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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:43
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:44
Стосовно спецконтрактів.
200 тис. - одразу при підписанні.
300 тис. - протягом 5 діб після проходження БЗВП
500 тис. - після виключення зі списків частини по закінченні контракту. Тобто після звільнення.
Тим, хто вже служить, також буде виплачено ці кошти.
6 експериментальних бригад (всі нормальні, ніяких нових та проблемних).
Чітко визначені посади, на які можна призначати (стрільці, гранатометники тощо).
Після звільнення 12 міс. броні, дозвіл виїзду за кордон, і т.д.
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detroytred
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Додано: Сер 12 лют, 2025 09:49
вчора спецпредставник Трампа злітав на москву, менше ніж через 24 години кацапи бомблять Київ балістикою.
США підтвердили, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф прилітав на москву приватним літаком.
‼️ Сам Трамп ухилився від конкретної відповіді на це питання, але висловив надію, що ця домовленість допоможе закінчити війну в Україні.
🥁 Нагадаємо, за даними NYT, Трамп таємно доручив займатися війною в Україні окрім Келлога ще й Віткоффу. Трамп дружить з Віткоффом з 80-х років та вважає компетентним.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:01
Интересно в какой религии есть постулат что бескорыстие и уступчивость - зло ?
Как я с неблагодарными родственниками наследством делился , и донатил не в меру, так и Украина раздала мощнейшее оружие, Крым за спасибо , исторические победы , а в итоге никому не нужная на поругании
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fox767676
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:01
Letusrock написав: Hotab написав:
Перекручено все!! В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.
Дійсно - якщо є першопричина то можно сотнями банд злісно 2 роки порушувати кримінальну статтю 146 і тобі за це нічого не буде - так прямо в конституції і записано. А ми тут всі розпереживались даремно
А що за наративи від Хотаба про "першопричину" (яка все послідуюче виправдовує)? Десь я таке 100 разів чув, чи не від коня і пуйла? ))
армия очень сильно искажает ценности, подменяя общечеловеческие на ценность вертикали власти, командования в виде его приказа. Потому что каждый всл глубоко зависим от командира. Собственно без этой подмены армия не могла бы воевать/убивать. Так что с точки зрения хотаба ничего сверхужасного в избиениях нет, если человек не обновил про себя информацию это злостное нарушение, за которое даже избить не грех. Ну кто потом разберется что делал львовянин под Киевом с разбитой головой? это ж ипсо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 12 лют, 2025 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:03
Letusrock написав: Hotab написав:
Перекручено все!! В кінзазашних відео хай не все перекручено , але точно є першопричина, яка незручна ухилянтам. І її не покажуть ніколи.
Дійсно - якщо є першопричина то можно сотнями банд злісно 2 роки порушувати кримінальну статтю 146 і тобі за це нічого не буде - так прямо в конституції і записано. А ми тут всі розпереживались даремно
А що за наративи від Хотаба про "першопричину" (яка все послідуюче виправдовує)? Десь я таке 100 разів чув, чи не від коня і пуйла? ))
Покажи в якому місці прозвучало у мене «виправдовує»??
Перечитай ще раз: мова про навмисне викривлення реальності, щоб грати на емоціях закарпатських хомʼяків
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Hotab
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:06
Жорін ꑭ Третя штурмова
Попереджуючи всі закиди (а вони вже потроху почались) щодо необхідності завезення в Україну мігрантів - нібито без них нам країну не відновити, працювати немає кому, демографічна ситуація критична і тд.
Це все повна діч. Мігранти допоможуть нам лише в одному - втратити країну. А під час війни будь-які заяви на цю тему взагалі звучать як: «ви, українці, вмирайте, а замість вас привезуть інших, хто тут буде працювати».
Виступати за завезення мігрантів в Україну можуть лише ті, для кого нація та країна абсолютно нічого не значать. Працювати ми маємо над поверненням додому українців, особливо молоді, а не думати, як замінити своє населення чужими національностями.
Тим більше ми, як США, літаками їх потім нікуди не вивезем😏
ще один "балакучий штурмовик"
виборами пахне
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:07
Hotab написав:
Покажи в якому місці прозвучало у мене «виправдовує»??
але точно є першопричина
типа первопричиной изнасилования была молодость, красота и короткая юбка. Такую "первопричину" можно найти в чём угодно.
Гопники ещё говорят не так посмотрел, не дал сигарету и 200 грн когда тебя "нормально об этом попросили". хороший повод тебя избить. Я ж и говорю "первопричина" доминирует над общечеловеческими ценностями.
нарушил закон? задерживайте, штрафуйте, судите но морального и физического унижения быть не должно, если оно присутствует значит мы откатились на уровень сталинского ссср . Прежде всего по уровню iq у руководства.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 12 лют, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:13
fox767676 написав:
Интересно в какой религии есть постулат что бескорыстие и уступчивость - зло ?
Как я с неблагодарными родственниками наследством делился , и донатил не в меру, так и Украина раздала мощнейшее оружие, Крым за спасибо , исторические победы , а в итоге никому не нужная на поругании
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:19
ЛАД написав: budivelnik написав:
............
Шведи побороли незаконні вирубки не державними чиновниками а виділенням лісопильні певної кількості лісу з всього двома умовами
Перша - вирубати можна всього 1/100
Друга - перейти до вирубки наступної 1/100 на наступний рік можна тільки після того , як засаджена та 1/100 яка була вирубана в попередньому році...
і так ці лісопильні працюють сотні років.
Чи були серед власників лісопилень придурки які недотримувались цього правила? - думаю що були, от тільки їх власність в їх руках - не залишилась.
........
Как вы думаете, соблюдение этих требований кто-то контролировал?
Если да, то, наверное, чиновник?
Если нет, то почему власники лісопилень начали их соблюдать? От высокой сознательности?
1 Контролювати можна по різному і не обовязково чиновниками
2 Якщо твоя сімя володіє лісопилкою сотні років... то ти можеш звичайно спиляти на 50 років вперед.. але тоді твої діти/внуки залишаться без роботи , а тобі ніхто нового лісу не дасть адже він ВЕСЬ поділений і в кожного є свій власник який також має лісопилку і дітей....
Звідси висновок
Якщо ти здурі вліз не в свою справи і травиш СВОЮ землю гербіцидами - то через 10 років на ній нічого не виросте і втратиш в першу чергу ти адже земля це твій капітал
Таких придурків звичайно буде якась кількість , але в кожному поколінні все менше і менше...
При цьому-ніякий чиновник з зарплатою в 20000 грн/місяць не зупинить бізнесмена від порушення на якому останній вирішив заробити 1 млн....
А от майбутнє дітей цього бізнесмена- змусить задуматись чи варто йому до своїх сьогоднішніх 10 додавати ще один з ризиком що діти втратять 10.
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