишут что щелин это глубоконмпирированый англосаксо масон лишь мимикрирующий под православного фрика
Как то Зеленский хитро прищурился после этих новых реакторов. Может нашлись умельцы которые могут покрутить кое-что и катапультировать в гущу золотоордынцев ? ))(
Так пишуть, що це зрада зрадная, бо реактори рашенські. Тобто якась частина обслуговування, контролю буде рашенською. Щоб ядерний клюб погодився на появу в Україні кой-чого - ? ___________________________ До речі, ось британці через датчан передають Європі картинку, з якої очевидний висновок напрошується: https://www.unian.ua/world/rosiya-pereo ... 12984.html *Реальна військова загроза з боку РФ також залежить від розвитку війни в Україні. У розвідці вважаються малоймовірною здатність Москви одночасно воювати з українцями та однією або кількома країнами НАТО. Однак коли війну зупинять або заморозять, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси.* Практично прямим текстом натякають))
detroytred Мыслитель Алексей Кущ интересную аллюзию подметил - практически пересобралась золотая орда , в зените ее могущества. Есть комфортный запад, а есть Галицко-волынское княжество. Которое вроде обещают признать равным остальным в Европе, коронация, и вроде какие-то успехи в военной подготовке, но вскоре примчит хан Бурундай, и заставит снести все крепости-укрепления