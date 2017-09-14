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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1258112582125831258412585>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:25

  fox767676 написав:Вчера о плохом но близком мире заговорили Г.Тука, Кличко, Дещица.

"Мы можем моделировать окончание боевых действий, надеемся, это произойдет через месяц или два, но непонятно, на каких условиях. Я уверен, что это будет трудно назвать положительным компромиссом, и он может быть очень болезненным для каждого украинца. Мы все это понимаем, учитывая многие факторы", — подчеркнул Кличко.

Очень близкий мир ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:25

  Бетон написав:Вот это обстрел.
Видимо, к перемирию
все може бути. сша в 2й світовій перед миром атомні бомби на японію скинуло
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:53

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ти писав про "перемовини", щоб здати теріторії.
Але це капітуляція, а у тебе це "перемовини"

так зараз це ж саме трублять з усіх прасок в цілому світі, в т.ч. президент. теж зрадники? один ти дАртаньян.
І знову ти проморозився на рахунок своєї ролі у цій війні, при умові якщо війна та повзучий наступ продовжиться ще на місяці та роки. Чого ми добємось і наскільки "покращаться" позиції через рік-два?


Пусть бидону свои претензии пишет
Получил на старте еле тлеющий конфликт, и дал путину практически карт-бланш на тотальную войну против Украины. за три года никак не поменяв трагический ход событий. Зассал ядерки в 2022, так и скажи. Но он зассал сказать что зассал, буровил про непоколебимую поддержку. Вот Маск осенью 2022 не побоялся признаться что боится ядерки. Мы его тогда конечно захейтили, а сейчас понятно что это меньшее зло, хотя бы честно
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 12 лют, 2025 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 08:55

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: економікою можно, но на то треба час. Побуду троха будівельником з калькулятором :lol:
Навіть якщо б умовний копатель окопів за надбавку 30т надумається піти в сзч.
Заг зарплата в нього 45 т. З витратою 20т в місяць, в нього за рік збирається 300т грн. Путьом нехитрих підрахунків можно вичислити, що навіть без 100т надбавки а просто находячись в зоні бд в нього за 3р наріс запас жиру на 3р отпуску за свій рахунок. Щоб копатель окопів провернув таку схему йому не треба бути фінансовим генієм чи героєм.


От человека зависит. Я в районе Великой Номвосилки видел пацанов с новым айфоном промакс -солдатов. Жратву тоже брали торбами дополнительно. Не каждый экономит.
+ пардон,но слыхал что цены на жриц любви тоже разогрели вояки. Я-то брезгую, а пацаны говорили что сильно подорожало.
ну так і я рахував по якимсь середнім мінімалкам.
Для ніщих духом.)
І за кінцеві цифри не тримаюсь. Да, залежить від людини, но говорити, що сзч одразу загнеться коло порожньої миски і попроситься назад в зсу...
І це ще не було про нажите непосільним трудом в довоєнний час.
Мені здається, що державний бюджет в куди гіршому стані ніж бюджет середього сзчшника. Вродь вже кредит зрівнявся з річним доходом держави :lol: і я ще не вів мову про міжнародну фінансову допомогу :lol: https://youtu.be/aiBCk7wmSx4?si=cBynCoktku3nIVM6
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:04

"Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів – найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях", - сказав він.

Крім того, він зазначив, що Україна зможе добудувати ще два енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, і це більш ніж 2 гігавати електрики для України.
"І навіть щодо спеціальних економічних проєктів із нашими партнерами – зі Сполученими Штатами, із президентом Трампом – щодо спеціальних ресурсів України, видобутку та переробки, Україна тепер зможе говорити більш упевнено, маючи в майбутньому додаткове та значне джерело електрики", - зауважив глава держави.
https://www.unian.ua/politics/volodimir ... 12834.html

Трамп поговорив з пу, тепер буде говорити з Зе.
Зе його попереджає, що готовий і впевнений, бо з додатковою електрикою потужність щодо (міфічних) спецресурсів зросла.
________________________
А Трамп розсипається в любєзностях пу.
*Президент США прокомментировал журналистам в Овальном кабинете Белого дома освобождение американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы.

«Россия обошлась с нами очень любезно. Собственно, я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить эту войну», – цитирует Трампа AFP.* (С)

Наче хоч хтось вірить, що отой Віткофф літав тільки для визволення отого вчителя.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лют, 2025 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:17

detroytred

Как то Зеленский хитро прищурился после этих новых реакторов. Может нашлись умельцы которые могут подкрутить в них кое-что и катапультировать в гущу золотоордынцев ? ))(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Перекручено все!! В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.

Дійсно - якщо є першопричина то можно сотнями банд злісно 2 роки порушувати кримінальну статтю 146 і тобі за це нічого не буде - так прямо в конституції і записано. А ми тут всі розпереживались даремно
А що за наративи від Хотаба про "першопричину" (яка все послідуюче виправдовує)? Десь я таке 100 разів чув, чи не від коня і пуйла? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:25

flyman
А этот щелин он все такой ё ?
Его ведущий хотел спросить про макрона и пошлины , а он ему часовую лекцию про триединство и стоглавый собор.
Я хотел погуглить его биографию, нашел только дугинский чат, где пишут что щелин это глубоконмпирированый англосаксо масон лишь мимикрирующий под православного фрика
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:27

  fox767676 написав:detroytred

Как то Зеленский хитро прищурился после этих новых реакторов. Может нашлись умельцы которые могут покрутить кое-что и катапультировать в гущу золотоордынцев ? ))(

Так пишуть, що це зрада зрадная, бо реактори рашенські. Тобто якась частина обслуговування, контролю буде рашенською.
Щоб ядерний клюб погодився на появу в Україні кой-чого - ?
___________________________
До речі, ось британці через датчан передають Європі картинку, з якої очевидний висновок напрошується:
https://www.unian.ua/world/rosiya-pereo ... 12984.html
*Реальна військова загроза з боку РФ також залежить від розвитку війни в Україні. У розвідці вважаються малоймовірною здатність Москви одночасно воювати з українцями та однією або кількома країнами НАТО. Однак коли війну зупинять або заморозять, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси.*
Практично прямим текстом натякають))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:40

detroytred
Мыслитель Алексей Кущ интересную аллюзию подметил - практически пересобралась золотая орда , в зените ее могущества. Есть комфортный запад, а есть Галицко-волынское княжество. Которое вроде обещают признать равным остальным в Европе, коронация, и вроде какие-то успехи в военной подготовке, но вскоре примчит хан Бурундай, и заставит снести все крепости-укрепления :(
fox767676
 
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