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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1258312584125851258612587>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:00

  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?


Нас також не цікавить кількість ваших діточок , то синочків , то дочок .(оце ріфма )
Мама за кордоном з грошима та купа лайна з повсякденного ефіру .
(та що таке , знов ріфма )
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Из-за таких уродов как вы которые орали про кордоны 91 года , Украина потеряла то что имела, миллионы искалеченных жизней и судеб. Так что не вибачу
Придурок
це відколи 70річний мужик який тебе захищав-перетворився в урода?
може це ти моральний урод якому в штанці хтось наклав?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:27

У чому феномен? У тому, що я так і не зумів пояснити моєму другу, що таке ліфт і навіщо він потрібний. До цього питання ми з ним поверталися не один раз, але так він і не зрозумів, навіщо таке городити, якщо по приставних сходах можна легко спалахнути навіть на горище!

Соціологи та етнографи розрізняють подібний феномен: неможливість пояснити щось добре відоме представнику однієї цивілізації – представнику іншої, яка має інший досвід буття. Мій друг ніколи не бачив будинків вище двох поверхів
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:39

  fox767676 написав:
  холява написав:
  fox767676 написав:Интересно в какой религии есть постулат что бескорыстие и уступчивость - зло ?
Как я с неблагодарными родственниками наследством делился , и донатил не в меру, так и Украина раздала мощнейшее оружие, Крым за спасибо , исторические победы , а в итоге никому не нужная на поругании


Доброго дня .
Всім Здоров'я .
Ви спочатку пишите про своє наболіле .Про родичів , які взагалі не мають нічого получити .( а зараз буду ділити Я).
А що суд сказав , НЕУПЕРЕДЖИНИЙ ?
Напевне по інакшому .
Зараз Шкодуєте що донатили .Про те що віддавав гроші .
Потім ви порівнююте себе з Україною , як і ви втратили так і вона .

..... самооцінка блискуча ....ну то псіхолог вам мав написати ...
Вибачьте
Ви


Родичі чисто біологічні , з іншої країни , які не цікавилися померлим 20 років, я лише виконав його останню волю. Хоча міг цього не робити. У відповідь жодної подяки чи питань про померлого. Це недосяжна ступінь благородства для таких людей як Ви, а їх більшість в Україні тому вона потерпає . Так что дядя потерялся пока не изувечили Из-за таких уродов как вы которые орали про кордоны 91 года , Украина потеряла то что имела, получила миллионы искалеченных жизней и судеб. Так что не вибачу.
Рот мне тут затыкал алкаш сельский
Давай до свидания, пока я добрый


Ви так нервуєте ,що перейшли на російську мову .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:48

Китай почав пропонувати країнам фінансування програм замість USAID, — Politico
:lol:
Трамп просто критин-за меньше чем месяц слить наработки десятилетий по влиянию на другие страны.Теперь там будет Китай и россия.
Просто идиот.Как можно с этим критином вообще о чём то догововариваться и верить ему.Если он то Канаду то Данию(Гренландию),ресурсы страны Украины забирает.Просто сумадшедший какой-то
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:49

  konstantin kirovograd написав:Китай почав пропонувати країнам фінансування програм замість USAID, — Politico
:lol:
Трамп просто критин-за меньше чем месяц слить наработки десятилетий по влиянию на другие страны.Теперь там будет Китай и россия.
Просто идиот.Как можно с этим критином вообще о чём то догововариваться и верить ему.Если он то Канаду то Данию(Гренландию),ресурсы страны Украины забирает.Просто сумадшедший какой-то



+++
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 11:59

  konstantin kirovograd написав:Китай почав пропонувати країнам фінансування програм замість USAID, — Politico
:lol:
Трамп просто критин-за меньше чем месяц слить наработки десятилетий по влиянию на другие страны.Теперь там будет Китай и россия.
Просто идиот.Как можно с этим критином вообще о чём то догововариваться и верить ему.Если он то Канаду то Данию(Гренландию),ресурсы страны Украины забирает.Просто сумадшедший какой-то

Трамп геній...
Точніше генії - деми-глобалісти. Які вирішили посунутися саме отак.
Трамп лише підходящий виконавець.

По суті він віддає ... без зайвої стрілянини, крові.
Імхо. Саме тому демократи (глобалісти) і спокійно дали йому владу.
Щоб він в обгортці клоунади та ринку зробив оце -- добровільне посуненння Гегемону.

По суті це теж саме, що зробили в країні у 1911 році з Стандарт Ойл... самі добровільно прибрали монополію.
Тільки тепер це в масштабі світу.

Геніально.
Трамп робить усю брудну роботу -- крок взад)))
Але глобально це краще. Бо інакше буде набагато гірше.
____________________________
Домовлятися і вірити не можна нікому. Якщо ти занадто малий-слабкий, щоб з твоїми інтересами рахувалися.
Завжди кинуть при появі більш вагомих своїх інтересів.

Красиво ж виходить!
Це не деми зливають всіх своїх протеже, а "підлий" Трамп.
Розвели, як кошенят....
Як лошар.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:18

  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?

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Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:20

  konstantin kirovograd написав:Китай почав пропонувати країнам фінансування програм замість USAID, — Politico
:lol:
Трамп просто критин-за меньше чем месяц слить наработки десятилетий по влиянию на другие страны.Теперь там будет Китай и россия.
Просто идиот.Как можно с этим критином вообще о чём то догововариваться и верить ему.Если он то Канаду то Данию(Гренландию),ресурсы страны Украины забирает.Просто сумадшедший какой-то

Ага -- своим НШП винни-пух много навлиял :lol:
А так: посчитали что они за те десятилетия получили -- вышло, наверное, не слишком :oops:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:25

  Letusrock написав:Я думаю що Зе зараз зацікавлений(чи змушений) продовжувати, поки хоч хтось ззовні його підтримує (ті ж британці), бо в ним створеному світі надпотужності - укладання непопулярної угоди (яка не тягне й близько на "каву в Криму") + прийдешні неодмінні соціальні, фінансові та політичні післявоєнні негаразди - це для нього епікфейл.

Звичайно що так. Він грав в цю гру 3 роки.
Але далі грати не вийде - треба вирішувати.
Якщо угоду не укласти то можна програти війну. Такої загрози раніше не було(за виключенням початку війни).
Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.
andrijk777
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