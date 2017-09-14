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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12584125851258612587>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 148
Повна перемога України на полі бою
5%
7
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
35
Компроміс із росією (територіальні поступки)
33%
49
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
12
Виснаження однієї зі сторін
19%
28
Ізраїльський варіант
3%
5
Інший варіант
8%
12
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:29

  andrijk777 написав:Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.

Для цього потрібно конкретизувати і знати, як саме виглядає оцей програш.

Зе чітко вказав -- збереження суверенітету України це вже програш рфією війни. Може він має увазі і що це є також нашим виграшем.
Тобто навіть по Львівську область не є програшем. Да хоч по Закарпатське одне селище.

А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 12 лют, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:32

  холява написав:

Ви так нервуєте ,що перейшли на російську мову .

а ми ще його не били... :lol:

…Понимаешь, женщины кричат во время родов.
— Я думала, они поют песни.
— Они кричат на родном языке… Так что ты будешь кричать «Мамочка!» по-рязански.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:38

  Banderlog написав:
  холява написав:

Ви так нервуєте ,що перейшли на російську мову .

а ми ще його не били... :lol:

…Понимаешь, женщины кричат во время родов.
— Я думала, они поют песни.
— Они кричат на родном языке… Так что ты будешь кричать «Мамочка!» по-рязански.

А на українську переходять з інших причин.
Поняття "рідна" в такому випадку починає грати іншими барвами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Але ж загалом, наче, весь загальний форум переглядають 100500чел!
Чи це не точно?))
даже в 148 человек голосовалки я не верю. (или 148 это голоса, то есть надо делить на 2?). Чтобы читали и вообще не писали. хотя бы одну ссылочку раз в год. когда я выкладывал видео с wave счетчик просмотров показывал 30-35 я думаю это +/- реальная цифра. ну пусть еще 20 хотабов которые видео из принципа не смотрят.
З відео це не достовірна оцінка. Я теж відоси тут не дивлюся майже ніколи.
І з поколінням діалап інету ви теж погарячкували. Вони вже на пенсії
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:41

  Shaman написав:навіщо бронбвати робітника, який отримує 10-15 т грн. бронюють людей з більш високою кваліфікацією, й відповідно з більш високою зп.

Реальність така що якщо підприємство вибило бронь, то кількості хватає і на працівників з більш низькою кваліфікацією.
Ще не забувайте що середня по підприємству має бути 20+.

*І у вас якісь дуже завищені представлення про зарплати українців. Але це типово для цього форуму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:42

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Очевидно що програш війни набагато більший епікфейл для Зе ніж укладання непопулярної угоди.

Для цього потрібно конкретизувати і знати, як саме виглядає оцей програш.

Зе чітко вказав -- збереження суверенітету України це вже програш рфією війни. Може він має увазі і що це є також нашим виграшем.
Тобто навіть по Львівську область не є програшем. Да хоч по Закарпатське одне селище.

А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))


"як саме виглядає оцей програш"? - аншлюс (проводя параллели со 2-ой Мировой) территории Украины с рашей (вспоминаем и другие террритории, присоединенные к Германии)! А ЕСЛИ пойдет такой раздел, Вы уверены что Румыния, Венгрия и Польша не заявят свои претензии на территории, отошедшие от них, например, по пакту Молотова-Риббентропа?! И где тогда окажется: "Закарпатське одне селище" с суверенитетом Украины?!
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))

В угоді по суті важливий тільки 1 пункт: хто з країн, що мають ядерну зброю, оголосить війну москалям за повторний напад. Якщо цей пункт буде - ми перемогли, якщо не буде - програли.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:47

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:А на "непопулярну угоду" войовничі песікоти заволають - капітуляція, зрада тощо. Вже волають))

В угоді по суті важливий тільки 1 пункт: хто з країн, що мають ядерну зброю, оголосить війну москалям за повторний напад. Якщо цей пункт буде - ми перемогли, якщо не буде - програли.
а хто за цей напад оголосив? Здається навіть ми не оголосили? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:52

  Goodman написав:
  Бетон написав:з початку війни 20 тисяч поліцейських перейшло на бік ворога.
стаття 24 про нац поліцію прямо зобовязує поліцію відбивати ворожу агресію.
замість цього 5% поліції воює, а 95% займається бусифікацією.

чому це вас нікого не цікавить? а цікавлять тільки інженери і трахтористи?

Військова поліція, яку мають створити буде налічувати 100к чоловік.
Кількість ТЦК= Кількість ВП = 100к

Ну, оно как бы логично: если лыжи по асфальту не едут -- толкать нужно сильнее...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 12 лют, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а хто за цей напад оголосив?
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН ES‑11/1 від 2 березня 2022 року.
Дюрі-бачі
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