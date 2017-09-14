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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:21
Hotab написав:
Перечитай ще раз: мова про навмисне викривлення реальності,
реальність пряміше нікуди: групи посадових осіб два роки здійснюють цілий букет кримінальних правопорушень над громадянами, які здійснили гіпотетичне адміністративне порушення.
А Хотаби тягнуть наративи про "першопричину конфлікту"
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:22
fox767676 написав:
Интересно в какой религии есть постулат что бескорыстие и уступчивость - зло ?
Как я с неблагодарными родственниками наследством делился , и донатил не в меру, так и Украина раздала мощнейшее оружие, Крым за спасибо , исторические победы , а в итоге никому не нужная на поругании
По релігіям плюшки в цьому житті тільки попам, всім іншим треба страждати і воздастся в іншому житті
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:36
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
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Бетон
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:46
Бетон написав:
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Це маніпуляція, при чому-примітивна
1 Ворог захопив 20% наших територій, а 20000 поліцейських це 6-7% від чисельності
2 Постійно на фронті знаходиться 30% особового складу МВС , при чому здійснюється ротація, по якій всі чи практично всі поліцейські на фронті або на прифронтових територіях-побували
Точно так само як і пожежники
3 Бусифікація слово страшне -але якщо бетон знає 10 випадків про бусифікацію - то заявляти що в цьому приймала участь 285 000 поліцейських - це навіть не смішно.
Штірліц-зніми будьонівку
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:46
Бетон написав:
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Кількість ТЦК= Кількість ВП = 100к
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:55
fox767676 написав:
Интересно в какой религии есть постулат что бескорыстие и уступчивость - зло ?
Как я с неблагодарными родственниками наследством делился , и донатил не в меру, так и Украина раздала мощнейшее оружие, Крым за спасибо , исторические победы , а в итоге никому не нужная на поругании
Доброго дня .
Всім Здоров'я .
Ви спочатку пишите про своє наболіле .Про родичів , які взагалі не мають нічого получити .( а зараз буду ділити Я).
А що суд сказав , НЕУПЕРЕДЖИНИЙ ?
Напевне по інакшому .
Зараз Шкодуєте що донатили .Про те що віддавав гроші .
Потім ви порівнююте себе з Україною , як і ви втратили так і вона .
..... самооцінка блискуча ....ну то псіхолог вам мав написати ...
Вибачьте
Ви
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Додано: Сер 12 лют, 2025 10:57
jump написав:
Жорін ꑭ Третя штурмова
Попереджуючи всі закиди (а вони вже потроху почались) щодо необхідності завезення в Україну мігрантів - нібито без них нам країну не відновити, працювати немає кому, демографічна ситуація критична і тд.
від тебе лайном тхне
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Додано: Сер 12 лют, 2025 11:00
Бетон написав:
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Нас також не цікавить кількість ваших діточок , то синочків , то дочок .(оце ріфма )
Мама за кордоном з грошима та купа лайна з повсякденного ефіру .
(та що таке , знов ріфма )
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Додано: Сер 12 лют, 2025 11:00
Goodman написав: Бетон написав:
з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.
чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Кількість ТЦК= Кількість ВП = 100к
Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее...
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