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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12582125831258412585

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Перечитай ще раз: мова про навмисне викривлення реальності,

реальність пряміше нікуди: групи посадових осіб два роки здійснюють цілий букет кримінальних правопорушень над громадянами, які здійснили гіпотетичне адміністративне порушення.
А Хотаби тягнуть наративи про "першопричину конфлікту"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:22

  fox767676 написав:Интересно в какой религии есть постулат что бескорыстие и уступчивость - зло ?
Как я с неблагодарными родственниками наследством делился , и донатил не в меру, так и Украина раздала мощнейшее оружие, Крым за спасибо , исторические победы , а в итоге никому не нужная на поругании

По релігіям плюшки в цьому житті тільки попам, всім іншим треба страждати і воздастся в іншому житті :)
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Бетон
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2
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:46

  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?
Це маніпуляція, при чому-примітивна

1 Ворог захопив 20% наших територій, а 20000 поліцейських це 6-7% від чисельності
2 Постійно на фронті знаходиться 30% особового складу МВС , при чому здійснюється ротація, по якій всі чи практично всі поліцейські на фронті або на прифронтових територіях-побували
Точно так само як і пожежники
3 Бусифікація слово страшне -але якщо бетон знає 10 випадків про бусифікацію - то заявляти що в цьому приймала участь 285 000 поліцейських - це навіть не смішно.

Штірліц-зніми будьонівку
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:46

  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?

Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Кількість ТЦК= Кількість ВП = 100к
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:55

  fox767676 написав:Интересно в какой религии есть постулат что бескорыстие и уступчивость - зло ?
Как я с неблагодарными родственниками наследством делился , и донатил не в меру, так и Украина раздала мощнейшее оружие, Крым за спасибо , исторические победы , а в итоге никому не нужная на поругании


Доброго дня .
Всім Здоров'я .
Ви спочатку пишите про своє наболіле .Про родичів , які взагалі не мають нічого получити .( а зараз буду ділити Я).
А що суд сказав , НЕУПЕРЕДЖИНИЙ ?
Напевне по інакшому .
Зараз Шкодуєте що донатили .Про те що віддавав гроші .
Потім ви порівнююте себе з Україною , як і ви втратили так і вона .

..... самооцінка блискуча ....ну то псіхолог вам мав написати ...
Вибачьте
Ви
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 10:57

  jump написав:Жорін ꑭ Третя штурмова
Попереджуючи всі закиди (а вони вже потроху почались) щодо необхідності завезення в Україну мігрантів - нібито без них нам країну не відновити, працювати немає кому, демографічна ситуація критична і тд.



від тебе лайном тхне
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:00

  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?


Нас також не цікавить кількість ваших діточок , то синочків , то дочок .(оце ріфма )
Мама за кордоном з грошима та купа лайна з повсякденного ефіру .
(та що таке , знов ріфма )
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:00

  Goodman написав:
  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?

Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Кількість ТЦК= Кількість ВП = 100к

Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее...
_hunter
 
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